International

Cisjordanie: quatorze pays condamnent Israël et appellent à l’arrêt de l’expansion des colonies

Des colonies israéliennes implantées en Cisjordanie.

Quatorze pays, dont la France, le Royaume-Uni, le Canada et le Japon, ont condamné mercredi soir l’approbation récente de nouvelles colonies juives en Cisjordanie, exhortant le gouvernement israélien à revenir sur cette décision et «à cesser l’expansion des colonies».

Par Le360 (avec AFP)
Le 25/12/2025 à 07h01

Cette prise de position collective, rare par son ampleur et par la diversité géographique des États signataires, intervient dans un contexte régional déjà extrêmement tendu, marqué par la guerre en cours dans la bande de Gaza et par une recrudescence des violences en Cisjordanie occupée. Elle vise explicitement une décision prise par l’exécutif israélien, perçue par les chancelleries occidentales comme une remise en cause directe des paramètres internationaux du règlement du conflit israélo-palestinien.

«Nous, représentants de l’Allemagne, de la Belgique, du Canada, du Danemark, de l’Espagne, de la France, de l’Italie, de l’Irlande, de l’Islande, du Japon, de Malte, des Pays-Bas, de la Norvège et du Royaume-Uni, condamnons l’approbation par le cabinet de sécurité du gouvernement israélien de la création de 19 nouvelles colonies en Cisjordanie occupée», selon un communiqué commun diffusé par le ministère français des Affaires étrangères.

«Nous réitérons notre claire opposition à toute forme d’annexion ainsi qu’au développement de la politique de colonisation», ajoute le texte.

Les autorités israéliennes avaient annoncé dimanche avoir approuvé l’installation de 19 colonies en Cisjordanie, une mesure visant selon elles à «bloquer l’établissement d’un État palestinien terroriste», dans un contexte d’intensification de la colonisation depuis le 7 octobre. Pour le gouvernement israélien, cette décision s’inscrit dans une logique sécuritaire et idéologique assumée, alors que la guerre déclenchée après l’attaque du Hamas contre Israël a profondément reconfiguré le débat politique interne.

Dans leur communiqué, les pays rappellent que cette action unilatérale constitue «une violation du droit international».

«Cette action risque de compromettre la mise en œuvre du plan de paix pour Gaza, alors même que sont déployés des efforts pour passer à la deuxième phase (de ce plan, NDLR), et elle nuit aux perspectives de paix et de sécurité durables dans l’ensemble de la région», ajoutent-ils.

Les signataires soulignent ainsi le lien direct entre la dynamique de colonisation en Cisjordanie et les discussions diplomatiques en cours autour d’un cessez-le-feu durable à Gaza. Pour eux, l’extension des colonies fragilise non seulement les chances de stabilisation immédiate, mais hypothèque aussi toute architecture politique de sortie de crise à moyen et long terme.

«Nous appelons Israël à revenir sur cette décision, ainsi qu’à cesser l’expansion des colonies, conformément à la résolution 2334 du Conseil de sécurité des Nations unies», écrivent-ils, ajoutant qu’ils sont «déterminés à soutenir le droit à l’autodétermination des Palestiniens».

Adoptée en 2016, la résolution 2334 du Conseil de sécurité des Nations unies réaffirme que les colonies israéliennes dans les territoires occupés depuis 1967 «n’ont aucune valeur juridique» et constituent une violation flagrante du droit international. Elle reste l’un des principaux cadres juridiques invoqués par la communauté internationale pour dénoncer la colonisation, même si son application concrète demeure largement symbolique.

Ces pays rappellent enfin leur «attachement indéfectible à une paix globale, juste et durable reposant (…) sur la solution des deux États où deux États démocratiques, Israël et la Palestine, vivent côte à côte en paix et en sécurité, à l’intérieur de frontières sûres et reconnues».

Lire aussi : Cisjordanie: raids israéliens près de Jénine, deux Palestiniens tués dont un adolescent

La colonisation s’est poursuivie sous tous les gouvernements israéliens, de gauche comme de droite, depuis 1967, mais elle s’est nettement intensifiée sous l’exécutif actuel, en particulier depuis le début de la guerre à Gaza déclenchée le 7 octobre 2023. Les ministres les plus à droite de la coalition au pouvoir revendiquent ouvertement une accélération de l’implantation juive en Cisjordanie, considérée comme un territoire bibliquement et historiquement central.

Hormis Jérusalem-Est, occupée et annexée par Israël, plus de 500.000 Israéliens vivent aujourd’hui en Cisjordanie dans des colonies que l’ONU juge illégales au regard du droit international, au milieu de quelque trois millions de Palestiniens. Cette réalité démographique et territoriale complique chaque jour davantage la mise en œuvre concrète de la solution à deux États, pourtant régulièrement réaffirmée comme horizon politique par la majorité des acteurs internationaux.

Par Le360 (avec AFP)
Le 25/12/2025 à 07h01
#Cisjordanie#Palestine#Israël#colonisation#France#Royaume-Uni#Canada#Japon#Espagne

LEs contenus liés

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Cisjordanie: harcelés par les colons, les habitants d’al-Hathrura fuient leur village

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Gaza–Cisjordanie: nouvelles frappes israéliennes, le Hamas exige l’évacuation de ses combattants

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

L’armée israélienne annonce le lancement d’une «vaste opération» dans le nord de la Cisjordanie

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Cisjordanie: la police israélienne dit avoir tué trois Palestiniens

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Cisjordanie: Trump met en garde Netanyahu contre toute annexion de la Cisjordanie

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Trêve à Gaza: attendu en Israël, Marco Rubio alerte contre toute annexion en Cisjordanie

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Palestine: Trump promet d’empêcher Israël d’annexer la Cisjordanie

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Israël lance un projet de colonisation en Cisjordanie, indignation internationale

Articles les plus lus

1
Comment (et pourquoi) les dernières pluies changent la donne pour les agriculteurs
2
Tourisme, oui: folklorisation, non
3
CAN 2025 sous haute sécurité: les coulisses d’une organisation millimétrée
4
Défense. L’Indien Tata Advanced Systems livre le premier lot de blindés WhAP 8x8 aux FAR
5
5G au Maroc: ce qui change vraiment pour les consommateurs et les entreprises
6
2025, l’annus horribilis pour l’Algérie
7
Barrages: un gain de 237 millions de m³ en cinq jours, le taux de remplissage passe à 33,6%
8
Le temps des médiations entre Alger et Rabat?
Revues de presse

Voir plus