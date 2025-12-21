Cisjordanie: raids israéliens près de Jénine, deux Palestiniens tués dont un adolescent

Un soldat israélien pointe son arme lors d'un raid sur le camp de réfugiés de Balata, à l'est de Naplouse, en Cisjordanie occupée, le 11 août 2025. AFP or licensors

Dans la localité de Qabatiya, au sud de Jénine, un adolescent de 16 ans a succombé «à sa blessure causée par une balle des forces de l’occupation israélienne» a indiqué l’agence de presse palestinienne officielle Wafa, citant le ministère de la Santé palestinien.

Plus tôt, l’agence avait indiqué que les forces israéliennes avaient pénétré dans le village et s’y étaient déployées.

L’armée israélienne a de son côté fait état dans un communiqué d’une opération dans la région de Qabatiya, où «un terroriste a jeté une brique en direction des soldats, qui ont répliqué en ouvrant le feu et ont éliminé le terroriste.»

«Simultanément», poursuit l’armée, dans une autre opération dans la région de Silat al-Harithiya, à l’ouest de Jénine, «un homme a lancé un explosif en direction des soldats, qui ont répliqué en ouvrant le feu et ont éliminé le terroriste.»

L’agence Wafa a indiqué que le jeune homme de 22 ans avait été tué «d’une balle dans la poitrine, lors d’un raid des forces d’occupation sur la localité.»

«Dans les deux incidents», il n’a été rapporté aucun blessé parmi les soldats, précise le communiqué de l’armée israélienne.

Ces opérations s’inscrivent dans une intensification quasi quotidienne des incursions militaires israéliennes dans le nord de la Cisjordanie, en particulier dans la région de Jénine, devenue depuis des mois un foyer central de tensions armées. Les villes et villages environnants, dont Qabatiya et Silat al-Harithiya, sont régulièrement le théâtre de raids nocturnes, d’arrestations et d’affrontements entre soldats israéliens et jeunes Palestiniens, souvent armés de pierres ou d’engins artisanaux.

Selon des sources locales palestiniennes, les incursions israéliennes se déroulent fréquemment à l’aube et s’accompagnent de bouclages, de déploiements massifs de troupes et parfois de tirs à balles réelles. Les autorités palestiniennes dénoncent de leur côté un usage disproportionné de la force, en particulier lorsque des mineurs figurent parmi les victimes.

Israël occupe la Cisjordanie depuis 1967. Les violences dans ce territoire palestinien ont explosé depuis le début de la guerre de Gaza déclenchée par l’attaque du mouvement islamiste palestinien Hamas sur Israël le 7 octobre 2023.

Elles n’ont pas cessé malgré la trêve fragile entrée en vigueur en octobre dans la bande de Gaza.

Depuis le 7-Octobre, plus d’un millier de Palestiniens, parmi lesquels de nombreux combattants, mais aussi beaucoup de civils, ont été tués en Cisjordanie par des soldats ou des colons israéliens, selon un décompte de l’AFP établi à partir de données de l’Autorité palestinienne.

Dans le même temps, selon des données officielles israéliennes, au moins 44 Israéliens, parmi lesquels des civils et des soldats, y ont été tués dans des attaques palestiniennes ou lors de raids militaires israéliens.

Les autorités israéliennes justifient ces opérations par la nécessité de démanteler des cellules armées et de prévenir des attaques contre leurs forces ou contre des civils israéliens, tandis que les responsables palestiniens et les organisations de défense des droits humains alertent sur une spirale de violence qui frappe durement la population civile et fragilise davantage une région déjà sous forte pression sécuritaire.