Élections en Israël: résultat incertain, les deux camps dos à dos, montée des partis arabes

Gadi Eisenkot, leader du parti Yashar, lors de la nuit électorale du 28 octobre en Israël. (PHOTO JACK GUEZ / AFP). AFP or licensors

Pas de gagnant, mais deux volontaires pour diriger Israël. Le Premier ministre, Benjamin Netanyahu, et son rival Gadi Eisenkot, donnés à égalité aux élections législatives mais loin de la majorité, se sont tous deux dits prêts à former un gouvernement, augurant d’intenses tractations.

«Nous devons mettre en place un gouvernement de droite fort», a déclaré M. Netanyahu, appelant «la majorité juive et sioniste à se ressaisir et s’unir». Silencieux depuis la clôture des bureaux de vote à 22H00 (20H00 GMT), il est apparu enjoué sur scène devant ses partisans vers 03H00 du matin (01H00 GMT), poussant même la chansonnette avec eux pendant un discours inhabituellement court.

Les sondages de sortie des urnes avaient d’abord donné le camp de l’opposition emmené par le centriste Gadi Eisenkot légèrement devant Benjamin Netanyahu, avant de les placer à égalité, avec 51 sièges chacun. C’est loin du nombre de sièges nécessaires (61 sièges sur les 120 que compte le Parlement israélien) pour obtenir une majorité.

Mais malgré les résultats serrés, Gadi Eisenkot a vu les premières estimations comme un «désaveu complet» pour Benjamin Netanyahu. «Le peuple a choisi le changement», a-t-il assuré devant ses partisans, promettant de «tout faire pour former un gouvernement».

Le Premier ministre de 77 ans n’a lui pas eu un mot pour son rival dans son discours. Et il n’a pas revendiqué de victoire, se contentant de souligner que sa formation, le Likoud, restait le premier parti avec 27 sièges estimés (contre 32 précédemment), devant le Yashar de M. Eisenkot. Les Israéliens ont massivement pris part à ce scrutin, le premier depuis le 7-Octobre, avec un taux de participation de 77,7%, au plus haut depuis 1999.

🇮🇱 Aucun vainqueur pour l'heure en #Israël. Gadi #Eisenkot et Benjamin #Netanyahu sont donnés à égalité mais loin de la majorité.



Chacun se dit prêt à former un gouvernement pic.twitter.com/b7u27e5mL5 — FRANCE 24 Français (@France24_fr) October 28, 2026

L’autre fait marquant de la soirée est la poussée spectaculaire des deux listes arabes israéliennes, Raam (Liste arabe unie, islamiste modéré) et la Liste unifiée (extrême gauche), qui s’imposent comme de possibles faiseurs de rois avec 18 ou 19 députés attendus (contre 10 dans le Parlement actuel).

Le camp de Benjamin Netanyahu a subi «une défaite majeure», a assuré le dirigeant de Raam, Mansour Abbas, se disant prêt à travailler avec M. Eisenkot, ce que ce dernier a toujours dit ne pas envisager. «Il est hors de question de former un gouvernement qui s’appuie sur des partis arabes», a lui martelé le Premier ministre, qui a largement fait campagne contre eux, notamment via le slogan de «la droite ou la Palestine».

La situation a pour l’instant des airs d’impasse, comme souligne Ilana Shpaizman, maîtresse de conférences en sciences politiques à l’université de Bar-Ilan. «Netanyahu n’a aucun moyen de former un gouvernement» et le bloc de M. Eisenkot devra «soit former un gouvernement avec les partis arabes, soit établir un gouvernement minoritaire», deux options jusque-là rejetées par le camp de l’opposition, dit-elle.

Quién es Gadi Eisenkot, el exgeneral que perdió un hijo en Gaza y puede desbancar a Netanyahu en las elecciones de Israel



El exjefe del Estado Mayor israelí irrumpió en política tras la trágica muerte de uno de sus hijos, fallecido en Gaza en 2023 durante una misión del Ejército… pic.twitter.com/kxFbqss60X — DW Español (@dw_espanol) October 26, 2026

Les partis vont désormais se lancer dans des semaines d’intenses tractations pour tenter de former une coalition gouvernementale. Et en cas d’échec, comme cela est arrivé plusieurs fois dans l’histoire d’Israël, il faudra retourner aux urnes - une option rejetée par M. Eisenkot au vu de la forte mobilisation.

«Pour former un gouvernement, il faudra briser les règles et les normes établies, en forgeant des alliances inédites», souligne Yaheli Lifshitz, un étudiant venu célébrer la performance de Gadi Eisenkot au siège de son parti à Tel-Aviv, où les estimations ont été accueillies aux cris de «Bibi (surnom de Netanyahu) rentre chez toi !»

La Commission électorale va commencer à publier progressivement les résultats officiels dans la nuit de mardi à mercredi, un processus qui pourrait durer plusieurs jours. Benjamin Netanyahu, qui a multiplié les discours alarmistes ces derniers jours, a de nouveau brandi la menace iranienne dans son discours.

Israël a «Trump pour éliminer définitivement la menace existentielle de l’Iran», a-t-il déclaré. M. Eisenkot l’avait mis en garde quelques heures plus tôt : «n’essaie même pas d’utiliser la sécurité d’Israël à des fins politiques».

“Netanyahu, don’t you dare use Israel’s security for your political needs.”



Israeli opposition candidate Gadi Eisenkot warned Prime Minister Benjamin Netanyahu against using Israel’s security for political gain, as exit polls showed a deadlock in the country’s national election pic.twitter.com/6MZxhMzMOy — Middle East Eye (@MiddleEastEye) October 28, 2026

Et alors que des médias israéliens ont évoqué ces derniers jours des divergences entre l’armée et le Premier ministre, le candidat centriste s’est adressé aux responsables sécuritaires du pays. Benjamin Netanyahu n’a «pas de mandat, ni la confiance du peuple. Rappelez-vous que vous ne servez que l’Etat et les intérêts des citoyens israéliens», a-t-il dit.

Le tableau indécis qui se dessine pour l’instant est l’image de la polarisation du pays, qui s’est renforcée depuis les attaques du 7 octobre 2023 dont l’ombre a plané sur le scrutin.

Les élections interviennent aussi sur fond de critiques internationales croissantes contre la conduite de la guerre à Gaza, ainsi que les violences et l’expansion des colonies en Cisjordanie occupée, sous le gouvernement le plus à droite de l’histoire d’Israël.

«Je veux du changement», a affirmé Asia Egbaria, étudiante en droit de 23 ans, en votant à Oum al-Fahm, ville majoritairement arabe du nord. «Je ne veux plus être traitée comme une citoyenne de deuxième ou de troisième classe. Je veux juste vivre en paix et sereinement».