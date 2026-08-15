Liban: sept morts dans une frappe israélienne sur le sud (média d’Etat)

Une photographie prise depuis la région de Nabatieh, dans le sud du Liban, montre de la fumée s'élevant du site de frappes israéliennes ayant visé les sommets de la zone montagneuse de la crête stratégique d'Ali al-Taher, le 14 août 2026. AFP or licensors

«Une frappe menée par des avions de combat ennemis contre une habitation» située à la périphérie du village d’Ansar «a fait sept morts et trois blessés», a rapporté l’Agence nationale de l’information (ANI).

تفجيران معاديان في بنت جبيل وكونين وجرف منازل في بني حيان https://t.co/V0TJ5GIOvA — National News Agency (@NNALeb) August 14, 2026

Selon cette source, la frappe a détruit la maison et les équipes de secours procèdent actuellement au déblaiement des décombres et au transport des blessés à l’hôpital.

Le Liban a été entraîné début mars dans le conflit entre l’Iran et les Etats-Unis quand le Hezbollah a ciblé Israël en soutien à Téhéran, après l’offensive américano-israélienne lancée en février contre la République islamique.

Israël a mené en représailles de nombreuses frappes aériennes au Liban et déployé des troupes dans le sud du pays, faisant plus de 4.300 morts, selon les autorités libanaises.

Si la violence a nettement diminué depuis la signature d’un protocole d’accord entre les Etats-Unis et l’Iran en juin, puis d’un accord-cadre entre le Liban et Israël, Beyrouth signale toutefois des frappes et destructions israéliennes ponctuelles.

L’ANI a indiqué que «la vallée située entre Ansar et Zarariyeh a également été la cible d’une frappe, la première à une telle profondeur dans le territoire depuis le cessez-le-feu il y a deux mois».

Elle a fait également état de frappes aériennes et de tirs d’artillerie dans le secteur de la crête d’Ali al-Taher, une colline stratégique surplombant la région méridionale de Nabatiyé.

Les forces israéliennes ont fait exploser par ailleurs des habitations dans la ville de Bint Jbeil, près de la frontière avec Israël, selon la même source.

L’accord-cadre entre Israël et le Liban conclu en juin prévoit le désarmement du Hezbollah, un retrait progressif des forces israéliennes du sud du Liban et le déploiement de l’armée libanaise dans la région, en commençant par des «zones pilotes».

Le Hezbollah dénonce régulièrement cet accord.

Cette semaine, l’ONG Human Rights Watch a exhorté les Nations unies à maintenir une force internationale au Liban après l’expiration, cette année, du mandat de ses Casques bleus, affirmant qu’ils «constituent un moyen de dissuasion essentiel contre les attaques visant les civils et les violations des droits humains».