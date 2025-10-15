Israël pourrait rouvrir le passage de l’aide humanitaire à Gaza

Des camions chargés d'aide humanitaire, côté égyptien, attendent de pouvoir entrer dans la bande de Gaza tôt le 15 octobre 2025. AFP or licensors

Cette mesure, que les autorités israéliennes n’avaient pas confirmée mercredi matin, est réclamée à cor et à cri par l’ONU et les grandes ONG alors que la bande de Gaza est en proie à un désastre humanitaire, deux ans après le début de la guerre déclenchée le 7 octobre 2023 par l’attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas sur Israël.

Breaking | After taking all alive captives from Gaza, Israel says it will keep the Rafah crossing closed and significantly reduce humanitarian aid, according to Israel’s Channel 13. pic.twitter.com/XwID5RUF8M — Quds News Network (@QudsNen) October 14, 2025

Fin août, les Nations unies ont déclaré une famine dans plusieurs zones du petit territoire, ce que conteste Israël.

L’accord de cessez-le-feu parrainé par le président américain Donald Trump, entré en vigueur le 10 octobre, prévoyait que le Hamas remette à Israël tous les otages encore détenus à Gaza, les vivants et les morts, dans un délai maximal de 72 heures, c’est-à-dire au plus tard à 09h00 GMT lundi.

Mais si le Hamas a bien libéré dans les temps tous les otages encore vivants, il n’avait remis à Israël mardi soir que huit dépouilles sur les 28 retenues dans la bande de Gaza.

Les familles de trois des otages décédés rendus mardi ont confirmé que leurs proches avaient été identifiés.

Il s’agit de Ouriel Baruch, un habitant de Jérusalem enlevé le 7 octobre 2023, à l’âge de 35 ans, lors de l’attaque du Hamas à la fête techno Nova, Eitan Levy, un chauffeur de taxi âgé de 53 ans, tué après avoir déposé une amie au kibboutz Beeri le matin de l’attaque, et Tamir Nimrodi, un soldat de 18 ans capturé dans une base militaire à la frontière de Gaza.

Avant eux, les 20 derniers otages vivants, ainsi que quatre premières dépouilles, étaient rentrés lundi en Israël.

600 camions

Mercredi, la radio-télévision publique israélienne KAN a affirmé qu’Israël allait autoriser la réouverture du point de passage de Rafah et que «600 camions d’aide humanitaire» allaient être acheminés dans la journée dans la bande de Gaza «par l’ONU, des organisations internationales agréées, le secteur privé et les pays donateurs».

La veille, accusant le Hamas de jouer la montre et de retarder le processus de restitution des dépouilles, Itamar Ben-Gvir, ministre de la Sécurité intérieure d’extrême droite, avait appelé le Premier ministre Benjamin Netanyahu à couper totalement l’aide humanitaire à destination de Gaza.

Le président américain a aussi exhorté le Hamas à restituer les dépouilles d’otages, une étape qu’il juge nécessaire pour passer à la prochaine phase de son plan, prévoyant notamment le désarmement du Hamas et son exclusion de la gouvernance du territoire palestinien. Il a aussi prévenu que Washington désarmerait le mouvement palestinien s’il ne le faisait pas lui-même.

Après la libération des otages, il nous faut obtenir «la démilitarisation et le désarmement» du Hamas, a déclaré Benjamin Netanyahu mardi sur la chaîne CBS.

Mais mardi, au cinquième jour du cessez-le-feu, le Hamas avait étendu sa présence dans la bande de Gaza en ruines, menant une campagne de répression et exécutant des «collaborateurs» présumés.

«Collaborateurs»

Ces derniers jours, des journalistes de l’AFP ont vu les forces de sécurité du Hamas déployées dans plusieurs villes de la bande de Gaza.

Après plusieurs jours d’échauffourées, des témoins ont signalé mardi à l’AFP d’«intenses» combats dans l’est de Gaza-ville, dans le quartier de Choujaïya, opposant selon eux une unité affiliée au Hamas à des clans et gangs armés dont certains seraient soutenus par Israël.

La Défense civile de Gaza annonce six morts, Israël dit avoir tiré sur des suspects



➡️ https://t.co/2t5OhMzvj0 https://t.co/2t5OhMzvj0 — L'Express (@LEXPRESS) October 14, 2025

La «Force dissuasive», organe récemment créé au sein de l’appareil sécuritaire du Hamas, «mène une opération» pour «neutraliser des personnes recherchées», a indiqué à l’AFP une source sécuritaire palestinienne à Gaza.

Le Hamas a publié une vidéo montrant ce qu’elle présente comme l’exécution de huit hommes «collaborateurs» d’Israël en pleine rue à Gaza-ville. L’AFP n’a pas été en mesure de déterminer l’authenticité, la date de tournage ou le lieu.

La Défense civile de Gaza a annoncé mardi la mort de six personnes dans des tirs israéliens. L’armée israélienne a dit avoir ouvert le feu sur «des suspects» s’approchant de ses forces.

Le plan Trump prévoit notamment le retrait progressif déjà amorcé de l’armée israélienne, qui garde le contrôle de 53% du territoire palestinien, ainsi qu’«une amnistie» pour «les membres du Hamas qui s’engagent à respecter une coexistence pacifique et qui rendront leurs armes». Pour les autres, le plan prévoit l’exil.