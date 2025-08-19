Gaza: le Hamas donne son accord à une nouvelle proposition de cessez-le-feu

Des Palestiniens transportent leurs biens alors qu'ils fuient la ville de Gaza, le 16 mai 2025. AFP or licensors

Les efforts des médiateurs — Égypte, Qatar et États-Unis — avaient jusque-là échoué à aboutir à un cessez-le-feu durable dans la guerre qui ravage Gaza, où, selon la Défense civile, 20 Palestiniens ont été tués lundi dans l’offensive israélienne.

Celle-ci a été lancée en riposte à une attaque d’une violence sans précédent menée par des commandos du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023. Sur les 251 otages enlevés ce jour-là, 49 sont encore retenus à Gaza, dont 27 morts selon l’armée israélienne.

Au Caire, le directeur des services de renseignement égyptiens, Diaa Rashwan, a déclaré au média d’État Al-Qahera News que l’Égypte et le Qatar avaient soumis leur proposition à Israël. «La balle est désormais dans le camp israélien», a-t-il affirmé.

Israël n’a pas encore commenté la proposition de trêve, mais le Premier ministre Benjamin Netanyahu avait prévenu la semaine dernière qu’il n’accepterait qu’un accord «dans lequel tous les otages seront libérés d’un seul coup et selon nos conditions pour mettre fin à la guerre».

«Le Hamas a accepté la nouvelle proposition des médiateurs. Nous prions Dieu d’éteindre le feu de cette guerre contre notre peuple», a déclaré sur les réseaux sociaux un responsable du Hamas, Bassem Naïm.

Hamas leader Bassem Naim:

—

The movement submitted its response approving the new mediators' proposal. We pray to God to extinguish the fire of this war on our people. — 𝐼𝒩𝒯𝐼𝐹𝒜𝒟𝒜 (@globalintfada) August 19, 2025

Le plan prévoit, selon une source palestinienne proche du dossier, «une trêve de 60 jours et la libération» des otages «en deux vagues».

Ces annonces surviennent au moment où l’armée israélienne cherche à prendre le contrôle de la ville de Gaza et des camps de réfugiés voisins, avec l’objectif affiché d’en finir avec le Hamas et de libérer tous les otages.

«Pression extrême»

Lundi, M. Netanyahu a déclaré avoir «discuté avec le ministre de la Défense et le chef d’état-major de nos plans concernant Gaza-ville et de l’accomplissement de nos missions».

Prime Minister Benjamin Netanyahu:



"I spoke with the Defense Minister and the IDF about our plans regarding Gaza City and the completion of our missions. Hamas is under immense pressure."



Full remarks >>https://t.co/H6lrbpw5KH — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) August 18, 2025

«Le Hamas est sous une pression extrême», a-t-il commenté dans un communiqué, sans référence explicite au plan de trêve.

Selon des témoins, les bombardements israéliens se sont poursuivis dans le quartier de Zeitoun à Gaza-ville. Une colonne d’une dizaine de blindés israéliens, accompagnés de bulldozers, s’est positionnée à côté d’une école dans un autre quartier, Al-Sabra, d’après eux.

Le Hamas accepte une nouvelle proposition de cessez-le-feu à Gaza pic.twitter.com/yZiXphj7lx — BFMTV (@BFMTV) August 19, 2025

La proposition acceptée par le Hamas reprend les grandes lignes d’un précédent plan de l’émissaire américain Steve Witkoff.

Selon une source au Jihad islamique, allié du Hamas, le plan prévoit une trêve de 60 jours en échange de la remise de 10 otages vivants et de corps de captifs. «Les otages restants seraient libérés lors d’une deuxième phase, avec des négociations immédiates à suivre pour un accord plus global» visant à mettre fin à la guerre, avec des garanties internationales.

D’après Al-Qahera News, le plan prévoit dans un premier temps «la remise de 10 otages vivants et la moitié des corps», ainsi que «le redéploiement» des troupes israéliennes qui contrôlent environ 75% de la bande de Gaza.

Deux précédentes trêves, en novembre 2023 et début 2025, avaient permis le retour d’otages ou de corps de captifs en échange de la libération de prisonniers palestiniens.

Camions bloqués

Netanyahu est soumis à de fortes pressions, tant de la part de l’opinion publique, inquiète du sort des otages, que de la communauté internationale, qui appelle à mettre fin aux souffrances des Gazaouis.

Des dizaines de milliers d'Israéliens se sont rassemblés dimanche soir à Tel-Aviv pour réclamer de leur gouvernement un accord de cessez-le-feu à Gaza qui garantirait la libération des otages, l'un des plus gros rassemblements de solidarité en Israël depuis le début de la guerre… pic.twitter.com/o2cg3l6dOH — Agence France-Presse (@afpfr) August 18, 2025

Depuis le début de la guerre, Israël assiège à Gaza plus de deux millions de Palestiniens menacés de famine, selon l’ONU. Israël rejette ces accusations et affirme autoriser l’entrée de davantage d’aides.

Au point de passage de Rafah, entre Gaza et l’Égypte, des centaines de camions humanitaires attendent dans le désert égyptien, bloqués depuis des jours, selon des responsables sur place et des chauffeurs.

Seuls quelques véhicules ont été autorisés à entrer à Gaza et l’acheminement des produits de première nécessité reste extrêmement lent en raison des restrictions, d’après eux.

Hamas received Gaza truce proposal, Palestinian official confirms, as Egypt talks intensify https://t.co/DZY1Fl9UHx — The Times of Israel (@TimesofIsrael) August 18, 2025

Israël a refusé l’entrée d’équipements médicaux vitaux et de pièces détachées pour les infrastructures d’approvisionnement en eau, estimant qu’ils avaient «un double usage», c’est-à-dire susceptibles d’être utilisés à des fins militaires.

L’attaque du 7 octobre a entraîné la mort de 1.219 personnes en Israël, en majorité des civils, selon un décompte de l’AFP établi à partir de données officielles.

L’offensive de représailles israélienne a fait 62.004 morts à Gaza, majoritairement des civils, selon les données du ministère de la Santé du Hamas, jugées fiables par l’ONU.