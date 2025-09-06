700 jours de guerre, Israël frappe une tour à Gaza-ville, le Hamas diffuse une vidéo d’otages

Des Palestiniens fuyant vers le sud, à bord de véhicules transportant leurs biens, longent la route côtière près du camp de réfugiés de Nuseirat, dans le centre de la bande de Gaza, le 5 août 2025. Malgré la pression croissante, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, pour mettre fin à son offensive de près de deux ans à Gaza, Israël a mobilisé des réservistes, intensifié ses bombardements et s'est rapproché de la ville de Gaza depuis qu'il a annoncé son intention de s'emparer de la plus grande ville du territoire palestinien. (Photo par Eyad BABA / AFP). AFP or licensors

A Tel-Aviv, des proches d’otages enlevés lors de l’attaque sans précédent du Hamas sur le sol israélien le 7 octobre 2023 ont lâché 700 ballons dans le ciel, dans le cadre d’une mobilisation à travers le pays pour réclamer la libération de ces captifs.

Des proches et des sympathisants d'otages israéliens détenus par des militants palestiniens dans la bande de Gaza lâchent 700 ballons jaunes pour marquer le même nombre de jours de captivité, devant le Musée d'art de Tel Aviv, connu sous le nom de « Place des otages », le 5 août 2025. (Photo de Jack GUEZ / AFP) (JACK GUEZ/AFP)

Le Hamas, dont l’attaque du 7 octobre a déclenché la guerre, a dans le même temps diffusé une vidéo dans laquelle figurent deux d’entre eux.

Le président américain Donald Trump a avancé vendredi que des otages pourraient être «morts récemment», avançant de chiffre de «38 morts environ» au total avant de ramener celui-ci à 20 ou 30. L’armée israélienne estime à ce stade que 25 des 47 otages toujours retenus à Gaza sont morts.

M. Trump a également affirmé que les Etats-Unis sont «en négociation approfondie avec le Hamas».

Le chef de l’Organisation mondiale de la Santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a pour sa part appelé Israël à arrêter la «catastrophe» en cours dans le territoire palestinien, et recensant au moins 370 personnes mortes de faim depuis le début des hostilités.

Gaza : trois morts de faim en 24 heures, le bilan de la famine grimpe à 376 victimes, dont 134 enfants:https://t.co/bimNOfPhnb pic.twitter.com/xbtrEEACcc — Agence de Presse Palestinienne de WAFA (@agence_wafa) September 5, 2025

Dans la bande de Gaza dévastée, assiégée et en proie à la famine sur 20% de son territoire, selon l’ONU, la Défense civile, organisation de premiers secours exerçant sous l’autorité du Hamas, a fait état de 42 morts vendredi dans des tirs ou bombardements israéliens, dont la moitié à Gaza-ville.

Interrogée par l’AFP, l’armée israélienne a dit ne pas être en mesure de commenter ces informations.

Compte tenu des restrictions imposées aux médias à Gaza et des difficultés d’accès sur le terrain, l’AFP n’est pas en mesure de vérifier de manière indépendante le bilan de la Défense civile.

«Enfants terrifiés»

A Gaza-ville, l’armée israélienne a bombardé une tour d’immeuble du centre, qui s’est écroulée comme un château de cartes. Elle a indiqué avoir averti préalablement la population pour limiter les pertes civiles.

«Mon mari m’a dit qu’il avait vu les habitants de la tour Mushtaha jeter leurs affaires depuis les étages supérieurs pour (...) fuir avant le bombardement. Moins d’une demi-heure après les ordres d’évacuation, la tour a été bombardée», dit à l’AFP Arej Ahmed, 50 ans, déplacée du nord-ouest de la ville vers une tente dans le sud-ouest.

Selon l’armée, le Hamas avait installé dans la tour «des infrastructures utilisées pour préparer et mener des attaques» la visant.

L’armée israélienne avait prévenu avant de bombarder la tour qu’elle effectuerait «dans les jours qui viennent (...) des frappes précises et ciblées contre des infrastructures terroristes», visant en particulier des tours d’immeubles.

Izzat al-Rishq, membre du bureau politique du Hamas, a rejeté comme «des prétextes fallacieux et des mensonges éhontés» les affirmations d’Israël selon lesquelles le mouvement utilisait ces bâtiments.

🚨BREAKING: Hamas leader Izzat Al-Rishq on Israeli bombing of Mushtaha Tower in Gaza City:



The enemy's attempts to justify the targeting of residential towers and the destruction of Gaza City with false claims that Hamas was using them are nothing but flimsy pretexts and blatant… https://t.co/RQnPLaVlFI pic.twitter.com/7kbrloftsa — The Arab Eye (@TheArabEye0) September 5, 2025

Le porte-parole de la Défense civile, Mahmoud Bassal, a lui accusé Israël de mener en visant ces immeubles «une politique de déplacement forcé contre les civils».

Ces annonces «sont terrifiantes. Tout le monde a peur», réagit Ahmed Abou Woutfa, 45 ans, qui vit au cinquième étage d’un immeuble, dans l’ouest de Gaza-ville. «Mes enfants sont terrifiés».

L’armée israélienne, qui dit contrôler environ 75% de la bande de Gaza et 40% de Gaza-ville, a annoncé vouloir s’emparer de cette agglomération, située dans le nord, qu’elle présente comme le dernier grand bastion du Hamas dans le territoire palestinien.

Selon un haut responsable militaire israélien, l’opération pourrait déplacer «un million» de personnes vers le sud du territoire palestinien.

«Propagande diabolique»

Le gouvernement de Benjamin Netanyahu a dit vouloir détruire le Hamas, qui a pris le pouvoir dans la bande de Gaza en 2007, et prendre le contrôle sécuritaire du territoire situé à la frontière sud d’Israël.

Mais il fait face à des pressions, en Israël comme à l’étranger, pour faire taire les armes et obtenir la libération des otages.

⚡️BREAKING: Al-Qassam Brigades:



“We thought we were prisoners of Hamas; but the truth is, we are prisoners of our own government of Netanyahu, Ben Gvir, and Smotrich.”



The resistance placed an Israeli soldier captive inside a vehicle and drove him through the streets of Gaza… pic.twitter.com/063qBVFNYo — Suppressed News. (@SuppressedNws) September 5, 2025

Les Brigades Ezzedine al-Qassam, branche armée du Hamas ont diffusé vendredi une vidéo de deux d’entre elles - Guy Gilboa-Dalal et Alon Ohel.

M. Gilboa-Dalal demande à M. Netanyahu de ne pas mener d’offensive sur la ville de Gaza, avant que M. Ohel n’apparaisse en fin de séquence.

«Aucune vidéo de propagande diabolique ne nous affaiblira ni n’émoussera notre détermination» à écraser le Hamas et libérer les otages, a déclaré M. Netanyahu après s’être entretenu avec les parents des deux hommes, selon son bureau.

Le président français Emmanuel Macron a lui appelé sur X à «la libération immédiate de tous les otages toujours retenus par le Hamas», en déplorant «700 jours de détention dans des conditions indignes».

700 jours.

700 jours sans leurs proches.

700 jours dans des conditions de détention indignes.



J’appelle à la libération immédiate de tous les otages toujours retenus par le Hamas. La barbarie et la souffrance n’ont que trop duré. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 5, 2025

L’attaque du 7 octobre a entraîné la mort de 1.219 personnes du côté israélien, en majorité des civils officiels, selon un décompte de l’AFP établi à partir de données. 251 personnes avaient été enlevées ce jour-là.

Les représailles militaires israéliennes ont fait au moins 64.300 morts à Gaza, en majorité des femmes et des mineurs, selon les données du ministère de la Santé de Gaza, placées sous l’autorité du Hamas. Le ministère, dont les chiffres sont jugés fiables par l’ONU, ne précise pas ne nombre de combattants tués.