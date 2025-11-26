L’armée israélienne annonce le lancement d’une «vaste opération» dans le nord de la Cisjordanie

Le 23 novembre 2025, de jeunes résidents du camp de réfugiés de Nur Shams, près de Tulkarem en Cisjordanie occupée, et des militants de la solidarité internationale se rassemblent à l'entrée du camp pour manifester et réclamer leur droit au retour. AFP or licensors

«Pendant la nuit (de mardi à mercredi), les forces [israéliennes] ont commencé à opérer dans le cadre d’une vaste opération antiterroriste dans la région du nord» de la Cisjordanie, indique un communiqué militaire israélien.

Les forces israéliennes, «ne permettront pas au terrorisme de s’[y] implanter», ajoute l’armée israélienne.

Israël occupe la Cisjordanie depuis 1967.

Interrogée par l’AFP, l’armée israélienne a indiqué qu’il ne s’agissait pas d’un déploiement dans le cadre de son «opération antiterroriste» lancée en janvier 2025 et visant principalement les camps de réfugiés palestiniens de la région, mais d’une «nouvelle opération».

Elle n’a pas fourni plus de détails dans l’immédiat.

Les violences ont explosé en Cisjordanie depuis le début de la guerre à Gaza déclenchée par l’attaque sanglante du mouvement islamiste palestinien Hamas le 7 octobre 2023 sur le sud d’Israël.

Depuis le 7-Octobre, plus d’un millier de Palestiniens, parmi lesquels de nombreux combattants, mais aussi beaucoup de civils, y ont été tués par des soldats ou des colons israéliens, selon un décompte de l’AFP à partir de données de l’Autorité palestinienne.

Israel has killed over 1,000 Palestinians in the West Bank since October 2023

>> pic.twitter.com/Kv3qRFVZh1 — B'Tselem בצלם بتسيلم (@btselem) November 23, 2025

Dans le même temps, selon des données officielles israéliennes, au moins 43 Israéliens, parmi lesquels des civils et des soldats, y ont été tués dans des attaques palestiniennes ou lors de raids militaires israéliens.

Les violences n’ont pas cessé en Cisjordanie depuis l’entrée en vigueur de la trêve à Gaza le 10 octobre.

Le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l’ONU (Ocha) a recensé en octobre un pic des «attaques de colons ayant causé des victimes, des dommages matériels ou les deux» en près de deux décennies de collecte de données dans ce territoire palestinien.

More than 50 masked Israeli settlers wreak havoc on West Bank town of Beit Lid



Four Palestinians injured as settlers attacked them with rocks



Also setting FIRE to factory, more than 10 trucks, agricultural lands, and family tents pic.twitter.com/WfVus8mBfB — RT (@RT_com) November 11, 2025

Le 10 novembre, un Israélien a été tué et trois autres ont été blessés lors d’une attaque au couteau menée par deux Palestiniens rapidement abattus par des soldats près de Bethléem, dans le sud de la Cisjordanie.