Maisons assiégées en Cisjordanie: Israël envoie des troupes sur fond de critiques américaines

Un agent de sécurité israélien monte la garde le long de la route principale reliant Jénine à la colonie de Ganim, récemment rouverte, en Cisjordanie occupée par Israël, le 13 août 2026. (Photo d'Ilia Yefimovich/AFP). AFP or licensors

Parallèlement, Israël a officiellement inauguré une colonie ailleurs sur le territoire occupé, plus de 20 ans après son démantèlement.

Depuis dimanche, quelques dizaines d’Israéliens bloquaient l’accès à des maisons dans le village de Qusra près de Naplouse (nord de la Cisjordanie), dont l’une appartient à un homme également détenteur de la citoyenneté américaine.

Les habitants ont raconté être coupés de tout approvisionnement en nourriture et autres services essentiels.

Jeudi, l’armée israélienne a déployé des troupes dans la région «afin de protéger les habitants et de maintenir la sécurité».

Elle avait déjà démonté une tente la veille mais les colons étaient restés sur place, sur des couvertures. Elle est revenue dans la nuit et a démantelé «deux avant-postes illégaux», confisqué l’équipement présent sur place, et procédé à l’interpellation d’un Israélien, selon un communiqué.

«La tente et les affaires des colons ne sont plus là», mais elles sont «sur la colline voisine», a déclaré à l’AFP Aïcha Hassan, qui vit dans une des maisons concernées.

Le maire Abdul Azim al-Wadi a confirmé leur présence à proximité, tandis que l’armée reste déployée dans la ville, selon lui.

⭕️ قال رئيس بلدية #قصرة عبد العظيم الوادي، إن الجيش الإسرائيلي يسيطر على 16 منزلاً في البلدة ومحيطها شمالي الضفة الغربية، وحوّلها إلى ثكنات عسكرية، فيما تستمر العملية حتى الأحد.



⭕️ وأضاف أن مستوطنين يحاصرون 3 عائلات فلسطينية لليوم الرابع، بينها عائلة أمريكية.



⭕️ وحذرت هيئة… pic.twitter.com/Pha14uBhEQ — عربي بوست (@arabic_post) August 13, 2026

Elle s’est en revanche retirée de huit maisons qui avaient été réquisitionnées dans la matinée, notamment pour abriter des soldats, «et tous les habitants évacués sont rentrés chez eux», a précisé l’élu.

«Faillite» du gouvernement

«Les actions de ceux derrière cet acte de terreur horrible, visant à intimider et à harceler cette famille, sont répugnantes», a écrit l’ambassadeur Mike Huckabee sur X, pourtant fervent défenseur des colonies en Cisjordanie, occupée par Israël depuis 1967.

This is another lie. @usembassyjlm has been VERY involved & the IDF & Israel Police have gone at our request to remove the Israeli terrorists doing this. The actions of those doing this to this family’s home is criminal. The WH hasn’t “intervened” because we have kept DC… https://t.co/qrfnCYcOtB — Ambassador Mike Huckabee (@GovMikeHuckabee) August 13, 2026

«Aucun prétexte ne justifie ce comportement de voyous», a-t-il ajouté.

Selon lui, Israël est intervenu sur place à la demande des États-Unis - son allié principal, même si Donald Trump et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu ont à plusieurs reprises montré leurs désaccords ces derniers mois, récemment sur le plan américain pour Gaza.

Les propositions tenues par l’ambassadeur américain sont particulièrement inhabituelles. Ce pasteur évangélique chrétien a, par le passé, soutenu de façon répétée les colonies juives en Cisjordanie, et a rejeté l’idée d’un État palestinien.

Selon le principal rival de Benjamin Netanyahu aux prochaines législatives, le centriste Gadi Eisenkot, «les événements de Qusra illustrent une fois de plus la faillite et la faiblesse de ce gouvernement».

האירועים בקוסרה הם עוד ביטוי חמור לכישלונה וחולשתה של ממשלת המחדל.



הפגיעה בתפקיד צה"ל כריבון ביהודה ושומרון ראויה לכל גינוי ומחייבת תיקון.



זו תוצאה של מדיניות מופקרת, של ממשלת מחדל המנוהלת באוזלת יד ובחוסר אחריות. מי שמדיח את מפקד פיקוד מרכז בטלוויזיה, מפסיק את המעצרים… — Gadi Eisenkot - גדי איזנקוט (@gadi_eisenkot) August 13, 2026

Le bureau du Haut-Commissaire de l’ONU aux droits de l’Homme a exigé des autorités israéliennes «de respecter les obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’occupation, afin d’assurer la sécurité de la population palestinienne locale».

La porte-parole du service diplomatique de l’UE, Anitta Hipper, a elle aussi appelé Israël à prendre «des actions concrètes pour empêcher les violences des colons».

«Revenus pour y rester»

Ces violences se sont intensifiées de manière spectaculaire depuis l’attaque sans précédent du Hamas le 7 octobre 2023, avec des raids quasi quotidiens contre des villages et des actes de harcèlement ou d’intimidation.

Elles vont de paire avec la multiplication des colonies en Cisjordanie, qu’une partie de la classe politique israélienne ne cache pas vouloir annexer.

Peu après le message de l’ambassadeur américain, plusieurs responsables politiques israéliens, dont le ministre de la Défense Israël Katz, se sont retrouvés à la colonie de Ganim, démantelée en 2005, pour célébrer sa réinstallation.

«Nous sommes revenus à Ganim - et nous sommes revenus pour y rester», a déclaré M. Katz.

'Zionism is COMING... we're going to recognise all these farms!' - Katz PRAISES settlers at the opening of West Bank's Ganim



“Some are returning, some are new, and all of them are renewed. There has never been such a clear process of recognising 160 farms,” Katz added.



Ganim… pic.twitter.com/IAFKzRioIq — Viory Video (@vioryvideo) August 13, 2026

Sur les quatre colonies démantelées en Cisjordanie en 2005, en même temps que toutes celles de Gaza, trois ont récemment été réinstallées.

La colonisation de cette partie des Territoires palestiniens s’est poursuivie sous tous les gouvernements israéliens depuis 1967, mais s’est nettement accélérée depuis l’arrivée de l’extrême droite dans la coalition au pouvoir fin 2022.

Plus de 500.000 Israéliens vivent dans des colonies en Cisjordanie, illégales au regard du droit international, aux côtés d’environ trois millions de Palestiniens.