Israël: Netanyahu propose un gouvernement d’union à Eisenkot, qui dénonce des «ruses» politiques

Cette nouvelle passe d’armes intervient en pleines tractations pour former le prochain gouvernement israélien, une tâche confiée à M. Eisenkot à l’issue des élections législatives du 27 octobre, qui n’ont dégagé aucune majorité claire.

L’ancien chef d’état-major a jusqu’au 6 décembre pour y parvenir, avec la possibilité d’obtenir une prolongation de 14 jours. L’absence de majorité nette l’oblige à rechercher des soutiens au-delà de son propre camp, dans un paysage politique marqué par de profondes divergences entre les partis.

Après une rencontre jeudi avec son rival, M. Netanyahu a affirmé samedi que cet entretien n’avait «fait que renforcer (sa) conviction qu’il est essentiel, à l’heure actuelle, de former un gouvernement d’union nationale».

Ce gouvernement devrait, selon lui, rassembler «tous les partis» reconnaissant «Israël comme l’État du peuple juif», afin de faire face aux défis sécuritaires, notamment l’Iran, dont le régime «n’hésitera pas à utiliser l’arme nucléaire contre nous», a-t-il assuré dans une déclaration vidéo, promettant d’éliminer «une fois pour toutes» la menace iranienne.

ביום חמישי קיימתי שיחה חשובה עם גדי איזנקוט. גדי ואני מכירים אחד את השני שנים רבות, מאז כהונתו כרמטכ”ל ועוד לפני כן.



פגישה זו רק חיזקה אצלי את ההבנה כמה הכרחי להקים בעת הזאת ממשלת אחדות לאומית - ממשלה שתכלול את כל המפלגות שתומכות בקיומה של מדינת ישראל כמדינתו של העם היהודי,… pic.twitter.com/S9mEEa6D9t — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) November 14, 2026

Le Premier ministre sortant a mis en garde contre le projet de «gouvernement d’urgence nationale» que Gadi Eisenkot affirme vouloir mettre sur pied dans les plus brefs délais.

Si ce dernier n’a pas détaillé comment il entend procéder, ses déclarations laissent entrevoir un plan en deux temps: la formation rapide d’un gouvernement s’appuyant sur le socle minoritaire de l’opposition, qu’il chercherait à élargir par la suite. Une telle démarche nécessiterait de convaincre des partis aux orientations différentes de s’accorder, au moins provisoirement, sur une formule gouvernementale commune.

«Au lieu de chercher à former un gouvernement fragile et dangereux (...) Réunissons-nous dans une pièce, sans conditions préalables, mettons de côté tous nos désaccords et tous les boycotts, et parvenons à des accords pour la sécurité et l’avenir de l’État», a lancé M. Netanyahu.

הודעתו לתקשורת של ראש הממשלה היוצא הערב בה הוא קרא להיפגש למשא ומתן היא עוד ספין. הרי נתניהו יודע שכבר נקבעה פגישה כזו.



היא נקבעה למחר בין צוותי המו״מ של ישר! והליכוד.



אחיי ואחיותיי הישראלים, זהו הבלוף התורן:

נתניהו קורא למשא ומתן אחרי שהוא כבר נקבע, טוען שהוא רוצה אחדות, אבל… — Gadi Eisenkot - גדי איזנקוט (@gadi_eisenkot) November 14, 2026

Quelques minutes plus tard, M. Eisenkot a dénoncé les «ruses» politiciennes de son rival pour entraver la formation d’un nouveau gouvernement, lui reprochant d’appeler publiquement à des négociations entre leurs partis alors qu’elles sont déjà prévues ce dimanche.

«Netanyahu appelle à des négociations alors qu’elles sont déjà programmées, affirme vouloir l’unité mais (...) divise et attise les tensions comme si demain n’existait pas», a déclaré l’ancien chef d’état-major, estimant que M. Netanyahu était «conscient de sa défaite aux élections».

«Bien essayé, mais ces ruses ne prennent pas avec moi. Elles ne prennent pas non plus avec les citoyens d’Israël», a-t-il ajouté.

Lire aussi : En Israël, consultations et manœuvres pour la formation du prochain gouvernement

Les négociations pour le prochain gouvernement achoppent notamment sur le rôle des partis arabes israéliens, qui disposent de 19 sièges et pourraient jouer un rôle décisif dans la formation de la prochaine coalition. Leur éventuel soutien constitue l’un des principaux points de désaccord entre les deux rivaux, qui défendent des conceptions différentes de l’union nationale.

«Rupture» avec les extrémistes

Le gouvernement d’union nationale prôné par M. Netanyahu rassemblerait les principaux partis juifs sionistes, de la droite au centre, et exclurait les formations arabes israéliennes, qualifiées par lui de «soutiens du terrorisme».

Il pourrait reposer sur une rotation au poste de Premier ministre entre les deux hommes, chacun dirigeant le gouvernement à tour de rôle, comme cela a déjà été expérimenté dans la vie politique israélienne.

אני מזהיר, ממשלת מעבר אינה רשאית לקבל החלטות העלולות לגרור את ישראל למלחמה ללא פיקוח פרלמנטרי, וללא הסכמה מלאה של כל גורמי הביטחון. אני מדגיש, כל גורמי הביטחון. — אביגדור ליברמן (@AvigdorLiberman) November 12, 2026

M. Eisenkot s’est, lui, dit prêt à accueillir des membres du Likoud, le parti de Benjamin Netanyahu, ainsi que du Parti sioniste religieux, formation d’extrême droite du ministre des Finances sortant Bezalel Smotrich, à condition que leur volonté d’unité soit «sincère» et qu’il dirige le gouvernement.

Mais un accord entre les deux hommes reste difficile à envisager, M. Eisenkot ayant répété qu’il ne servirait pas sous M. Netanyahu. Cette exigence limite les possibilités d’entente, alors même que chacun présente le rassemblement comme une réponse aux défis auxquels le pays est confronté.

Samedi, le centriste a réaffirmé exiger une «rupture avec les extrémistes», notamment les partisans du ministre d’extrême droite Itamar Ben Gvir, pour toute participation à un gouvernement sous sa direction.