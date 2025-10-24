Cisjordanie: Trump met en garde Netanyahu contre toute annexion de la Cisjordanie

Le président américain Donald Trump jouant au golf sur le parcours Trump Turnberry, à Turnberry, sur la côte sud-ouest de l'Écosse, le 27 juillet 2025, au troisième jour de sa visite dans le pays depuis le début de son second mandat. AFP or licensors

Donald Trump a averti qu’Israël perdrait le soutien américain en cas d’annexion de la Cisjordanie, dans un entretien publié jeudi, au moment où son secrétaire d’État, Marco Rubio, en visite à Jérusalem, se disait «confiant» dans le maintien du cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

«Israël perdrait tout le soutien des États-Unis si cela se produisait», a déclaré le président américain dans une interview accordée au magazine Time le 15 octobre, cinq jours après l’entrée en vigueur du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas.

«Cela n’arrivera pas. Cela n’arrivera pas parce que j’ai donné ma parole aux pays arabes», dans le cadre des négociations sur le cessez-le-feu à Gaza, a-t-il ajouté.

Au lendemain du vote au Parlement israélien en faveur de l’examen de deux projets de loi visant à étendre la souveraineté israélienne sur ce territoire palestinien occupé, Donald Trump a confirmé, jeudi, sa position.

«Ne vous inquiétez pas à propos de la Cisjordanie», a déclaré le président américain, en réponse à la question d’une journaliste qui lui demandait s’il considérait ce vote comme un acte de défiance envers ses tentatives de parvenir à la paix dans la région. «Israël ne va rien faire avec la Cisjordanie», a-t-il ajouté.

Prime Minister's Office:



The Knesset vote on annexation was a deliberate political provocation by the opposition to sow discord during Vice President JD Vance’s visit to Israel.

The two bills were sponsored by opposition members of the Knesset.



The Likud party and the… — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 23, 2025

En pleine visite, mercredi, en Israël, du vice-président américain JD Vance, la Knesset s’est prononcée pour l’examen de deux projets de loi visant à étendre la souveraineté israélienne en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967.

Pour les responsables américains, ce projet nuit aux efforts visant à consolider le fragile cessez-le-feu à Gaza, basé sur le plan de Donald Trump pour mettre fin à deux ans de guerre.

JD Vance a assuré, jeudi, avant de quitter le pays, que la Cisjordanie ne «serait pas annexée par Israël».

«Très difficile»

Avant de quitter Washington, mercredi, M. Rubio avait estimé qu’un tel projet, soutenu par l’extrême droite israélienne, «menacerait» le cessez-le-feu à Gaza et serait «contre-productif».

💬"Ne vous inquiétez pas pour la Cisjordanie. Israël ne va rien faire avec la Cisjordanie, ok ?", affirme Donald Trump lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche en réponse à une question sur un vote au Knesset en Israël et l'annexion du territoire#BFM2 pic.twitter.com/2LKnlK1Gre — BFMTV (@BFMTV) October 23, 2025

Après avoir rencontré, jeudi, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, le secrétaire d’État s’est toutefois dit «confiant et positif» sur le maintien de la trêve. «Nous sommes également lucides face aux défis», a-t-il ajouté.

M. Netanyahu a, de son côté, évacué toute suggestion de tension avec les États-Unis, en qualifiant M. Rubio d’«ami extraordinaire d’Israël» et en déclarant que les visites consécutives de responsables américains s’inscrivaient dans «un cercle de confiance et de partenariat».

Plusieurs responsables américains se sont succédé cette semaine à Jérusalem pour tenter de cimenter le cessez-le-feu à Gaza, alors que l’accord entre Israël et le Hamas a paru vaciller dimanche.

🔴🇺🇸🇫🇷 FLASH

Lors d’une conférence de presse, Donald Trump a taquiné une journaliste française à cause de son accent trop prononcé. 😅



🎙️ Journaliste : « Hier, il y a eu un vote sur l’annexion de la Cisjordanie… »

🗣️ Trump (amusé) : « Pam [Bondi], tu peux répondre ? Je ne… pic.twitter.com/SMMotVgYl6 — BREF_INFOS (@BREF_ACTUALITES) October 24, 2025

Jeudi, des délégations du Hamas et du Fatah, le parti du président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, se sont réunies en Égypte pour évoquer les dispositions à prendre après la guerre, selon un média égyptien.

M. Vance avait reconnu, mercredi, que les prochaines étapes de l’accord, dont le désarmement du Hamas et la reconstruction de Gaza, seraient «très difficiles».

La première phase de l’accord prévoit, outre le cessez-le-feu, la libération de tous les otages, vivants et morts, retenus à Gaza depuis l’attaque du Hamas le 7 octobre 2023, qui a déclenché la guerre, le début du retrait israélien et l’afflux de l’aide humanitaire.

Le Hamas a libéré, le 13 octobre, les 20 derniers otages vivants encore à Gaza. Il devait aussi rendre, à cette date, les 28 corps des captifs qu’il retient, mais il n’en a restitué que 15 jusqu’à présent, arguant de difficultés pour trouver les dépouilles dans le territoire en ruines.

Israël a restitué, en échange, 195 corps de Palestiniens. Les forces israéliennes se sont retirées de secteurs de Gaza, mais contrôlent toujours environ la moitié du territoire assiégé.

«La faim toujours présente»

Les phases ultérieures du plan Trump prévoient un nouveau retrait israélien, le désarmement du Hamas, le déploiement d’une force de sécurité internationale, ainsi que la reconstruction du territoire, notamment.

Le Hamas a jusqu’à présent refusé d’envisager son désarmement, et ses combattants se sont redéployés dans des secteurs de Gaza après la trêve, affrontant des groupes armés dont il accuse certains de «collaborer» avec Israël.

L’attaque du 7 octobre a entraîné, du côté israélien, la mort de 1.221 personnes, en majorité des civils, selon un bilan établi par l’AFP à partir de données officielles.

L’offensive israélienne menée en représailles a fait 68.280 morts à Gaza, en majorité des civils, selon les chiffres du ministère de la Santé du Hamas.

"Israël ne fera rien en Cisjordanie", assure Trump après les votes de la Knesset sur la souveraineté https://t.co/NyOGN6CPBG — i24NEWS Français (@i24NEWS_FR) October 24, 2025

La guerre a provoqué un désastre humanitaire dans le petit territoire, où l’aide humanitaire reste «insuffisante» malgré la trêve, a averti, jeudi, l’Organisation mondiale de la santé.

«La faim est toujours présente, car il n’y a pas assez de nourriture» qui parvient à la bande de Gaza et «la situation reste catastrophique», a déclaré le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Jeudi, l’Association de la presse étrangère à Jérusalem (FPA) a exprimé sa déception après que la Cour suprême israélienne a reporté de 30 jours sa décision sur sa demande d’un accès indépendant à Gaza, qu’elle réclame depuis deux ans.