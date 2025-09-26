Palestine: Trump promet d’empêcher Israël d’annexer la Cisjordanie

Des véhicules de l'armée israélienne se déplacent lors d'une opération militaire dans la ville d'Hébron, en Cisjordanie occupée, le 31 août 2024. AFP or licensors

«Je ne permettrai pas à Israël d’annexer la Cisjordanie. Non, je ne le permettrai pas. Cela n’arrivera pas», a déclaré l’ancien président américain, qui ne s’était pas encore exprimé publiquement sur ce sujet, à des journalistes dans le Bureau ovale.

Cette annonce intervient à la veille d’un discours à l’ONU, à New York, de Benjamin Netanyahu, que certains redoutent vindicatif après une nouvelle vague de reconnaissances de l’État palestinien.

Le Premier ministre israélien a déjà affirmé que son gouvernement entend étendre la colonisation juive en Cisjordanie occupée. Les ministres d’extrême droite Itamar Ben Gvir et Bezalel Smotrich sont allés plus loin, appelant ouvertement à l’annexion.

Alors que Benjamin Netanyahu doit ensuite se rendre à Washington, «les pays arabes et musulmans ont clairement indiqué au président (Trump, NDLR) les dangers qu’impliquerait une quelconque annexion de la Cisjordanie, et les risques que cela poserait non seulement pour une paix éventuelle à Gaza mais aussi pour toute perspective de paix durable», a commenté jeudi le ministre saoudien des Affaires étrangères, Fayçal ben Farhane.

L'annexion de la Cisjordanie par Israël "serait un tournant majeur dans l'histoire de la colonisation"

➡️ https://t.co/OIfAwTnQO1 pic.twitter.com/rKh1cueogK — LCI (@LCI) September 22, 2025

«Nous sommes assez proches d’un accord sur Gaza et peut-être même de la paix», a assuré de son côté Donald Trump après un entretien avec le chef du gouvernement israélien.

Mercredi, l’émissaire américain Steve Witkoff avait présenté un nouveau «plan en 21 points pour la paix au Moyen-Orient et à Gaza».

Donald Trump souhaite «mettre rapidement un terme» au conflit, a indiqué un responsable de la Maison Blanche à l’AFP, ajoutant que les pays présents à la réunion «avaient exprimé leur espoir de travailler» avec Steve Witkoff pour examiner ce projet.

🔴 La colonisation s'accélère, environ 40 000 déplacés de force

➡️ https://t.co/VYEilKeiuL pic.twitter.com/ggch1GURvE — 20 Minutes (@20Minutes) September 25, 2025

Alors qu’Israël et les États-Unis considèrent que les nouvelles reconnaissances constituent une récompense pour le Hamas, le président palestinien Mahmoud Abbas a assuré jeudi devant l’Assemblée générale de l’ONU que le mouvement islamiste palestinien, auteur des attaques du 7 octobre, n’aurait «pas de rôle à jouer dans la gouvernance».

Le président palestinien Mahmoud #Abbas s'est exprimé devant l'#ONU, ce jeudi. "Il ne pourra y avoir de justice si la #Palestine n'est pas libérée" a-t-il affirmé, dénonçant le "calvaire colossal" du peuple palestinien.



Précisions de notre correspondante @sssandersen ⤵️ pic.twitter.com/quAbGsQDLd — FRANCE 24 Français (@France24_fr) September 25, 2025

Pas de rôle pour le Hamas

«Le Hamas et les autres factions devront remettre leurs armes à l’Autorité palestinienne», a martelé le dirigeant, contraint de s’exprimer par vidéo après que les États-Unis lui ont refusé un visa.

«Nous rejetons ce qu’a fait le Hamas le 7 octobre, qui ne représente ni le peuple palestinien ni sa juste lutte pour la liberté et l’indépendance», a-t-il poursuivi.

Lire aussi : Palestine: feu vert d’Israël pour une extension massive des colonies en Cisjordanie occupée

Il a également rejeté «la confusion entre la solidarité envers la cause palestinienne et l’antisémitisme», contraire, selon lui, «à nos valeurs et à nos principes».

Répétant les gages donnés ces derniers mois pour convaincre notamment la France de franchir le pas de la reconnaissance, Mahmoud Abbas a appelé «tous les pays qui ne l’ont pas encore fait à reconnaître l’État palestinien».

Palestinian President Mahmoud Abbas calls for an immediate end to the war in Gaza with Israel and says all hostages should be released on both sides. He spoke to the UN General Assembly via video since the US revoked his visa https://t.co/tADe4A269L pic.twitter.com/crOWCdDylV — Bloomberg TV (@BloombergTV) September 25, 2025

À l’occasion d’un sommet organisé lundi par la France et l’Arabie saoudite sur l’avenir de la solution à deux États, une dizaine de pays, dont la France, le Royaume-Uni, le Canada et l’Australie, ont officiellement reconnu l’État de Palestine.

La grande majorité des membres de l’ONU sont sur cette ligne: au moins 151 sur 193, selon un décompte de l’AFP.

Benjamin Netanyahu a fustigé ces reconnaissances, répétant qu’«il n’y aura pas d’État palestinien».

Confit israélo-palestinien: Israël va rouvrir le principal point de passage entre la Cisjordanie et la Jordanie https://t.co/UIB3ByLqAK — RTL info (@rtlinfo) September 25, 2025

«Vendredi, je dénoncerai ces dirigeants qui, au lieu de condamner les meurtriers, les violeurs, les brûleurs d’enfants, veulent leur accorder un État au cœur de la Terre d’Israël», a-t-il déclaré avant son départ pour New York, selon un communiqué de son bureau.

Mahmoud Abbas, lui, n’a pas mâché ses mots contre Israël, appelant la communauté internationale à «soutenir nos efforts pour stopper le génocide et l’occupation».

Après près de deux ans de guerre dans la bande de Gaza dévastée, «ce qu’Israël conduit n’est pas une simple agression, c’est un crime de guerre et un crime contre l’humanité (…) qui sera inscrit dans les pages de l’histoire et dans la conscience universelle comme l’un des chapitres les plus horribles de la tragédie humanitaire des XXe et XXIe siècles», a-t-il déclaré.