Gaza: Netanyahu et Kushner envisagent une supervision militaire américaine du désarmement du Hamas

Un tel accord viserait à satisfaire Israël, après que M. Netanyahu, confronté à une difficile campagne de réélection, a rejeté publiquement le dernier volet d’un plan américain de sortie de guerre dans la bande de Gaza.

Le mouvement islamiste palestinien avait lui donné son accord fin juillet à cette feuille de route prévoyant son désarmement et le retrait israélien du territoire palestinien, occupé à plus de 60% par Israël.

Dimanche, M. Kushner, gendre de Donald Trump, avait rencontré des membres de la direction du Hamas, insistant, selon des sources proches des négociations, sur le désarmement du mouvement et appelant à des mesures «vérifiables».

MM. Netanyahu et Kushner «sont convenus qu’aucun redéploiement ni aucune reconstruction n’auraient lieu dans la bande de Gaza avant que le Hamas ne soit désarmé dans l’ensemble» du territoire, a affirmé à l’AFP un haut responsable israélien.

«Il a également été convenu que la première étape vers la démilitarisation de Gaza consisterait à demander au Hamas de remettre ses armes afin qu’elles soient mises hors service sous la supervision d’un général américain», a ajouté ce responsable.

M. Kushner était accompagné de membres du « Conseil de paix » de Donald Trump, notamment l’ancien Premier ministre britannique Tony Blair.

Paix à Gaza: Benjamin Netanyahu assure qu'il n'y aura pas de retrait israélien sans le désarmement du Hamashttps://t.co/7KjAyCEf6D — BFM (@BFMTV) August 17, 2026

Selon un responsable de cet organe, qui n’a pas confirmé l’implication d’un général américain, « chaque arme collectée sera entièrement mise hors service ».

Israël «conserve son plein droit à la légitime défense» et si «le Hamas recourt au terrorisme, à la violence ou tente de se réarmer, Israël conservera le droit d’agir en conséquence», a-t-il ajouté.

Pas de rôle futur pour le Hamas à Gaza

L’administration Trump a déjà nommé le général américain Jasper Jeffers à la tête de la Force internationale de stabilisation (ISF) appelée à se déployer à Gaza aux termes du plan du président américain, avalisé par l’ONU, qui a conduit à un cessez-le-feu, précaire, en octobre 2025.

Telle que rendue publique par le «Conseil de Paix» en juillet, la feuille de route prévoyait que le désarmement du Hamas aille de pair avec le retrait israélien et soit supervisé par le Comité national pour l’administration de Gaza (NCAG), un organe de technocrates palestiniens censé gérer provisoirement le territoire.

En rejetant ce texte, M. Netanyahu avait exigé un désarmement «véritable» du Hamas, dont l’attaque sans précédent du 7 octobre 2023 en Israël a déclenché la guerre à Gaza.

Au pouvoir dans ce territoire depuis 2007, le mouvement a annoncé en juillet dissoudre son administration civile et vouloir transférer ses responsabilités au NCAG.

M. Kushner avait insisté dimanche sur l’absence de tout rôle futur du Hamas dans la gouvernance de Gaza, selon les mêmes sources proches des négociations.

Le mouvement palestinien avait de son côté appelé à exercer des pressions sur M. Netanyahu pour débloquer la mise en oeuvre de la feuille de route, avait indiqué un responsable du Hamas à l’AFP.

BREAKING: Hamas says it called on Board of Peace to 'compel' Israel to accept Gaza plan



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Pendant des années, les Etats-Unis ont refusé tout contact avec le Hamas, qu’ils classent comme terroriste.

Jared Kushner a aussi rencontré dimanche le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, et des responsables du Qatar et de Turquie, autres pays médiateurs.

«Eliminez»

Dans une intervention largement relayée dans le monde arabe, le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, figure de l’extrême-droite alliée à M. Netanyahu, a pour sa part appelé à la poursuite des opérations meurtrières israéliennes à Gaza.

«Je pense que des éliminations ciblées devraient être menées chaque nuit à Gaza. Eliminez-en 30 ou 40», a-t-il récemment déclaré dans un podcast avec un ancien otage à Gaza.

«Pas seulement ceux qui vous mettent actuellement en danger. Ce sont des gens qui ne devraient pas être en vie», a-t-il ajouté.

Le président Isaac Herzog, aux fonctions essentiellement honorifiques, a lui salué les «efforts du Conseil de Paix pour assurer un avenir plus radieux et plus sûr» à la région.

Le Hamas et Israël s’accusent mutuellement de violer le cessez-le-feu dans le territoire dévasté et en demande d’aide humanitaire.

Au moins 1.265 Palestiniens y ont été tués depuis le début de la trêve, selon le ministère de la Santé du territoire, dont l’ONU juge les chiffres fiables.

Dans le même temps, Israël y a recensé cinq soldats et un contractuel du ministère de la Défense tués.