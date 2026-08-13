Cisjordanie: des colons israéliens assiègent des maisons palestiniennes malgré la venue de l’armée

Des soldats israéliens patrouillent dans le village palestinien de Tell, en Cisjordanie occupée, le 11 août 2026. AFP or licensors

Ce siège a commencé dimanche quand un groupe de colons a installé une tente à proximité, dans le village de Qusra, au sud de Naplouse, et bloqué l’acheminement de provisions.

«Nous n’avons reçu ni nourriture ni médicaments», a déclaré par téléphone à l’AFP Qusai Abou Rida, un des habitants de cette famille assiégée, ajoutant n’avoir de l’électricité que grâce à des panneaux solaires.

Selon l’armée, des officiers se sont rendus sur place dans la matinée, ont enlevé la tente et «s’efforçaient d’évacuer les civils qui s’y trouvent».

En milieu d’après-midi, un photographe de l’AFP a constaté que l’armée avait quitté la zone, d’où la tente avait été retirée, mais que des colons s’y trouvaient toujours.

«L’armée s’est retirée et, pour l’instant, nous sommes toujours assiégés, avec les colons à notre porte», a témoigné M. Abou Rida dans l’après-midi.

Lors de leur passage, «les officiers ont exprimé leur vive inquiétude face aux actions menées par des civils israéliens contre la famille palestinienne», a affirmé l’armée.

Elle a annoncé des mesures disciplinaires contre des membres des forces de sécurité filmés sur les lieux quelques jours auparavant.

⭕️ Security forces dismantled two illegal outposts located in Area B, on the outskirts of the Qusra and Jalud areas, and confiscated the equipment at the site. One Israeli was detained.



The soldiers will carry out defensive missions and patrols in the area to maintain security… pic.twitter.com/FhyEvPLjJq — Israel Defense Forces (@IDF) August 13, 2026

L’armée avait fait état mardi de plusieurs signalements de raids de colons pénétrant dans des maisons et sur des terres palestiniennes dans le secteur et s’y installant. Elle avait dénoncé «une activité illégale (...) et inacceptable, qui porte préjudice aux habitants de ces zones et perturbe leur vie quotidienne».

Dans un nouveau communiqué, le chef d’état-major a ordonné «le renforcement» de troupes dans ce secteur afin de «rétablir l’ordre, d’assurer la sécurité dans la région et de traduire en justice les personnes responsables des troubles».

Selon des responsables palestiniens, des colons israéliens avaient incendié fin juillet une mosquée à Qusra.

L’ambassadeur américain en Israël, pourtant fervent défenseur de la colonisation en Cisjordanie, a dénoncé jeudi le siège de maisons palestiniennes par des colons comme un «acte de terreur».

«Les actions de ceux derrière cet acte de terreur horrible, visant à intimider et à harceler cette famille, sont répugnantes», a écrit Mike Huckabee sur X, estimant qu’«aucun prétexte ne justifiait ce comportement de voyou».

This is another lie. @usembassyjlm has been VERY involved & the IDF & Israel Police have gone at our request to remove the Israeli terrorists doing this. The actions of those doing this to this family’s home is criminal. The WH hasn’t “intervened” because we have kept DC… https://t.co/qrfnCYcOtB — Ambassador Mike Huckabee (@GovMikeHuckabee) August 13, 2026

Les violences ont explosé en Cisjordanie depuis l’attaque du Hamas en Israël le 7 octobre 2023 - qui a déclenché la guerre à Gaza - avec notamment des attaques quasi-quotidiennes de colons contre des villages palestiniens.

Plus de 500.000 Israéliens vivent dans des colonies dans ce territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967 - illégales au regard du droit international - aux côtés d’environ trois millions de Palestiniens.

Selon un décompte de l’AFP fondé sur les données du ministère palestinien de la Santé, les soldats ou colons ont tué au moins 1.097 Palestiniens - combattants et civils - depuis le 7-Octobre.

Selon les chiffres israéliens, sur la même période, au moins 48 Israéliens - civils et membres des forces de sécurité - ont été tués dans des attaques palestiniennes ou lors d’opérations militaires israéliennes.