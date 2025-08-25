International

Frappes israéliennes meurtrières au Yémen contre des cibles houthies

De la fumée après une frappe aérienne israélienne sur Sanaa, la capitale du Yémen tenue par les Houthis, le 24 août 2025.. AFP or licensors

L’armée de l’air israélienne a bombardé dimanche des sites des rebelles houthis à Sanaa, faisant six morts et 86 blessés, une semaine après des raids similaires sur la capitale yéménite, ont indiqué les insurgés pro-iraniens.

Par Le360 (avec AFP)
Le 25/08/2025 à 07h53

Affirmant agir en solidarité avec les Palestiniens de Gaza, en proie à la guerre entre Israël et le Hamas, les Houthis lancent régulièrement des attaques aux missiles et drones en direction du territoire israélien, mais la plupart sont interceptés.

Après les frappes, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a prévenu que «le régime terroriste houthi paiera un prix très élevé pour son agression contre l’Etat d’Israël», alors que les Houthis ont averti qu’ils «riposteront» à l’attaque israélienne.

«Agression israélienne sur la capitale Sanaa», la capitale aux mains des Houthis, a écrit la chaîne des rebelles, Al-Massirah, sur X. «Plusieurs frappes ont visé une station de la compagnie pétrolière rue al-Sittine» et une «centrale électrique» dans le sud de Sanaa, déjà bombardée par Israël il y a une semaine.

L’agence de presse des insurgés, Saba, a fait état d’un bilan de six morts et 86 blessés, dont 21 dans un état grave, citant le ministère de la Santé.

En Israël, l’armée a indiqué dans un communiqué avoir frappé «un site militaire situé dans le palais présidentiel, les centrales électriques d’Assar et de Hezyaz, ainsi qu’un site de stockage de carburant, tous utilisés pour les activités militaires».

«La puissance d’Israël»

Le ministère israélien de la Défense a diffusé une photo montrant le Premier ministre Benjamin Netanyahu, le ministre de la Défense Israël Katz et le chef d’état-major, le lieutenant-général Herzi Halevi, suivant l’opération militaire au Yémen depuis un bunker de commandement.

«Celui qui nous attaque — nous l’attaquons. Celui qui prévoit de nous attaquer — nous l’attaquons. Je pense que toute la région apprend à connaître la puissance et la détermination de l’Etat d’Israël», a prévenu M. Netanyahu dans un communiqué de son bureau.

«Nous ne dévierons pas de la lutte contre le projet américano-sioniste et poursuivront l’escalade jusqu’à l’arrêt de l’agression et la levée du blocus (israélien) contre Gaza», a averti de son côté le bureau politique des Houthis dans un communiqué.

Vendredi soir, les Houthis ont tiré un missile en direction d’Israël, situé à quelque 1.800 km. Les autorités israéliennes ont indiqué qu’il s’était «très probablement désintégré en plein vol».

Le Times of Israel et le site d’information israélien Ynet, citant un rapport de l’armée, ont affirmé dimanche que le missile tiré vendredi était pour la première fois équipé d’une ogive à fragmentation.

Outre les tirs contre Israël, les Houthis ont repris en juillet, après une pause de plusieurs mois, leurs attaques au large du Yémen, lancées après le début de la guerre à Gaza, contre les navires qu’ils accusent de liens avec Israël.

En mai, ils avaient conclu une trêve avec les Etats-Unis ayant mis fin à des mois de bombardements américains au Yémen.

L’Iran condamne

Les Houthis, qui contrôlent de larges pans du Yémen, en guerre depuis 2014, font partie d’une alliance contre Israël mise en place par l’Iran, qui comprend d’autres groupes comme le Hezbollah au Liban et le Hamas palestinien.

En Iran, ennemi juré d’Israël, le ministère des Affaires étrangères a condamné «avec force» les frappes israéliennes au Yémen.

Israël a mené plusieurs frappes de représailles au Yémen, ciblant des régions sous contrôle des Houthis, notamment des ports de l’ouest du pays et l’aéroport de Sanaa.

Au Yémen, la guerre a fait des centaines de milliers de morts et plongé le pays le plus pauvre de la péninsule arabique dans l’une des pires crises humanitaires au monde.

La guerre à Gaza a été déclenchée par une attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, qui a entraîné la mort de 1.219 personnes côté israélien, en majorité des civils, selon un décompte de l’AFP basé sur des données officielles.

La campagne de représailles israélienne a fait des dizaines de milliers de morts dans le territoire palestinien, frappé par la famine selon l’ONU.

