Gaza: un nouveau blocage américain à l’ONU provoque l’ire des membres du Conseil

Vue générale de la réunion du Conseil de sécurité des Nations unies sur la situation à Gaza, au siège de l'ONU à New York, le 18 septembre 2025. (Photo: AFP)

C’est un «moment sombre» pour ce Conseil, a déploré l’ambassadeur pakistanais Asim Iftikhar Ahmad. «Le monde regarde. Les pleurs des enfants devraient nous percer le cœur, l’angoisse des mères devrait secouer notre conscience», a-t-il ajouté, promettant de «continuer à agir, à parler».

La majorité des membres du Conseil manifestent de plus en plus souvent et explicitement leur frustration face à l’incapacité à faire pression sur Israël pour mettre un terme au calvaire des habitants de Gaza.

Les dix membres élus du Conseil avaient lancé des discussions sur ce projet de résolution fin août, en réaction à la déclaration officielle par l’ONU de la famine dans le territoire palestinien ravagé par la guerre menée par Israël depuis près de deux ans.

Une première version du texte exigeait principalement la levée immédiate de toutes les entraves à l’entrée de l’aide.

The US has again vetoed a UN Security Council resolution for a Gaza ceasefire, saying it was biased against Israel and favoured Hamas. pic.twitter.com/oSpIB5ERI1 — Al Jazeera English (@AJEnglish) September 18, 2025

Mais, selon des sources diplomatiques, la France, le Royaume-Uni et la Russie doutaient de l’intérêt d’une résolution uniquement humanitaire de la part d’un organe destiné à maintenir la paix et la sécurité dans le monde, et qui risquait de toute façon de faire l’objet d’un veto américain.

Le projet bloqué jeudi (14 voix pour, une contre) réclamait bien la fin des restrictions à l’aide humanitaire, mais exigeait aussi «un cessez-le-feu immédiat, inconditionnel et permanent à Gaza», ainsi que la libération immédiate et inconditionnelle des otages.

«Échec humain»

Un message déjà rejeté à plusieurs reprises par les États-Unis, la dernière fois en juin lorsqu’ils avaient de nouveau utilisé leur veto pour protéger leur allié israélien.

L'ambassadeur israélien auprès de l'ONU, Danny Danon, a remercié l'envoyée spéciale américaine Morgan Ortagus pour avoir opposé son veto à la résolution de cessez-le-feu à Gaza après la session du Conseil de sécurité



On a pu entendre Ortagus dire «Salut, mon ami» en voyant Danon pic.twitter.com/D6PSTY0rhl — 🍓Sined Warrior🐭🍓 (@SinedWarrior) September 19, 2025

«Cette résolution échoue à reconnaître la réalité sur le terrain, le fait qu’il y a eu une augmentation importante du flot d’aide humanitaire», a justifié la diplomate américaine Morgan Ortagus.

Le projet de texte ne «présentait pas de condamnation du Hamas», a dénoncé de son côté l’ambassadeur israélien Danny Danon. «Ce n’est pas de la diplomatie, c’est une capitulation», a-t-il ajouté.

Pourquoi le reste du Conseil s’est-il lancé dans cette nouvelle tentative vouée au même résultat?

Pour envoyer «le message que le Conseil de sécurité ne tourne pas le dos à des civils qui meurent de faim, aux otages et à l’exigence d’un cessez-le-feu», a expliqué l’ambassadrice danoise Christina Markus Lassen avant le vote.

🇩🇰🇺🇳🇵🇸🇮🇱 Denmark's Permanent Representative to the UN Christina Markus Lassen:

So colleagues, let this resolution send a clear message. A message that the Security Council is not turning its back on starving civilians, on the hostages and the demand for a ceasefire.



Let it… pic.twitter.com/5WYFxJLGV0 — Gabriela Iglesias🇺🇲 (@iglesias_gabby) September 18, 2025

«Une génération risque d’être perdue, pas seulement à cause de la guerre mais aussi de la faim et du désespoir (…) C’est cette situation humanitaire catastrophique, cet échec humanitaire et humain qui nous a forcés à agir aujourd’hui», a-t-elle ajouté.

Israël fait face à une pression internationale croissante pour mettre fin à cette guerre qui ravage Gaza, déclenchée par l’attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas le 7 octobre 2023 sur le sol israélien.

Hasta cuando entenderás Naciones Unidas que tus resoluciones no valen nada.#GazaGenocide.#IsraelTerroristState.#FreePalestine.#Gaza.



-Consejo de Seguridad de La ONU, EEUU sionista y lacayo.



-Netanyahu criminal de guerra, carnicero de los niños 👦 de Gaza, Palestina. pic.twitter.com/eBIpN4SQa5 — El Fantasma (@AlTopeyPunto891) September 19, 2025

Une question qui sera au cœur du sommet annuel de l’ONU la semaine prochaine à New York.

Après plus de deux mois et demi de blocage, Israël autorise à nouveau depuis mi-mai l’entrée à Gaza d’une quantité limitée de camions de l’ONU, qui dénonce des volumes largement insuffisants.

Pour la première fois, une commission d’enquête internationale mandatée par l’ONU — mais qui ne s’exprime pas au nom de l’ONU — a accusé mardi Israël de commettre un «génocide» à Gaza depuis octobre 2023 avec l’intention de «détruire» les Palestiniens.