International

Israël annonce des mesures pour étendre son contrôle sur la Cisjordanie

Des véhicules circulant sur une autoroute près de la colonie israélienne de Maale Adumim (en haut) le 4 février 2026. AFP or licensors

Le cabinet de sécurité israélien a approuvé dimanche une série de règles devant permettre de renforcer le contrôle sur la Cisjordanie occupée, notamment sur des zones administrées par l’Autorité palestinienne, selon un communiqué officiel.

Par Le360 (avec AFP)
Le 09/02/2026 à 07h27

Ces décisions doivent «modifier fondamentalement la réalité juridique et civile» en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967, indique le communiqué conjoint des ministères des Finances et de la Défense.

D’après le texte, les réglementations datant de l’époque où la Jordanie administrait la Cisjordanie, avant 1967, et qui interdisaient aux juifs d’acheter des terres doivent être supprimées.

Les mesures doivent aussi permettre aux autorités israéliennes d’administrer certains sites religieux, même lorsqu’ils sont situés dans des zones placées sous le contrôle de l’Autorité palestinienne. Cela concerne notamment le Caveau des Patriarches ou mosquée d’Ibrahim, lieu saint pour les trois monothéismes à Hébron, et la tombe de Rachel à Bethléem.

À Hébron, où des colons israéliens vivent sous protection militaire au sein de la ville, la procédure de construction doit aussi être simplifiée. Jusqu’ici, leurs permis de construire devaient être approuvés par la municipalité palestinienne et les autorités israéliennes, mais désormais seules ces dernières devraient pouvoir statuer.

Le cabinet de sécurité, en appliquant le contrôle d’Israël dans les zones A et B qui dépendent selon les accords d’Oslo de l’Autorité palestinienne, veut lutter contre «les infractions liées à l’eau, les atteintes aux sites archéologiques et les nuisances environnementales polluant l’ensemble de la région».

«Nous approfondissons nos racines dans toutes les régions de la Terre d’Israël et enterrons l’idée d’un Etat palestinien», a salué Bezalel Smotrich, figure de l’extrême droite, lui-même colon et partisan d’une annexion de la Cisjordanie, également chargé des affaires civiles au ministère de la Défense.

Israël Katz, ministre de la Défense, a lui affirmé que «la Judée-Samarie est le coeur du pays et son renforcement constitue un intérêt sécuritaire, national et sioniste de premier ordre», utilisant le nom biblique de la Cisjordanie employé par les autorités israéliennes.

La présidence palestinienne à Ramallah a condamné ces décisions, affirmant qu’elles visaient à «approfondir les tentatives d’annexion de la Cisjordanie occupée».

Hors Jérusalem-Est, occupée et annexée par Israël, quelque trois millions de Palestiniens vivent en Cisjordanie, aux côtés de plus de 500.000 Israéliens installés dans des colonies jugées illégales au regard du droit international.

«Le gouvernement israélien a déclaré aujourd’hui, de facto, que la Terre d’Israël appartient au peuple juif», a salué le Conseil de Yesha, une organisation qui représente la majorité des colons de Cisjordanie.

La croissance des colonies israéliennes en Cisjordanie a atteint en 2025 un niveau record depuis le début du suivi de l’ONU en 2017, selon un rapport du secrétaire général des Nations unies.

Par Le360 (avec AFP)
Le 09/02/2026 à 07h27
#Israël#Cisjordanie

LEs contenus liés

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Gaza: Israël va rouvrir dimanche le passage de Rafah, avec des restrictions draconiennes

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Israël et la Syrie proches d’un accord sécuritaire

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Cisjordanie: quatorze pays condamnent Israël et appellent à l’arrêt de l’expansion des colonies

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Discussions entre Israël, Qatar et États-Unis à New York

Articles les plus lus

1
Sahara: Alger courbe l’échine et rejoint la table des négociations
2
Bassin de la Moulouya: l’équilibre hydrique enfin de retour dans l’Oriental
3
Les retenues des barrages frôlent 11 milliards de m³, les déversements se poursuivent
4
Après Leonardo, Marta: ce qu’il faut savoir sur la nouvelle tempête qui frappe le Maroc
5
Chems-Eddine Hafiz: un agent d’influence de Tebboune à la tête de la Grande Mosquée de Paris
6
Oued El Makhazine: immersion dans les opérations de déversement préventif
7
Ksar El Kébir vue du ciel: la montée des eaux se poursuit et engloutit, peu à peu, toute la ville
8
Résolution 2797: l’alignement européen change la donne
Revues de presse

Voir plus