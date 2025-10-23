Trêve à Gaza: attendu en Israël, Marco Rubio alerte contre toute annexion en Cisjordanie

Les responsables de l’administration Trump se succèdent à Jérusalem pour tenter de consolider le fragile cessez-le-feu dans la bande de Gaza après deux ans de guerre dévastatrice.

Leurs efforts ont été ébranlés mercredi par un vote du Parlement israélien ouvrant la voie à une extension de la souveraineté israélienne à une colonie située à l’est de Jérusalem, et plus largement à l’ensemble de la Cisjordanie.

Un tel projet «menacerait» le cessez-le-feu à Gaza et serait «contre-productif», a déclaré le chef de la diplomatie américaine avant de quitter Washington. «Ce n’est pas quelque chose que nous pouvons soutenir pour le moment», a-t-il souligné.

Précédant M. Rubio à Jérusalem mercredi, le vice-président américain JD Vance a reconnu, après un entretien avec le Premier ministre Benjamin Netanyahu, que les prochaines étapes de l’accord de cessez-le-feu, dont le désarmement du Hamas et la reconstruction de la bande de Gaza, seraient «très difficiles».

M. Rubio doit à son tour rencontrer M. Netanyahu vendredi, selon le gouvernement israélien.

Entré en vigueur le 10 octobre et basé sur un plan du président américain Donald Trump, l’accord de cessez-le-feu entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas a paru vaciller dimanche après des violences meurtrières à Gaza et des échanges d’accusations de violations de la trêve.

Des colons israéliens agressent des agriculteurs palestiniens en Cisjordanie pic.twitter.com/mubg6enHF2 — BFMTV (@BFMTV) October 22, 2025

La première phase de l’accord prévoit, outre le cessez-le-feu, la libération de tous les otages, vivants et morts, aux mains du Hamas depuis son attaque du 7 octobre 2023 contre Israël, des retraits israéliens dans Gaza et l’afflux d’aide humanitaire pour la population gazaouie.

Le Hamas a libéré au 13 octobre tous les otages vivants, au nombre de 20. Il devait aussi rendre à cette date les 28 corps des captifs qu’il retient, mais il n’en a restitué que 15 jusque-là, arguant de difficultés pour trouver les dépouilles dans le territoire ravagé par l’offensive israélienne lancée en représailles à l’attaque du 7 octobre.

«Très difficile»

Israël a restitué en échange 195 corps de Palestiniens. Les forces israéliennes se sont retirées de secteurs de Gaza mais contrôlent toujours environ la moitié du territoire palestinien et l’assiègent. L’aide humanitaire reste insuffisante, selon l’ONU.

Malgré les déclarations de #Trump, la Knesset a adopté un projet de loi favorisant l’annexion de la Cisjordanie occupée.

C'est encore fois une violation flagrante du droit international pour l'entité terroriste #Israël 🇮🇱.#FreePalestine #Cisjordanie #WestBank pic.twitter.com/IUOFc7xhqm — Marc Gabriel Draghi (@gabriel_draghi) October 22, 2025

Les phases ultérieures du plan Trump prévoient un nouveau retrait israélien dans Gaza, le désarmement du Hamas, le déploiement d’une force de sécurité internationale ainsi que la reconstruction du territoire, notamment.

«Nous avons une tâche très, très difficile devant nous, qui est de désarmer le Hamas et de reconstruire Gaza, de rendre la vie meilleure pour les gens de Gaza, mais aussi de s’assurer que le Hamas ne soit plus une menace pour nos amis en Israël», a déclaré JD Vance.

La veille, il a exclu le déploiement de troupes américaines au sol à Gaza et affirmé chercher des pays prêts à contribuer à cet effort militaire.

Le Hamas a jusqu’à présent refusé d’envisager son désarmement, et ses combattants se sont redéployés dans des secteurs de Gaza après la trêve, s’affrontant avec des groupes armés dont il accuse certains de «collaborer» avec Israël.

Le parlement israélien vote en faveur de l’annexion de la Cisjordanie.



Le projet colonial israélien doit être stoppé.



La colonialisme doit être éradiqué. pic.twitter.com/FlK9Qgf1XJ — Thomas Portes (@Portes_Thomas) October 22, 2025

M. Netanyahu, qui veut chasser le Hamas de Gaza, où le mouvement a pris le pouvoir en 2007, a prôné «une vision complètement nouvelle» sur «comment avoir un gouvernement civil, sur la manière d’assurer la sécurité».

«Je préfère mourir»

À La Haye, la Cour internationale de justice a déclaré mercredi qu’Israël, en tant que puissance occupante, avait l’obligation de «garantir les besoins fondamentaux de la population locale, y compris les fournitures essentielles à sa survie». Israël a rejeté cet avis.

Dans le sud de la bande de Gaza, l’armée israélienne a largué des tracts demandant aux habitants de certains secteurs de Khan Younès de s’éloigner de «la ligne jaune», la ligne de repli des troupes israéliennes à l’intérieur de Gaza.

Un photographe de l'Agence France-Presse a été blessé vendredi dans une attaque de colons israéliens dans le nord de la Cisjordanie alors qu'il couvrait la cueillette des olives dans une localité palestinienne.

L'article : ➡️ https://t.co/ASab4s4z03 pic.twitter.com/eFbkvVAbPE — Agence France-Presse (@afpfr) October 11, 2025

«Je suis fatigué d’être déplacé, très fatigué. Je préfère mourir, comme mon fils, tombé en martyr. Il est plus digne de mourir», a confié Riad Anza, un habitant contraint de partir.

L’attaque du 7 octobre, qui a provoqué la guerre, a entraîné côté israélien la mort de 1.221 personnes, en majorité des civils, selon un bilan établi par l’AFP à partir de données officielles.

L’offensive israélienne menée en représailles a fait 68.234 morts à Gaza, en majorité des civils, selon les chiffres du ministère de la Santé du Hamas.