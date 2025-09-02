La Belgique reconnaîtra l’Etat de Palestine lors de l’AG de l’ONU

Des dirigeants locaux et leurs sympathisants se tiennent près des portraits du président de l'Autorité palestinienne (AP), Mahmoud Abbas (à droite), et de l'ancien dirigeant Yasser Arafat, ornant le bureau du gouverneur palestinien à Hébron, en Cisjordanie occupée, lors d'une manifestation contre un projet présumé des autorités israéliennes visant à séparer la ville d'Hébron du contrôle de l'AP, le 1er septembre 2025. (Photo de Hazem Bader / AFP). AFP or licensors

La Belgique va reconnaître l’État de Palestine à l’Assemblée générale des Nations unies en septembre, a annoncé mardi le ministre belge des Affaires étrangères Maxime Prévot, se joignant à d’autres pays comme la France ou le Canada.

🇧🇪🇵🇸🚨La Palestine sera reconnue par la Belgique lors de la session de l’ONU ! Et des sanctions fermes sont prises à l’égard du gouvernement israélien. Tout antisémitisme ou glorification du terrorisme par les partisans du Hamas sera aussi plus fortement dénoncé.



🔸Au vu du… — Maxime PREVOT (@prevotmaxime) September 2, 2025

«La Palestine sera reconnue par la Belgique lors de la session de l’ONU! Et des sanctions fermes sont prises à l’égard du gouvernement israélien», a écrit le chef de la diplomatie belge sur le réseau social X.

Fin juillet, le président Emmanuel Macron a annoncé que la France allait reconnaître l’État de Palestine à l’Assemblée générale de l’ONU, qui se tiendra du 9 au 23 septembre à New York. Dans la foulée, plus d’une dizaine de gouvernements occidentaux ont appelé d’autres pays du monde à faire de même.

«La Belgique se joindra aux pays signataires de la Déclaration de New York traçant la route vers une solution à deux États et reconnaissant donc ceux-ci», a détaillé le ministre.

Conditions et sanctions

Mais cette reconnaissance d’un État palestinien reste soumise à conditions: elle ne sera officiellement formalisée que lorsque «le dernier otage aura été libéré et que le Hamas n’assumera plus quelconque gestion de la Palestine», a précisé Maxime Prévot sur X.

Le ministre a également annoncé 12 sanctions contre Israël. Parmi elles, «l’interdiction d’importation des produits issus des colonies» israéliennes, mais aussi «des poursuites judiciaires éventuelles, des interdictions de survol et de transit, la mise sur la liste des ‘persona non grata’ dans notre pays de deux ministres israéliens extrémistes, de plusieurs colons violents et de leaders du Hamas».

⚠️ De stem van de rede is gehoord. Palestina zal door België pas wettelijk worden erkend als de gijzelaars zijn vrijgelaten en als Hamas volledig van de macht is verdwenen. Een premie voor terrorisme zou niet acceptabel en redelijk zijn geweest. De VOORWAARDEN zijn dus duidelijk… — Georges-L BOUCHEZ (@GLBouchez) September 2, 2025

Cette décision est loin d’avoir fait l’unanimité au sein du gouvernement belge, les membres issus des partis de droite N-VA et MR se montrant particulièrement réticents.

Mais «au vu du drame humanitaire se jouant en Palestine et singulièrement à Gaza, et face aux violences perpétrées par Israël en violation du droit international (...) la Belgique se devait de prendre des décisions fortes pour accentuer la pression sur le gouvernement israélien et les terroristes du Hamas», a appuyé le ministre des Affaires étrangères.

Perspective d’avenir

La question est cruciale pour les représentants palestiniens. «La reconnaissance de l’État palestinien nous donne une perspective d’avenir», a souligné lundi la ministre déléguée aux Affaires étrangères de l’Autorité palestinienne, Varsen Aghabekian Shahin, à Rome.

In Rome today, I met Italian FM Antonio Tajani. 🇮🇹🇵🇸 I urged concrete steps to end Israel’s genocide on Gaza and to recognize the State of Palestine as the path to peace & stability in the Middle East. https://t.co/VS9Ee0hTcV — Varsen Aghabekian Shahin (@VarsenAghShahin) September 1, 2025

«Elle envoie également un message clair: la seule solution consiste à reconnaître un État palestinien vivant en paix et en sécurité aux côtés de l’État d’Israël», a-t-elle insisté.

Le Canada et l’Australie ont déjà fait part de leurs intentions en faveur d’un État de Palestine. Le Royaume-Uni a aussi annoncé qu’il le reconnaîtrait, sauf si Israël prenait une série d’engagements, dont celui d’un cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

Au total, les trois quarts des États membres de l’ONU reconnaissent cet État proclamé par la direction palestinienne en exil en 1988.

Les pressions internationales s’accentuent sur le gouvernement israélien pour trouver une issue au conflit, qui a conduit à une grave crise humanitaire dans l’enclave palestinienne assiégée, où vivent quelque 2,4 millions de personnes. Et les violences en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967, se sont intensifiées depuis le début de la guerre à Gaza.

L’attaque perpétrée par le Hamas le 7 octobre 2023 a entraîné, côté israélien, la mort de 1.219 personnes, en majorité des civils, selon un décompte de l’AFP réalisé à partir de données officielles.

Les représailles israéliennes à Gaza ont déjà fait au moins 63.557 morts, majoritairement des civils, selon les données du ministère de la Santé du Hamas, jugées fiables par l’ONU.