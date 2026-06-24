Les États-Unis et l’Iran affichent leurs divergences sur Ormuz et le nucléaire

Des navires ancrés dans le détroit d'Ormuz, au large de Bandar Abbas, dans le sud de l'Iran, le 4 mai 2026

L’Organisation maritime internationale (OMI), agence de l’ONU chargée de la sécurité en mer, a annoncé mardi le début de la mise en oeuvre du plan d’évacuation des quelque 11.000 marins encore bloqués dans le détroit d’Ormuz.

The International Maritime Organisation (IMO) has announced an evacuation plan for over 11,000 seafarers stranded in the Strait of Hormuz.



IMO Secretary-General Arsenio Dominguez said the operation will be carried out in coordination with Iran, Oman, other regional countries… pic.twitter.com/BK3g54zfxc — All India Radio News (@airnewsalerts) June 24, 2026

Cette évolution marque un signe tangible de début de règlement du conflit, déclenché le 28 février par des frappes israélo-américaines contre l’Iran, qui a fait des milliers de morts, principalement en Iran et au Liban.

L’Iran et les États-Unis ont signé la semaine dernière un protocole d’accord pour mettre fin à la guerre. Ce texte prévoit la réouverture du détroit d’Ormuz, où transite en temps normal 20% du pétrole et du GNL mondial, dont la fermeture par Téhéran avait fait vaciller l’économie mondiale et flamber les prix du pétrole.

Ballet diplomatique

L’heure est désormais aux consultations, sous la médiation du Pakistan et du Qatar, pour parvenir à un accord final d’ici 60 jours renouvelables.

Mais des divergences restent évidentes, à commencer par le sort du détroit d’Ormuz.

Tout juste arrivé à Abou Dhabi pour une délicate tournée jusqu’à jeudi dans les pays du Golfe, alliés des Etats-Unis largement visés par les tirs de missiles et de drones iraniens durant la guerre, M. Rubio a réaffirmé que Washington n’accepterait ni péage ni redevance sur cette «voie navigable internationale».

Marco Rubio on the Strait of Hormuz:



It's an international waterway. No country is allowed to charge tolls or fees on an international waterway.



That's existing international law. That's the way it is in international waterways all over the world, and that's the way we expect… pic.twitter.com/MlOeG5z6GH — Clash Report (@clashreport) June 23, 2026

Auparavant, l’équipe de négociateurs iraniens, emmenée par le président du Parlement Mohammad Bagher Ghalibaf, s’est rendue à Oman notamment pour parler de la gestion du détroit.

Dans un communiqué conjoint, Oman et l’Iran ont dit qu’ils allaient étudier les «coûts» des services liés à l’administration du détroit, en soulignant «leur souveraineté sur leurs eaux territoriales».

«Si les missiles dont nous disposons pour notre défense n’existaient pas, Israël et les Etats-Unis auraient rasé l’Iran comme Gaza», a pour sa part déclaré le président iranien, Massoud Pezeshkian, en visite d’Etat à Islamabad, en référence au territoire palestinien, excluant que cet arsenal figure au menu des négociations.

Iranian President



“If we did not have our missiles, which are for our self-defense, Israel and America would have plowed through Iran the way Gaza was plowed through, and they would have shown no mercy to the old or the young. They speak of human rights. It is a colossal lie.”… — Neil (@neil_on_sea) June 24, 2026

Sur le nucléaire, l’Iran a expliqué mardi ne pas avoir l’intention de permettre à l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) d’inspecter ses sites nucléaires clés, bombardés par Israël et les Etats-Unis.

Une position apparemment contredite par le président américain selon qui Téhéran aurait «pleinement et totalement accepté» des inspections de ses installations atomiques «du plus haut niveau».

Le doute plane sur l’état des stocks d’uranium hautement enrichi de la République islamique. Téhéran a toujours nié chercher à se doter de la bombe atomique, tout en restant inflexible sur son droit à exploiter une filière nucléaire civile complète.

«Vote inopportun»

Le cycle de négociations entamé ce week-end en Suisse nourrit les espoirs d’un règlement durable et a fait retomber les prix du pétrole. Le cours du baril de Brent de la mer du Nord a poursuivi son recul mercredi matin en Asie avec une baisse de 0,65% à 76,58 dollars, loin des plus de 126 dollars atteints au paroxysme de la guerre.

Ce reflux est porté notamment par la reprise progressive de la circulation maritime via le détroit d’Ormuz, la plateforme Kpler ayant recensé, pour lundi, 37 franchissements par des navires de transport de matières premières.

Pressé de mettre un terme à une guerre qui pèse sur le pouvoir d’achat des Américains, Washington a multiplié les gestes envers Téhéran.

Les États-Unis ont notamment annoncé lundi une levée des sanctions sur le pétrole iranien, principale ressource de la République islamique. «Toutes les transactions» concernant la production, la vente et le transport d’hydrocarbures d’origine iranienne «sont autorisées jusqu’au 21 août», selon le ministère américain des Finances.

Quant à un éventuel déblocage d’avoirs iraniens, le gouverneur de la Banque centrale iranienne a démenti mardi les affirmations de Donald Trump laissant entendre qu’ils devraient forcément être utilisés à l’achat de biens «exclusivement en provenance des États-Unis», sans exclure de se fournir en produits américains.

Dans un acte purement symbolique, le Sénat américain a adopté mardi une résolution non contraignante - déjà adoptée par la Chambre des représentants - ordonnant le retrait des forces américaines engagées face à l’Iran.

M. Trump a dénoncé sur Truth Social «un vote inopportun et insensé», et accusé les sénateurs de lui «compliquer la tâche» et d’«apporter aide et réconfort à l’ennemi».

Sur le front libanais, de premiers tirs israéliens depuis samedi dans le sud du pays ont fait deux morts mardi selon les autorités libanaises, Israël disant avoir visé des «terroristes armés».

Le Hezbollah pro-iranien a entraîné le Liban dans la guerre début mars. Les frappes d’Israël, dont l’armée occupe toujours une partie du sud, ont depuis fait plus de 4.100 morts, selon les autorités libanaises.

Le mouvement chiite a dénoncé mardi une «violation flagrante» du cessez-le-feu et réclamé un retrait total d’Israël selon un calendrier précis.

Ces tirs ont eu lieu alors que s’ouvre à Washington une cinquième session de négociations directes entre Israël et le Liban, dénoncées par le Hezbollah.