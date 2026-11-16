Gaza: Israël annonce avoir tué un important commandant du Hamas, sur fond d’intensification des frappes

Samir Mahmoud Hassan Abu Younis, commandant de la brigade de Rafah au sein de la branche militaire du Hamas. (PHOTO: réseaux sociaux)

«Dans la nuit de samedi, l’armée israélienne et le Shin Bet (renseignement intérieur, NDLR) ont mené une opération dans le sud de la bande de Gaza et ont neutralisé Samir Mahmoud Hassan Abu Younis, commandant de la brigade de Rafah au sein de la branche militaire du Hamas», a déclaré l’armée dans un communiqué.

Une source sécuritaire palestinienne a indiqué à l’AFP que «le commandant de la brigade de Rafah des brigades Ezzedine Al-Qassam, Samir Abu Younis, (avait) été tué dans une frappe le visant» à Al-Mawasi, à l’ouest de Khan Younès.

La branche armée du Hamas a confirmé sa mort, dénonçant «un assassinat lâche» et précisant qu’il «fait partie des commandants les plus importants dans la planification de l’attaque du 7-Octobre».

La disparition de ce responsable militaire intervient dans un contexte de tensions persistantes entre Israël et le Hamas, les deux parties s’accusant régulièrement de violations du cessez-le-feu.

Lors de ses funérailles, dimanche après-midi, une foule s’est rassemblée autour du corps enveloppé dans un drapeau vert du Hamas et sur lequel reposait une arme, selon des images de l’AFP.

D’après l’armée israélienne, M. Abu Younis avait pris la tête de la brigade de Rafah deux mois plus tôt, après la mort de son précédent commandant à la mi-septembre. Il aurait ordonné des attaques contre les soldats israéliens et œuvré à reconstituer les effectifs du mouvement, affaibli par la guerre.

🔴 ELIMINATED: Samir Mahmoud Hassan Abu Younis, Commander of Hamas’ Rafah Brigade, in a strike in southern Gaza overnight.



Abu Younis was appointed commander of the brigade approximately 2 months ago, following the elimination of his predecessor. He previously served as the… pic.twitter.com/h7h3J0w9KD — Israel Defense Forces (@IDF) November 15, 2026

L’armée israélienne présente ainsi l’opération comme une frappe visant un responsable directement impliqué dans les activités militaires du Hamas. Pour la branche armée du mouvement palestinien, la mort de ce commandant constitue une nouvelle attaque contre sa direction militaire.

Un cessez-le-feu sous tension

Israël et le Hamas s’accusent mutuellement de violer le cessez-le-feu entré en vigueur le 10 octobre 2025, après deux ans d’une guerre déclenchée par l’attaque sans précédent du mouvement palestinien sur le sol israélien, le 7 octobre 2023.

Ces derniers jours, les frappes israéliennes semblent s’être intensifiées dans le sud du territoire palestinien, ont constaté des journalistes de l’AFP.

Jeudi, six personnes ont été tuées dans un bombardement de l’hôpital Nasser, à Khan Younès, et sept autres ailleurs dans la bande de Gaza, selon les secours palestiniens.

Gaza's Civil Defence says an Israeli strike on Nasser Hospital has killed at least six Palestinians.



The strike in Khan Younis also injured at least 20 other people, including staff. pic.twitter.com/KmPtuQZUw7 — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 12, 2026

Avec 13 morts au total, il s’agissait de la journée la plus meurtrière depuis les élections législatives israéliennes du 27 octobre.

L’armée israélienne a indiqué avoir visé «un haut responsable du Hamas et d’autres membres de la branche armée du mouvement», qu’elle accuse d’avoir utilisé le complexe hospitalier comme «centre de commandement».

Israël accuse de longue date le Hamas d’utiliser des établissements hospitaliers à des fins militaires, ce que le mouvement palestinien dément.

Les frappes contre des installations hospitalières suscitent des inquiétudes particulières en raison de la présence de malades, de blessés et de personnels soignants. Dans ce contexte, les accusations israéliennes et les démentis du Hamas alimentent les controverses autour de la conduite des opérations militaires dans l’enclave palestinienne.

Lire aussi : Israël «rejette» le plan américain pour Gaza, accepté par le Hamas

La mort de Samir Abu Younis intervient également alors que le paysage politique israélien connaît une période d’incertitude après les élections législatives du 27 octobre.

L’ancien chef d’état-major Gadi Eisenkot, rival du Premier ministre sortant Benjamin Netanyahu, mène des tractations pour former une nouvelle coalition gouvernementale.

Dans l’intervalle, M. Netanyahu, qui a placé la sécurité d’Israël au cœur de son discours politique, reste à la tête du gouvernement et conserve la responsabilité des opérations militaires.

عاجل | استشهاد قائد لواء رفح في كتائب القسام، سمير أبو يونس "أبو محمود"، والذي خلف الشهيد القائد "أبو عطية"، إثر استهدافه في مواصي خانيونس، جنوبي قطاع غزة. pic.twitter.com/tRrTKLPvtH — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 14, 2026

La poursuite des frappes dans la bande de Gaza intervient donc pendant une période de transition politique en Israël, alors que les négociations pour constituer le prochain gouvernement n’ont pas encore abouti.

Depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu, plus de 1.620 Palestiniens ont été tués, selon un décompte de l’AFP fondé sur des données du ministère de la Santé de Gaza, placé sous l’autorité du Hamas et dont les statistiques sont jugées fiables par l’ONU.

Ce bilan souligne la persistance des violences dans le territoire palestinien malgré l’accord de cessez-le-feu. L’élimination annoncée d’un nouveau commandant du Hamas et l’intensification des bombardements dans le sud de Gaza illustrent la fragilité de cette trêve, plus d’un an après son entrée en vigueur.