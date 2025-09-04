Le Maroc opposé à la logique de «gestion de crise» face aux mesures israéliennes inacceptables

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a affirmé jeudi au Caire que le Maroc, sous la conduite du roi Mohammed VI, croit en la paix comme choix stratégique et en la nécessité d’abandonner la logique de gestion de crise face aux mesures israéliennes inacceptables.

Dans une intervention à l’occasion de la 164ᵉ session ordinaire du Conseil de la Ligue des États arabes au niveau ministériel, Bourita a souligné que le Royaume du Maroc, fort de sa conviction que la paix durable constitue un choix stratégique et de l’importance de dépasser la logique de crise, continuera à agir avec engagement, sincérité et à travers des actions concrètes, en tirant parti de sa place régionale et internationale, afin de réunir les conditions propices au retour à la table des négociations, seule voie capable de mettre un terme définitif au conflit et de garantir la sécurité et la stabilité au Moyen-Orient.

Il a ajouté que le Royaume du Maroc, en harmonie avec la vision clairvoyante du Souverain, qui suit personnellement et en permanence l’évolution de la situation dans les territoires palestiniens, que ce soit à Gaza, en Cisjordanie ou à Al-Qods Acharif, et qui œuvre à sortir la région de ce tunnel obscur, renouvelle son appel à un cessez-le-feu immédiat et au retour à la table des négociations en vue de mettre fin définitivement à la guerre.

Le ministre a également indiqué que le Maroc réitère son appel à l’ouverture de tous les points de passage afin de permettre l’acheminement fluide de l’aide humanitaire et alimentaire vers Gaza, au lancement d’un processus global de retour des civils déplacés dans leurs foyers dans des conditions sûres et humaines, ainsi qu’au soutien du rôle de l’UNRWA par la communauté internationale et à la préservation de cette agence afin qu’elle puisse continuer à assumer ses missions au profit des civils palestiniens.

De même, Bourita a insisté sur l’appel du Royaume à une intervention urgente pour mettre fin aux agressions israéliennes en Cisjordanie, en particulier les démolitions de maisons et les expulsions de populations civiles sans défense des zones sous contrôle israélien, ainsi que l’arrêt des violations dans la ville d’Al-Qods et le respect des lieux saints islamiques et chrétiens conformément au statu quo en vigueur depuis 1967.

Dans ce contexte, il a rappelé qu’en signe de solidarité constante et concrète du Maroc avec le peuple palestinien frère, le Roi, président du Comité Al-Qods, avait ordonné, ces dernières semaines, le lancement d’un pont aérien vers Gaza pour acheminer environ 300 tonnes de denrées alimentaires, de médicaments et d’aides humanitaires directement et rapidement, via des corridors inédits, contribuant ainsi à alléger les souffrances des Palestiniens et à les aider à faire face à leurs conditions dramatiques.

Il a également rappelé que le Souverain, en sa qualité de président du Comité Al-Qods, n’a ménagé aucun effort pour soutenir les habitants d’Al-Qods, tant sur le plan politique qu’à travers l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, bras opérationnel du Comité, qui poursuit, sous la supervision directe du Souverain, la mise en œuvre de programmes et projets concrets visant à préserver le statut juridique et historique de la Ville Sainte, à protéger ses lieux saints, à améliorer les conditions de vie des habitants et à renforcer leur résilience.

Le ministre a, par ailleurs, salué l’élan international ayant récemment accompagné la reconnaissance de l’État palestinien, qui s’inscrit dans la dynamique croissante de soutien à la solution à deux États, considérée comme la plus rationnelle et la plus réaliste, car tenant compte des équilibres régionaux et répondant aux exigences de l’étape actuelle.

Il a souligné qu’en phase avec cet élan, le Maroc a organisé, en partenariat avec les Pays-Bas, le 20 mai 2025 à Rabat, la cinquième réunion de l’Alliance internationale pour la solution à deux États, dont les conclusions ont contribué à nourrir les travaux de la conférence internationale de haut niveau tenue à New York, sous la présidence conjointe de l’Arabie Saoudite et de la France.

Sur un autre registre, Bourita a insisté sur l’importance particulière que le Maroc, sur hautes instructions du Roi, accorde à la situation en République arabe syrienne sœur, ce qui s’est traduit par la réouverture de l’ambassade du Maroc à Damas afin qu’elle constitue l’un des canaux essentiels pour consolider et développer les relations bilatérales entre les deux pays et les deux peuples frères.

Il a, à cette occasion, réaffirmé le soutien du Maroc aux Syriens dans la conduite de la phase politique actuelle, dans un esprit de consensus interne, garantissant la sécurité, la stabilité, l’unité territoriale et l’intégrité de la Syrie.

S’agissant de l’action arabe commune, le ministre a réitéré l’engagement du Maroc, sous la conduite de Sa Majesté, dans toutes les initiatives nobles visant à bâtir une coopération arabe efficace, à même de résoudre les problématiques de la région et de hisser le monde arabe à la place qui lui revient au sein de la communauté internationale, en tant que force régionale capable de défendre la sécurité de ses pays et de répondre aux aspirations de ses peuples.

Enfin, Bourita a conclu que la Ligue des États arabes, en tant que cadre approprié pour concrétiser cette ambition, doit accélérer son processus de réforme dans un climat de consensus et d’harmonie, afin de lui permettre de remplir pleinement sa mission en faveur de la solidarité arabe, de l’unité et de la réponse collective aux aspirations communes en matière de paix, de sécurité, de progrès et de prospérité.