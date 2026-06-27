Accord-cadre entre Liban et Israël, qui laisse deux «zones pilotes» à l’armée libanaise

Le secrétaire d'État américain Marco Rubio (à gauche) observe le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu (à droite) répondre à une question lors d'une conférence de presse conjointe au bureau du Premier ministre à Jérusalem, le 15 septembre 2025. AFP or licensors

«Nous sommes heureux d’annoncer un accord-cadre entre le gouvernement souverain du Liban et le gouvernement d’Israël, avec la médiation et le soutien des Etats-Unis», a déclaré le secrétaire d’Etat américain Marco Rubio avant la signature.

Ce texte pose la première pierre d’«un cadre pour une paix et une sécurité durables», a-t-il estimé.

Il s’agit d’un «premier pas» vers la restauration de la souveraineté du Liban, sans «occupation», «subordination», ni «tutelle», a déclaré de son côté le président libanais Joseph Aoun.

Le député du Hezbollah Hassan Fadlallah a lui estimé que le texte faisait courir un risque de «guerre civile» en cas d’application par les autorités libanaises.

L’un des points clés est le «désarmement vérifié des groupes armés non étatiques et du démantèlement des infrastructures qui leur sont associées», dont le Hezbollah pro-Téhéran qui s’est toujours opposé aux négociations.

Après l’annonce de l’accord, des partisans du mouvement ont manifesté dans les rues de Beyrouth, notamment dans les quartiers proches du Parlement et le long d’une route menant à l’aéroport, et ont bloqué au moins une route avec des pneus enflammés, selon l’ANI, une agence officielle.

Les partisans du Hezbollah et d’Amal commencent à couper les routes dans la capitale, Beyrouth.



La route de l’aéroport a été coupée.



Une colère immense règne actuellement au Liban après l’accord que Aoun a signé, lequel donne à Israël l’autorisation d’occuper et de frapper le… https://t.co/lnMMkCbcbz pic.twitter.com/Ouovs2aidQ — InfoSudLiban (@InfoSudLiban) June 26, 2026

Un correspondant de l’AFP a également vu des postes de contrôle temporaires de l’armée libanaise être mis en place dans plusieurs rues.

«Zones pilotes»

Le Liban et Israël avaient entamé mi-avril des discussions directes à Washington, les premières depuis des décennies entre les deux pays techniquement toujours en état de guerre. Cette session de pourparlers était la cinquième.

L’accord-cadre prévoit notamment de confier progressivement à l’armée libanaise le contrôle de deux «zones pilotes», qui ont vocation à se multiplier jusqu’à ce que les forces étatiques aient la main sur tous les secteurs concernés, devant y permettre à terme le retour des civils.

L’une des deux premières zones est située au sud et l’autre au nord du fleuve Litani, à une trentaine de kilomètres de la frontière avec Israël.

Le retrait israélien devrait être limité puisque Benjamin Netanyahu a répété que son armée resterait dans le sud du Liban jusqu’à ce que le Hezbollah «soit désarmé».

Désarmement du Hezbollah, "zones pilotes", retrait israélien progressif... ce que contient l'accord-cadre signé entre Israël et le Liban https://t.co/RwgENmzYcR — TV5MONDE Info (@TV5MONDEINFO) June 27, 2026

La disparition de cette menace «éliminera toute nécessité future d’une intervention militaire ou d’une présence des Forces de défense d’Israël au Liban», et «le gouvernement israélien déclare n’avoir aucune ambition territoriale au Liban», dispose ainsi l’accord.

«Début du début»

À Washington, Marco Rubio a décrit le texte comme «le début du début». Il a annoncé dans un communiqué une «aide humanitaire immédiate de 100 millions de dollars, en coordination avec les Nations unies», ainsi qu’un versement de «plus de 30 millions de dollars» aux Forces armées libanaises «en faveur d’une paix durable au Liban».

Le chef de l’aide humanitaire à l’ONU, Tom Fletcher, a ainsi plaidé pour un accès «sûr, continu et libre» des organisations aux personnes dans le besoin, un déminage et la réparation prioritaire des infrastructures essentielles.

Selon l’accord-cadre, les Etats-Unis soutiendront plus généralement le gouvernement libanais pour la reconstruction du pays, la relance économique et les «perspectives de prospérité». De son côté, Beyrouth s’engage à s’assurer que les fonds n’atterrissent pas entre les mains de groupes armés et d’entités liées.

Today’s announcement from Washington on the agreement between Israel and Lebanon is a moment of hope and opportunity. pic.twitter.com/IDCMrAld0s — Tom Fletcher (@UNReliefChief) June 26, 2026

Les hostilités sur le front libanais ont repris début mars après des tirs du Hezbollah pro-iranien vers Israël, déclenchés en soutien à Téhéran visé par une offensive militaire israélo-américaine.

L’armée israélienne a mené de vastes frappes aériennes au Liban et déployé des troupes dans le sud du pays, faisant plus de 4.200 morts selon les autorités libanaises. Elle occupe une zone d’une dizaine de kilomètres de profondeur à partir de sa frontière, censée protéger les habitants du nord d’Israël.

Une trêve annoncée le 17 avril n’a jamais été respectée mais les affrontements entre Israël et le Hezbollah ont largement diminué depuis la signature mi-juin d’un protocole d’accord entre les Etats-Unis et l’Iran, Téhéran ayant exigé qu’une cessation des combats au Liban en fasse partie.