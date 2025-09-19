Gaza: un nouveau blocage américain à l’ONU provoque l’ire des membres du Conseil

C’est un «moment sombre» pour ce Conseil, a déploré l’ambassadeur pakistanais Asim Iftikhar Ahmad. «Le monde regarde. Les pleurs des enfants devraient nous percer le cœur, l’angoisse des mères devrait secouer notre conscience», a-t-il ajouté, promettant de «continuer à agir, à parler».
La majorité des membres du Conseil manifestent de plus en plus souvent et explicitement leur frustration face à l’incapacité à faire pression sur Israël pour mettre un terme au calvaire des habitants de Gaza.
Les dix membres élus du Conseil avaient lancé des discussions sur ce projet de résolution fin août, en réaction à la déclaration officielle par l’ONU de la famine dans le territoire palestinien ravagé par la guerre menée par Israël depuis près de deux ans.
Une première version du texte exigeait principalement la levée immédiate de toutes les entraves à l’entrée de l’aide.
Mais, selon des sources diplomatiques, la France, le Royaume-Uni et la Russie doutaient de l’intérêt d’une résolution uniquement humanitaire de la part d’un organe destiné à maintenir la paix et la sécurité dans le monde, et qui risquait de toute façon de faire l’objet d’un veto américain.
Le projet bloqué jeudi (14 voix pour, une contre) réclamait bien la fin des restrictions à l’aide humanitaire, mais exigeait aussi «un cessez-le-feu immédiat, inconditionnel et permanent à Gaza», ainsi que la libération immédiate et inconditionnelle des otages.
«Échec humain»
Un message déjà rejeté à plusieurs reprises par les États-Unis, la dernière fois en juin lorsqu’ils avaient de nouveau utilisé leur veto pour protéger leur allié israélien.
«Cette résolution échoue à reconnaître la réalité sur le terrain, le fait qu’il y a eu une augmentation importante du flot d’aide humanitaire», a justifié la diplomate américaine Morgan Ortagus.
Le projet de texte ne «présentait pas de condamnation du Hamas», a dénoncé de son côté l’ambassadeur israélien Danny Danon. «Ce n’est pas de la diplomatie, c’est une capitulation», a-t-il ajouté.
Pourquoi le reste du Conseil s’est-il lancé dans cette nouvelle tentative vouée au même résultat?
Pour envoyer «le message que le Conseil de sécurité ne tourne pas le dos à des civils qui meurent de faim, aux otages et à l’exigence d’un cessez-le-feu», a expliqué l’ambassadrice danoise Christina Markus Lassen avant le vote.
«Une génération risque d’être perdue, pas seulement à cause de la guerre mais aussi de la faim et du désespoir (…) C’est cette situation humanitaire catastrophique, cet échec humanitaire et humain qui nous a forcés à agir aujourd’hui», a-t-elle ajouté.
Israël fait face à une pression internationale croissante pour mettre fin à cette guerre qui ravage Gaza, déclenchée par l’attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas le 7 octobre 2023 sur le sol israélien.
Une question qui sera au cœur du sommet annuel de l’ONU la semaine prochaine à New York.
Après plus de deux mois et demi de blocage, Israël autorise à nouveau depuis mi-mai l’entrée à Gaza d’une quantité limitée de camions de l’ONU, qui dénonce des volumes largement insuffisants.
Pour la première fois, une commission d’enquête internationale mandatée par l’ONU — mais qui ne s’exprime pas au nom de l’ONU — a accusé mardi Israël de commettre un «génocide» à Gaza depuis octobre 2023 avec l’intention de «détruire» les Palestiniens.