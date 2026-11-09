À Gaza, des dizaines de milliers de sans abri et des morts après des pluies diluviennes

Des Palestiniens déplacés tentent d'évacuer une flaque d'eau devant leurs tentes inondées, sous des pluies torrentielles, dans le quartier d'Al-Remal, à Gaza, le 7 novembre 2026.. AFP or licensors

Cinq Palestiniens, deux femmes et trois enfants, sont morts à la suite des pluies diluviennes qui ont commencé à toucher samedi la bande de Gaza, ont indiqué dimanche les services de secours. Selon la Défense civile, qui opère sous l’autorité du Hamas, «un talus de sable s’est effondré sur des tentes abritant des déplacés» au sud de Deir al-Balah, dans le centre de la bande de Gaza, tuant ces cinq personnes.

«Les équipes de secours poursuivent leurs recherches pour retrouver des personnes portées disparues» , a ajouté le porte-parole de l’organisme de secours. Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux montre des dizaines d’hommes sur les lieux, certains essayant de soulever une grande dalle de pierre tandis que d’autres creusent en-dessous avec des pelles. Des pluies diluviennes ont entraîné depuis samedi l’inondation de dizaines de milliers de tentes de personnes déplacées, les privant d’abri.

La Défense civile a mis en garde «les personnes déplacées contre l’installation de tentes ou leur maintien à proximité de masses de sable et de buttes de terre surélevées, en particulier pendant les périodes de pluie, car elles constituent une menace réelle pour leur vie» et a appelé les organisations humanitaires à fournir l’équipement nécessaire.

Samedi, «des dizaines de murs et de toits fissurés se sont effondrés, faisant des blessés, dont certains dans un état grave» à travers la bande de Gaza, avait indiqué le bureau de presse du gouvernement contrôlé par le Hamas. L’Autorité palestinienne, basée à Ramallah, avait appelé la communauté internationale à prendre des mesures immédiates, affirmant que la guerre menée par Israël à Gaza avait aggravé les conditions de vie déjà désastreuses dans cette région, selon l’agence officielle Wafa.

Un fragile cessez-le-feu entre le Hamas et Israël est entré en vigueur en octobre 2025 après deux ans d’une guerre déclenchée par l’attaque d’une ampleur sans précédent du mouvement islamiste palestinien sur le sol israélien le 7 octobre 2023.

Les pluies torrentielles qui se sont abattues sur Gaza ces derniers jours ont inondé ou détruit les tentes des réfugiés gazaouis. La quasi-totalité de la population de Gaza, soit près de deux millions de personnes, est encore dépourvue d’abris adaptés avant l’arrivée de l’hiver,… pic.twitter.com/PKVSXZ61JE — franceinfo (@franceinfo) November 8, 2026

La Défense civile du territoire avait reçu plus de 1.500 appels d’urgence pendant la nuit de vendredi à samedi, selon son porte-parole, qui précisait à l’AFP que ses équipes opéraient «sans aucun équipement ni moyens». L’organisme de premiers secours, qui opère sous l’autorité du Hamas, ne peut «pas faire face seul aux conséquences de cette dépression», avait insisté le porte-parole, qui a «lancé un appel d’urgence à la communauté internationale et aux organisations humanitaires».

«Nous n’avons pas pu sauver les matelas et tous nos vêtements ont été trempés», a déclaré à l’AFP Oum Mohamed al-Hersh, 45 ans, qui vit avec sa famille dans une tente dans l’ouest de Gaza. «Nous vivons cette épreuve chaque hiver.» «Mes enfants me demandent où nous allons dormir ce soir et je n’ai pas de réponse», a confié Maryam Odeh, habitante de Deir al-Balah de 34 ans, qui se désolait de «ne plus savoir comment (les) protéger».

Khaled al-Najjar, 41 ans, s’inquiètait lui aussi pour sa famille, en raison du risque d’effondrement des tentes et «du froid et des maladies qui se propagent». Dans un communiqué, la coalition des organisations de la société civile palestinienne a mis en garde contre le risque de propagation de maladies et «la catastrophe» menaçant les habitants de Gaza.

Heavy rains have flooded tens of thousands of tents where displaced residents have been living in Gaza, with a United Nations official saying almost everyone in the territory needs help. pic.twitter.com/cGjw1QaMsb — Sky News (@SkyNews) November 8, 2026

Elle a également appelé à «faire pression sur Israël pour que l’aide humanitaire puisse entrer sans restriction». L’Autorité palestinienne, basée à Ramallah, a appelé la communauté internationale à prendre des mesures immédiates, affirmant que la guerre menée par Israël à Gaza avait aggravé les conditions de vie déjà désastreuses dans cette région, selon l’agence officielle Wafa.

Selon Mustapha Qazzaat, conseiller municipal de Gaza et responsable de la commission d’urgence de la bande de Gaza, les autorités israéliennes empêchent l’entrée de maisons préfabriquées destinées à héberger les personnes déplacées et ont limité l’entrée des tentes.

Le territoire palestinien «a besoin de 200.000 caravanes de toute urgence, ainsi que de matériel pour déblayer les décombres des maisons et des bâtiments détruits, dégager les artères principales et rétablir d’urgence l’électricité et le chauffage», a-t-il déclaré à l’AFP.