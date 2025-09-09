International

L’armée israélienne dit qu’elle va agir avec une «puissance accrue» dans la ville de Gaza

Des gens cherchent des objets récupérés dans les décombres de la tour Salam, après une frappe israélienne la veille contre le bâtiment, à Gaza, le 9 septembre 2025. AFP or licensors

L’armée israélienne a affirmé mardi qu’elle allait opérer avec une «puissance accrue» dans la ville de Gaza dont elle a sommé les habitants de partir.

Par Le360 (avec AFP)
Le 09/09/2025 à 07h31

Près de deux ans après le début de la guerre, déclenchée par une attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien contre Israël le 7 octobre 2023, l’armée israélienne a intensifié ces dernières semaines ses opérations militaires dans la ville de Gaza, la plus grande du territoire.

Disant contrôler 40% de cette ville du nord du territoire assiégé, elle affirme vouloir s’en emparer pour venir à bout du Hamas et libérer les otages capturés le 7-Octobre.

«À tous les habitants de la ville de Gaza (...) l’armée de défense est déterminée à vaincre le Hamas et agira dans la zone de la ville de Gaza avec une puissance accrue», a écrit sur le réseau social le colonel Avichay Adraee, porte-parole arabophone de l’armée.

«Évacuez immédiatement par l’axe al-Rachid», a-t-il ajouté alors que l’armée israélienne a déjà publié de nombreux ordres d’évacuation à destination des Gazaouis ces derniers jours.

L’armée israélienne a détruit lundi une nouvelle tour d’habitation - la quatrième en trois jours - à Gaza-ville.

«Ce n’est que le début de l’intensification des opérations terrestres dans la ville de Gaza. Je dis aux habitants: vous avez été prévenus, partez maintenant!», avait déclaré lundi le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu.

L’ONU, qui estime à environ un million de personnes la population de la ville de Gaza et ses environs, a mis en garde contre un «désastre».

«Tout cela n’est qu’un prélude, juste l’ouverture à l’opération principale qui s’intensifie - la manoeuvre terrestre de nos forces, qui s’organisent et se rassemblent actuellement pour entrer dans la ville de Gaza», a ajouté M. Netanyahu.

Le Hamas a déclaré que la menace de M. Netanyahu équivalait à «un acte explicite de déplacement forcé» des habitants de la ville de Gaza.

«Cela se déroule sous le poids des bombardements, des massacres, de la famine et des menaces de mort — constituant un défi flagrant et sans précédent aux lois et conventions internationales», a indiqué le Hamas dans un communiqué.

La Défense civile de Gaza a indiqué que les frappes aériennes israéliennes s’étaient poursuivies dans la nuit, notamment sur la ville de Gaza.

La guerre a été déclenchée par l’attaque sans précédent du Hamas sur Israël le 7 octobre 2023. Celle-ci a entraîné la mort de 1.219 personnes côté israélien, en majorité des civils, selon un décompte de l’AFP basé sur des données officielles.

D’après l’armée, 47 captifs restent retenus à Gaza dont 25 présumés morts, sur un total de 251 personnes enlevées durant l’attaque.

L’offensive de représailles israéliennes a fait au moins 64.522 morts à Gaza, selon le ministère de la Santé du Hamas à Gaza, dont les chiffres sont jugés fiables par l’ONU.

#Israël#Gaza#Hamas

