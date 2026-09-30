Vol Dubaï-Tel Aviv: l’avion de FlyDubai dérouté vers Tabuk, un pilote soupçonné d’avoir agressé son co-pilote

«Le vol FZ 1073, reliant l’aéroport international de Dubaï (DXB) à l’aéroport international Ben Gourion (TLV) le 30 septembre, a connu un incident en cours de route. L’appareil a atterri sans encombre à l’aéroport de Tabuk (TUU) et tous les passagers sont sains et saufs», a souligné le porte-parole de FlyDubai dans un communiqué.
La compagnie précise que tous les passagers ont été recensés. Elle affirme travailler en étroite coordination avec les autorités compétentes. De nouvelles informations seront communiquées dès que des éléments supplémentaires auront été confirmés.
Le gouvernement israélien a annoncé de son côté des mesures pour rapatrier les passagers israéliens qui se trouvaient à bord.
La situation «est sous contrôle et toutes les mesures nécessaires sont en train d’être prises afin de permettre le retour des passagers israéliens en toute sécurité», a déclaré le bureau du Premier ministre dans un communiqué.
Un pilote aurait agressé son collègue
De nouveaux éléments communiqués par des responsables israéliens, rapportés par i24news, donnent une autre dimension à l’affaire. L’incident ne serait pas une simple altercation entre pilotes. L’un d’eux aurait poignardé l’autre avant de tenter de prendre le contrôle de l’appareil.
Une lutte se serait alors engagée à bord. L’avion aurait chuté d’environ 4.000 mètres. Des passagers israéliens, aidés par un équipage supplémentaire présent dans l’appareil, seraient parvenus à maîtriser le pilote.
Ses intentions restent à déterminer. Les enquêteurs cherchent à établir s’il voulait détourner l’avion, provoquer son écrasement ou mener une attaque contre une cible en Israël. Selon les dernières informations, les deux pilotes impliqués seraient de nationalités russe et ukrainienne.
Deux codes d’urgence émis
Les premiers signalements faisaient état d’un «incident sécuritaire présumé». L’appareil aurait brièvement émis le code transpondeur 7700, qui correspond à une urgence générale, puis le code 7500, utilisé pour signaler un possible détournement, a appris le média américain CNN.
Selon Channel 12, le signal d’urgence aurait été déclenché après une altercation entre les pilotes dans le cockpit. En Israël, l’hypothèse d’un incident violent à bord est désormais privilégiée.
Un responsable israélien estime qu’«une catastrophe majeure a été évitée». Le chef d’état-major de Tsahal a tenu une évaluation de la situation avec le commandant de l’armée de l’air, les chefs des directions des opérations et du renseignement militaire, ainsi que les directeurs du Shin Bet et du Mossad. Israël se prépare à plusieurs scénarios.
Un passager a décrit de longues minutes d’angoisse après le déclenchement du signal d’urgence et le déroutement vers l’Arabie saoudite. «Nous avons cru que l’avion allait s’écraser ou que nous allions être tués. C’était comme un attentat terroriste en plein vol», a-t-il témoigné. Les passagers attendaient seulement de pouvoir rentrer en Israël, ajoute-t-il.