Avant les élections, Israël rend hommage aux victimes de l’attaque du 7-octobre

Une Israélienne se recueille au mémorial dédié aux victimes des attaques du Hamas de 2023, sur le site du festival Nova à Réïm, dans le sud d'Israël, le 6 octobre 2026. (Photo d'Ilia YEFIMOVICH/AFP). AFP or licensors

À Réïm, sur le site du festival de musique Nova, pris d’assaut lors de l’attaque du mouvement islamiste lancée depuis la bande de Gaza, des proches des victimes ont observé une minute de silence à 06H29 (03H29 GMT), heure précise du début de l’attaque qui avait fait plus de 360 ​​morts.

«C’est la minute qui a changé nos vies à jamais», a confié à l’AFP Katia Zohar, mère de Bar, tuée à l’âge de 23 ans à Nova. «Je me souviens de tout», dit-elle, «le moment où elle m’a appelée pour que je vienne la chercher parce qu’il y avait des missiles dans les airs. Puis (...) quand elle a appelé depuis la route, en hurlant qu’on lui tirait dessus».

Ces commémorations interviennent en pleine campagne électorale, à l’approche des élections législatives prévues en Israël le 27 octobre, - les premières depuis le 7-Octobre -, et sont aussi les premières depuis l’entrée en vigueur, l’an dernier, du cessez-le-feu à Gaza, territoire ravagé par la guerre menée par Israël après le 7-Octobre.

Des cérémonies sont prévues tout au long de la journée dans plusieurs endroits du pays pour rendre hommage aux victimes de cette attaque sans précédent qui a entraîné la mort de 1.221 personnes, selon un décompte de l’AFP. Ce jour-là, 251 personnes avaient également été enlevées et emmenées à Gaza, dont 44 corps.

Trois ans après l’attaque, les appels se poursuivent en Israël en faveur de la création d’une commission d’enquête indépendante sur les défaillances sécuritaires ayant marqué cette journée.

«Terriblement désolée»

Naftali Bennett, un ancien Premier ministre qui a reproché à l’actuel chef du gouvernement Benjamin Netanyahu de ne pas avoir empêché l’attaque, s’est joint aux personnes en deuil à Nova. «Ce fut un échec colossal de l’État d’Israël», a-t-il déclaré aux journalistes.

נובה, עלומים, ניר עוז, כפר עזה, רעים. 7/10/26 שעות הבוקר. שלוש שנים. ** מסתובבים בינינו אנשים שעברו חוויות כמו-שואה. שורדים. מנסים לשדר עסקים כרגיל, ואני רואה כאן דרך העיניים שלהם חלל פנימי. ק׳, חובש, תושב אחד הקיבוצים שנלחם על יישובו, יצא לרגע לכביש 232 נכנס לראות מה קורה במיגונית, ראה כ20 גופות ניסה למצוא מישהו חי, חלק עוד הזיזו גפיים, ראה בכביש בחורה לבושה שחורים פצועה וצועקת, ניגש אליה כדי לחבוש אותה אך היא ברחה לשדות. אחר כך נפצע ופונה. ר׳ שהגיע עם חבריו לנובה, כל חברי ילדותו נרצחו מול עיניו, הוא הצליח לחמוק ונמצא עם המשפחות ועם רגשות אשם (לא מוצדקות). ר׳ שהיתה 25 שעות בממ״ד עם ילדיה בזמן שבעלה יצא להילחם ונפצע וכמעט מת, שבלית ברירה את כל צרכיהם של הילדים עשו במגירה של הארון, בלי שהיה להם אוכל או מים. נ׳ אזרח שנלחם כ14 שעות בקיבוץ כפר עזה, פעם אחר פעם נגמרו לו הכדורים, והיה צריך לקושש מחסניות, לקח מהרוגים, הציל המון חיים, ראה גופות שרופות מחוברות בתוך ממד שחור וזוכר את הריח שלהם. כל כך הרבה מחזיקי ידית ממ״ד, בורחי שדות, לוחשי שיחים, מתחבאי עליית גג, לוחמי בתים וחדרי אוכל, אוספי גופות, מזהי חללים, מודיעי נפגעים, הוריי נעדרים, ילדי חטופים, אחיי נופלים ועוד ועוד. עם בפוסט טראומה. עם אוהב חיים. עם אמיץ עם דור חדש של אריות. עם ישראל חי. — Naftali Bennett נפתלי בנט (@naftalibennett) October 7, 2026

Dès 06H29, le parti de gauche israélien d’opposition Les Démocrates a mis en ligne un site internet retransmettant en temps réel les émissions des chaînes d’information telles qu’elles avaient été diffusées le matin du 7 octobre 2023.

«Nous ne devons permettre à aucune entité de remodeler notre mémoire. Les images des civils qui se sont levées et ont agi alors que l’État ne venait pas», a fustigé sur X Yaïr Golan, chef du parti.

7.10, השעה 06:29. שלוש שנים בדיוק לאסון ולמחדל הנורא. שלוש שנים חלפו, והזמן כאילו קפא, אך במקביל המשיך בדרכו. אני שומע את ורדה גולדשטיין, שאיבדה את בנה נדב ונכדתה ים. אני מקשיב לאורי אפשטיין, שאיבד את בנו נטע, אמו בילהה, גיסיו אופיר ואורי ואחיינו ניצן. הלב שלנו עדיין נקרע באותה העוצמה, העין דומעת, והשכל פשוט מסרב להכיל את עומק השבר. הנפש יוצאת אל האנשים הטובים והיקרים האלה, שאסונם בלתי נתפס, וסבלם כנראה לא ירפה מהם לעולם. אסור לנו לשכוח לרגע אחד: האנשים האלה פשוט הופקרו. תושבים ישראלים הופקרו לידי אויב אכזר על ידי הממשלה שלהם. הם הופקרו באטימות, בזדון, בציניות מצמררת, בזלזול משפיל, בהתעלמות וברשלנות פושעת ונוראה. גם היום, אנו ניצבים מול מציאות בלתי נתפסת. מצד אחד, האנשים המדהימים והחזקים של עוטף עזה, שמתוך התהום והכאב שאין לו סוף, קמים ובוחרים לבנות את חייהם מחדש. מצד שני, ממשלת מחדל שעדיין מסרבת לקחת אחריות, מסרבת לרדת לחקר האמת, מסרבת לגלות אמפתיה בסיסית, ומסרבת לתת גיבוי אמיתי לפרטים ולקהילות הפגועות. אנחנו, שהיינו שם ביום הארור ההוא, מלאים בזעם מוצדק. לא ננוח ולא נשקוט עד שתוקם פה ועדת חקירה ממלכתית עצמאית לפי חוק. לא נרפה עד שהאחראים לאסון יתנו דין וחשבון ויבקשו סליחה ומחילה. התיקון שלנו חייב להיות מהלך ממשלתי, רציני, שלם ויסודי, ולא יכול להמשיך להישען רק על כתפיים של יוזמות פרטיות ואחים מתפוצות ישראל. אבל מתוך הזעם הזה, אנו חייבים להצמיח את התיקון. כשמביטים בתושבי העוטף שחוזרים הביתה, אי אפשר שלא להשתומם ולשאול מאיפה הכוחות העצומים לבנות מחדש. הזיכרון מכה בכל שנייה, הצער מלווה בכל פינה, ובכל זאת הם בונים. מקימים משפחות, חורשים את הקרקע, מפתחים עסקים ויוצרים עתיד. הם הניגוד המוחלט לתרבות ההרס, האלימות והשחיתות שהובילה אותנו לתוך התהום. בעוד שלושה שבועות בדיוק יש לנו הזדמנות היסטורית לשים לזה סוף. יש לנו את האפשרות להפוך את השיקום המופלא של העוטף לתקומה לאומית של המדינה כולה. נחליף את הממשלה, נקים ועדת חקירה באופן מיידי, נחזיר את הביטחון המלא לגבולותינו ונדאג שגבולנו יהיה בטוח תמיד. נחזיר את החוק והסדר לארץ כולה. נבנה חברה מתוקנת שחרתה על דגלה שוויון ואחווה. נתקן, נבנה מחדש בעוצמה, וניצור מציאות טובה יותר מאי פעם בעבר. יש בנו כוחות אדירים. בפתק אחד קטן, אנחנו נבחר בתקווה, ובעד החיים. — Yair Golan - יאיר גולן (@YairGolan1) October 7, 2026

Au milieu des portraits de victimes ornés de fleurs, Anna Davitashvili, 53 ans, a rendu hommage à son fils aîné Shaun, tué à l’âge de 25 ans à Nova aux côtés de ses amis, en diffusant le dernier morceau de musique techno sur lequel les fêtards dansaient lorsque l’attaque a commencé.

«Je suis terriblement désolée de ne pas avoir pu le sauver», dit-elle, les larmes aux yeux. «Il me manque.»

Également présent sur le site, Bruno Retailleau, le candidat du parti Les Républicains à la présidentielle française, a déclaré que le Hamas avait «défiguré» la cause palestinienne par son attaque, qui a déclenché la guerre à Gaza et contribué à l’embrasement d’un parti du Moyen-Orient, divisant profondément les opinions publiques à travers le monde.

En Israël pour le 7 octobre, @BrunoRetailleau porte une parole forte et juste : « Le Hamas a déshumanisé, talibanisé et défiguré la cause palestinienne. » https://t.co/3KTL3LXawB — Avec Retailleau (@AvecRetailleau_) October 7, 2026

En représailles au 7-octobre, Israël a lancé une vaste offensive dans la bande de Gaza qui a fait plus de 74.200 morts, selon le ministère de la Santé du territoire palestinien, placé sous l’autorité du Hamas et dont les chiffres sont jugés fiables par l’ONU.

Des journalistes de l’AFP présents sur le site du festival Nova, près de la frontière, ont entendu mercredi de fortes explosions provenant du territoire palestinien. L’hôpital al-Chifa de la ville de Gaza (nord) a rapporté que deux personnes avaient été tuées dans des frappes israéliennes.

La veille, Israël avait ordonné à son armée de renforcer sa vigilance, en invoquant des renseignements sur de possibles attaques du Hamas contre ses forces.

À Gaza, la situation humanitaire reste désastreuse malgré un fragile cessez-le-feu négocié sous l’égide des États-Unis et entré en vigueur en octobre 2025. Des centaines de milliers de Palestiniens vivent toujours sous des tentes ou dans des abris temporaires.