Palestine: Washington sous pression au Conseil de sécurité de l’ONU

Des Palestiniens fuyant vers le sud, à bord de véhicules transportant leurs biens, longent la route côtière près du camp de réfugiés de Nuseirat, dans le centre de la bande de Gaza, le 5 août 2025. AFP or licensors

Les dix membres élus du Conseil avaient lancé des discussions sur ce projet de résolution fin août, en réaction à la déclaration officielle par l’ONU de la famine dans le territoire palestinien ravagé par la guerre menée par Israël depuis près de deux ans.

Une première version du texte exigeait principalement la levée immédiate de toutes les entraves à l’entrée de l’aide. Mais, selon des sources diplomatiques, la France, le Royaume-Uni et la Russie étaient dubitatifs quant à l’intérêt d’une résolution uniquement humanitaire de la part d’un organe destiné à maintenir la paix et la sécurité dans le monde, qui aurait de toute façon aussi pu être bloquée par les États-Unis.

Ainsi, le projet qui sera soumis au vote jeudi après-midi, vu par l’AFP, réclame bien la fin des restrictions de l’aide humanitaire, mais exige aussi «un cessez-le-feu immédiat, inconditionnel et permanent à Gaza», ainsi que la libération immédiate et inconditionnelle des otages.

Un message que les États-Unis ont déjà rejeté plusieurs fois, la dernière en juin lorsqu’ils avaient utilisé un nouveau veto pour protéger leur allié israélien.

Colère et frustration

Pourquoi se lancer alors dans cette nouvelle tentative qui risque d’aboutir probablement au même résultat?

"Plus de journalistes ont été tués à Gaza que dans les 2 guerres mondiales, la guerre du Vietnam, les guerres en Yougoslavie et la guerre en Afghanistan"



🔴🇺🇳🇵🇸 A affirmé la rapporteuse spéciale de l’ONU, Irène Khan, ce lundi 15 septembre. pic.twitter.com/2SJJNNUJMm — Les Spectateurs (@SpectateursFr) September 15, 2025

«Ne rien essayer serait trop facile pour les Américains qui n’auraient pas à se justifier et à faire face aux 14 membres du Conseil et à l’opinion publique mondiale», a commenté un diplomate européen, refusant de ne rien faire juste par peur du veto américain.

«Ça n’aide pas beaucoup les Palestiniens sur le terrain, mais au moins nous continuons à montrer qu’on essaie», a poursuivi ce diplomate, qui a requis l’anonymat.

Une commission d'enquête internationale indépendante de l'#ONU accuse #Israel de commettre un #génocide à #Gaza depuis octobre 2023 avec l'intention de "détruire" les #Palestiniens, mettant en cause le Premier ministre et d'autres responsables israéliens pic.twitter.com/ESjlWyyoro — LN24 (@LesNews24) September 16, 2025

Le précédent veto avait provoqué une colère inhabituelle des 14 autres membres du Conseil, qui manifestent de plus en plus souvent et explicitement leur frustration face à l’incapacité à faire pression sur Israël pour mettre un terme au calvaire des habitants de Gaza.

Israël fait face à une pression internationale croissante pour mettre fin à cette guerre qui ravage Gaza, déclenchée par l’attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas le 7 octobre 2023 sur le sol israélien.

Une question qui sera au cœur du sommet annuel de l’ONU la semaine prochaine à New York.

Après plus de deux mois et demi de blocage, Israël autorise à nouveau depuis mi-mai l’entrée à Gaza d’une quantité limitée de camions de l’ONU, qui dénonce des livraisons largement insuffisantes.

🇵🇸 Immeubles remplacés par des tentes, routes couvertes de ruines, devenues champs de poussière : selon l’ONU, 78 % des bâtiments à #Gaza ont été partiellement ou totalement détruits.



Retour en images sur ce que l'enclave palestinienne est devenue ⤵️ pic.twitter.com/QTqIwBOK4M — FRANCE 24 Français (@France24_fr) September 17, 2025

Le 22 août, l’ONU a officiellement déclaré la famine dans ce territoire palestinien et en a attribué la responsabilité à Israël, en se fondant sur un rapport du Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC), un organisme mandaté par les Nations unies. Un rapport rejeté par les autorités israéliennes.

Pour la première fois, une commission d’enquête internationale mandatée par l’ONU — mais qui ne parle pas au nom de l’ONU — a accusé mardi Israël de commettre un «génocide» à Gaza depuis octobre 2023 avec l’intention de «détruire» les Palestiniens.