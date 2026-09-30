Vol Dubaï-Tel Aviv: l’avion de FlyDubai dérouté vers Tabuk, un pilote soupçonné d’avoir agressé son co-pilote

«Le vol FZ 1073, reliant l’aéroport international de Dubaï (DXB) à l’aéroport international Ben Gourion (TLV) le 30 septembre, a connu un incident en cours de route. L’appareil a atterri sans encombre à l’aéroport de Tabuk (TUU) et tous les passagers sont sains et saufs», a souligné le porte-parole de FlyDubai dans un communiqué.

La compagnie précise que tous les passagers ont été recensés. Elle affirme travailler en étroite coordination avec les autorités compétentes. De nouvelles informations seront communiquées dès que des éléments supplémentaires auront été confirmés.

🇮🇱🇦🇪✈️WATCH: Terrifying footage of the incident, recorded from a passenger window aboard the aircraft #flydubai .



- Yedioth Ahronot News.



:This incident happend because one pilot was Russian and another one is Ukrainian, both started fight in the cockpit, lol🥲🚨 https://t.co/SS9vuZEMXv pic.twitter.com/ZqyxjPreRW — World_Breaking_News03 (@Breaking2003) September 30, 2026

Le gouvernement israélien a annoncé de son côté des mesures pour rapatrier les passagers israéliens qui se trouvaient à bord.

Prime Minister's Office announcement:

Following concerns over an aviation incident, Prime Minister Netanyahu held consultations on the matter and is monitoring developments.



The incident is under control, and all measures are currently being deployed in order to return the… — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) September 30, 2026

La situation «est sous contrôle et toutes les mesures nécessaires sont en train d’être prises afin de permettre le retour des passagers israéliens en toute sécurité», a déclaré le bureau du Premier ministre dans un communiqué.

🔴 Plane lands in Saudi Arabia; initial assessment: Plane emergency signal activated due to violent clash between pilots https://t.co/iUBeRNhxVM pic.twitter.com/egYraSWyep — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) September 30, 2026

Un pilote aurait agressé son collègue

De nouveaux éléments communiqués par des responsables israéliens, rapportés par i24news, donnent une autre dimension à l’affaire. L’incident ne serait pas une simple altercation entre pilotes. L’un d’eux aurait poignardé l’autre avant de tenter de prendre le contrôle de l’appareil.

Une lutte se serait alors engagée à bord. L’avion aurait chuté d’environ 4.000 mètres. Des passagers israéliens, aidés par un équipage supplémentaire présent dans l’appareil, seraient parvenus à maîtriser le pilote.

A major disaster was avoided aboard a FlyDubai flight, an Israeli official tells i24NEWS.



One pilot stabbed the other and tried to hijack the plane. A fight broke out in the cockpit and the aircraft dove 4,000 meters. Israeli passengers overpowered him with help from another… — Open Source Intel (@Osint613) September 30, 2026

Ses intentions restent à déterminer. Les enquêteurs cherchent à établir s’il voulait détourner l’avion, provoquer son écrasement ou mener une attaque contre une cible en Israël. Selon les dernières informations, les deux pilotes impliqués seraient de nationalités russe et ukrainienne.

Deux codes d’urgence émis

Les premiers signalements faisaient état d’un «incident sécuritaire présumé». L’appareil aurait brièvement émis le code transpondeur 7700, qui correspond à une urgence générale, puis le code 7500, utilisé pour signaler un possible détournement, a appris le média américain CNN.

Selon Channel 12, le signal d’urgence aurait été déclenché après une altercation entre les pilotes dans le cockpit. En Israël, l’hypothèse d’un incident violent à bord est désormais privilégiée.

Un responsable israélien estime qu’«une catastrophe majeure a été évitée». Le chef d’état-major de Tsahal a tenu une évaluation de la situation avec le commandant de l’armée de l’air, les chefs des directions des opérations et du renseignement militaire, ainsi que les directeurs du Shin Bet et du Mossad. Israël se prépare à plusieurs scénarios.

🇦🇪🇮🇱✈️BREAKING: A FlyDubai Boeing 737 flying from #Dubai to Tel Aviv is diverting back to Dubai after briefly squawking 7700 (emergency) and 7500 (hijacking).



The aircraft is flying at an unusually low altitude of around 15,000 feet. pic.twitter.com/gv03zoyA6D — World_Breaking_News03 (@Breaking2003) September 30, 2026

Un passager a décrit de longues minutes d’angoisse après le déclenchement du signal d’urgence et le déroutement vers l’Arabie saoudite. «Nous avons cru que l’avion allait s’écraser ou que nous allions être tués. C’était comme un attentat terroriste en plein vol», a-t-il témoigné. Les passagers attendaient seulement de pouvoir rentrer en Israël, ajoute-t-il.