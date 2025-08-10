Tel-Aviv: marée humaine contre le projet d’offensive sur Gaza

Des manifestants se rassemblent lors d'une marche organisée par les familles des otages israéliens retenus captifs dans la bande de Gaza depuis octobre 2023, appelant à agir pour obtenir leur libération devant le siège du ministère de la Défense à Tel Aviv, le 9 août 2025. AFP or licensors

Après vingt-deux mois de conflit, le Premier ministre Benjamin Netanyahu subit une forte pression, en Israël comme à l’étranger, pour mettre un terme à son offensive dans la bande de Gaza, où plus de deux millions de Palestiniens sont menacés d’une «famine généralisée», selon l’ONU.

D’après le plan validé par le cabinet de sécurité israélien, l’armée «se prépare à prendre le contrôle de la ville de Gaza», une agglomération en grande partie détruite dans le nord du territoire, «tout en distribuant une aide humanitaire à la population civile en dehors des zones de combat».

À Tel-Aviv, les journalistes de l’AFP présents sur place ont estimé à plusieurs dizaines de milliers le nombre de manifestants. Le Forum des familles d’otages a, lui, évoqué 100.000 participants. Les autorités n’ont pas fourni d’estimation officielle.

Les manifestants brandissaient pancartes et portraits des otages encore détenus dans le territoire palestinien, exhortant le gouvernement à obtenir leur libération.

Large-scale protests are taking place this evening in Tel Aviv



Protesters are demanding that the government end the war in the Gaza Strip to free the hostages and are unhappy with the new mobilization. It is expected that up to one hundred thousand summonses will be received by… pic.twitter.com/WbhjcIIKwb — S p r i n t e r (@SprinterObserve) August 9, 2025

«Nous vous poursuivrons»

«Si vous envahissez certaines parties de Gaza et que les otages sont tués, nous vous poursuivrons sur les places publiques, pendant les campagnes électorales, à tout moment et en tout lieu», a déclaré à l’AFP Shahar Mor Zahiro, un proche d’un otage tué, adressant un «message direct» au Premier ministre.

Thousands of Israelis once again took to the streets of Tel Aviv in anti-regime protests, demanding an end to the war on Gaza and the release of the remaining Israeli captives.



Follow Press TV on Telegram: https://t.co/AorBZcZGdl pic.twitter.com/MiDXOVXoaa — Palestine Highlights (@PalHighlight) August 9, 2025

Le Hamas, qui détient toujours 49 otages, dont 27 sont présumés morts, a affirmé vendredi que la décision israélienne d’occuper la ville de Gaza équivalait au «sacrifice» de ces captifs, enlevés lors de l’attaque sans précédent menée par le mouvement islamiste palestinien contre Israël le 7 octobre 2023.

Les familles d’otages et les militants israéliens favorables à la paix avec les Palestiniens réclament un cessez-le-feu avec le Hamas afin d’obtenir leur libération.

Lire aussi : Israël se dote d’un plan pour «prendre le contrôle» de la ville de Gaza

Mais au sein du gouvernement de Benjamin Netanyahu, l’aile dure de la droite israélienne et ses partisans souhaitent poursuivre l’occupation et l’annexion de territoires palestiniens supplémentaires, faisant fi des critiques internationales.

Outre le désarmement du Hamas et le retour «de tous les otages, vivants et morts», le plan prévoit de démilitariser la bande de Gaza et de la placer sous contrôle israélien avant l’instauration «d’une administration civile» qui ne serait «ni le Hamas, ni l’Autorité palestinienne», a précisé vendredi le bureau de Netanyahu.

«Nous n’allons pas occuper Gaza, nous allons libérer Gaza du Hamas», qui dirige le territoire depuis 2007, a affirmé Netanyahu sur X.

We are not going to occupy Gaza - we are going to free Gaza from Hamas.



Gaza will be demilitarized, and a peaceful civilian administration will be established, one that is not the Palestinian Authority, not Hamas, and not any other terrorist organization.



This will help free… — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) August 8, 2025

À la suite de l’annonce de ce plan, le Conseil de sécurité de l’ONU tiendra dimanche à 10h (14h GMT) une réunion d’urgence sur Gaza, selon plusieurs sources diplomatiques.

De l’Allemagne — pourtant l’un des plus fidèles alliés d’Israël — à l’Union européenne, en passant par la France, la Chine, la Russie et de nombreux pays musulmans, cette annonce a suscité une réprobation internationale.

«Nouveau crime»

Le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas a dénoncé samedi «un nouveau crime qui s’ajoute à la série de crimes israéliens commis en Cisjordanie, y compris à Jérusalem», soulignant «la nécessité urgente de prendre des mesures pour y mettre fin immédiatement».

Massive protest in Tel Aviv demanding Netanyahu to stop sabotaging ceasefire deal, and to express the refusal of the expansion of the Israeli war on Gaza. pic.twitter.com/eCEnyQHRZh — MenchOsint (@MenchOsint) August 9, 2025

Actuellement, l’armée israélienne occupe ou opère au sol dans près de 75% de la bande de Gaza, principalement depuis ses positions permanentes le long de la frontière. Israël avait déjà occupé Gaza en 1967 et y avait implanté 21 colonies, démantelées lors de son retrait unilatéral en 2005.

Samedi, le porte-parole de la Défense civile de Gaza, Mahmoud Bassal, a annoncé que 37 personnes avaient été tuées par des frappes ou des tirs israéliens, dont des civils qui attendaient des distributions d’aide alimentaire.

Thousands of protesters took to the streets of Tel Aviv on Saturday night to oppose Benjamin Netanyahu’s plan to escalate the Gaza war. https://t.co/T3cEf34qrc — Kenneth Roth (@KenRoth) August 10, 2025

Selon lui, douze personnes ont péri et près de 200 autres ont été blessées lorsque les forces israéliennes ont ouvert le feu alors qu’elles se rassemblaient près d’un point de passage dans le nord de Gaza, utilisé pour l’acheminement de l’aide.

L’opération israélienne à Gaza a déjà fait 61.369 morts, majoritairement des civils, selon les données du ministère de la Santé du Hamas, jugées fiables par l’ONU.

Du côté israélien, l’attaque sans précédent du Hamas le 7 octobre 2023 avait entraîné la mort de 1.219 personnes, en majorité des civils, selon un décompte de l’AFP établi à partir de données officielles.