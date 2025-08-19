International

Gaza: le Hamas donne son accord à une nouvelle proposition de cessez-le-feu

Des Palestiniens transportent leurs biens alors qu'ils fuient la ville de Gaza, le 16 mai 2025

Des Palestiniens transportent leurs biens alors qu'ils fuient la ville de Gaza, le 16 mai 2025. AFP or licensors

Le mouvement islamiste Hamas a annoncé lundi avoir accepté une nouvelle proposition des médiateurs sur une trêve avec Israël dans la bande de Gaza, associée à une libération d’otages retenus dans le territoire palestinien.

Par Le360 (avec AFP)
Le 19/08/2025 à 06h59

Les efforts des médiateurs — Égypte, Qatar et États-Unis — avaient jusque-là échoué à aboutir à un cessez-le-feu durable dans la guerre qui ravage Gaza, où, selon la Défense civile, 20 Palestiniens ont été tués lundi dans l’offensive israélienne.

Celle-ci a été lancée en riposte à une attaque d’une violence sans précédent menée par des commandos du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023. Sur les 251 otages enlevés ce jour-là, 49 sont encore retenus à Gaza, dont 27 morts selon l’armée israélienne.

Au Caire, le directeur des services de renseignement égyptiens, Diaa Rashwan, a déclaré au média d’État Al-Qahera News que l’Égypte et le Qatar avaient soumis leur proposition à Israël. «La balle est désormais dans le camp israélien», a-t-il affirmé.

Israël n’a pas encore commenté la proposition de trêve, mais le Premier ministre Benjamin Netanyahu avait prévenu la semaine dernière qu’il n’accepterait qu’un accord «dans lequel tous les otages seront libérés d’un seul coup et selon nos conditions pour mettre fin à la guerre».

«Le Hamas a accepté la nouvelle proposition des médiateurs. Nous prions Dieu d’éteindre le feu de cette guerre contre notre peuple», a déclaré sur les réseaux sociaux un responsable du Hamas, Bassem Naïm.

Le plan prévoit, selon une source palestinienne proche du dossier, «une trêve de 60 jours et la libération» des otages «en deux vagues».

Ces annonces surviennent au moment où l’armée israélienne cherche à prendre le contrôle de la ville de Gaza et des camps de réfugiés voisins, avec l’objectif affiché d’en finir avec le Hamas et de libérer tous les otages.

«Pression extrême»

Lundi, M. Netanyahu a déclaré avoir «discuté avec le ministre de la Défense et le chef d’état-major de nos plans concernant Gaza-ville et de l’accomplissement de nos missions».

«Le Hamas est sous une pression extrême», a-t-il commenté dans un communiqué, sans référence explicite au plan de trêve.

Selon des témoins, les bombardements israéliens se sont poursuivis dans le quartier de Zeitoun à Gaza-ville. Une colonne d’une dizaine de blindés israéliens, accompagnés de bulldozers, s’est positionnée à côté d’une école dans un autre quartier, Al-Sabra, d’après eux.

La proposition acceptée par le Hamas reprend les grandes lignes d’un précédent plan de l’émissaire américain Steve Witkoff.

Selon une source au Jihad islamique, allié du Hamas, le plan prévoit une trêve de 60 jours en échange de la remise de 10 otages vivants et de corps de captifs. «Les otages restants seraient libérés lors d’une deuxième phase, avec des négociations immédiates à suivre pour un accord plus global» visant à mettre fin à la guerre, avec des garanties internationales.

Lire aussi : Le roi Mohammed VI ordonne l’envoi d’une aide humanitaire supplémentaire à Gaza

D’après Al-Qahera News, le plan prévoit dans un premier temps «la remise de 10 otages vivants et la moitié des corps», ainsi que «le redéploiement» des troupes israéliennes qui contrôlent environ 75% de la bande de Gaza.

Deux précédentes trêves, en novembre 2023 et début 2025, avaient permis le retour d’otages ou de corps de captifs en échange de la libération de prisonniers palestiniens.

Camions bloqués

Netanyahu est soumis à de fortes pressions, tant de la part de l’opinion publique, inquiète du sort des otages, que de la communauté internationale, qui appelle à mettre fin aux souffrances des Gazaouis.

Depuis le début de la guerre, Israël assiège à Gaza plus de deux millions de Palestiniens menacés de famine, selon l’ONU. Israël rejette ces accusations et affirme autoriser l’entrée de davantage d’aides.

Au point de passage de Rafah, entre Gaza et l’Égypte, des centaines de camions humanitaires attendent dans le désert égyptien, bloqués depuis des jours, selon des responsables sur place et des chauffeurs.

Seuls quelques véhicules ont été autorisés à entrer à Gaza et l’acheminement des produits de première nécessité reste extrêmement lent en raison des restrictions, d’après eux.

Israël a refusé l’entrée d’équipements médicaux vitaux et de pièces détachées pour les infrastructures d’approvisionnement en eau, estimant qu’ils avaient «un double usage», c’est-à-dire susceptibles d’être utilisés à des fins militaires.

L’attaque du 7 octobre a entraîné la mort de 1.219 personnes en Israël, en majorité des civils, selon un décompte de l’AFP établi à partir de données officielles.

L’offensive de représailles israélienne a fait 62.004 morts à Gaza, majoritairement des civils, selon les données du ministère de la Santé du Hamas, jugées fiables par l’ONU.

Par Le360 (avec AFP)
Le 19/08/2025 à 06h59
#Gaza#Palestine#Hamas#Israël#Egypte#Qatar#Benjamin Netanyahu

LEs contenus liés

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Gaza: au moins 40 morts selon la Défense civile après des frappes israéliennes

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Gaza: cinq journalistes d’Al Jazeera tués dans une frappe israélienne

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Tel-Aviv: marée humaine contre le projet d’offensive sur Gaza

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Israël se dote d’un plan pour «prendre le contrôle» de la ville de Gaza

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

À Gaza, l’aide humanitaire envoyée par le roi Mohammed VI est en cours de distribution, selon Salem Cherkaoui

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Israël réautorise l’entrée partielle des marchandises privées dans Gaza

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Vidéos d’otages israéliens à Gaza: Netanyahu demande l’aide du CICR, le Hamas pose ses conditions

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

L’émissaire de Trump promet davantage d’aides humanitaires après une visite à Gaza

Articles les plus lus

1
Drame de Oued El Harrach: le régime algérien dévoile ses divisions et cache son impéritie derrière des boucs émissaires
2
Agadir: le ras-le-bol monte avec les bouchons sur la route vers Taghazout
3
Les poètes ont toujours raison
4
Réserves d’or: avec un stock de 22 tonnes, le Maroc se maintient au 63ème rang mondial
5
Salim Djellab, faux élu français et vrai propagandiste du Polisario: itinéraire d’un agent d’influence ordinaire
6
La boîte noire de la diplomatie algérienne: les confidences d’Abdelmajid Adjali sur le séparatisme
7
Anticiper, neutraliser, protéger ou comment le Maroc a hissé son renseignement au rang d’arme stratégique
8
Tindouf, l’enfermement organisé: le huis clos des séquestrés
Revues de presse

Voir plus