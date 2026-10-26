Israël: à deux jours des législatives, Eisenkot promet l’unité, Netanyahu se dresse en rempart contre la menace iranienne

Devant plusieurs centaines de partisans réunis à Tel-Aviv pour son dernier meeting, l’ancien chef d’état-major, dont le bloc est donné au coude-à-coude avec celui de M. Netanyahu, a lancé un vibrant plaidoyer pour l’unité nationale.

«Notre objectif n’est pas qu’un camp l’emporte sur l’autre», a-t-il déclaré. «Nous travaillerons à rassembler à nouveau tous les Israéliens, ceux qui ont voté pour nous et ceux qui ne l’ont pas fait.»

Il s’est adressé directement aux électeurs du Likoud de Benjamin Netanyahu: «Au fond de vous, vous savez vous aussi qu’Israël ne peut pas continuer ainsi», a-t-il lancé.

Réaffirmant «son engagement en faveur de la sécurité et de l’économie», il a promis de rompre avec la gouvernance de son adversaire, présent sur la scène politique depuis trois décennies.

«Je vous regarderai toujours dans les yeux et vous dirai la vérité. J’assumerai la responsabilité tant des succès que des échecs, car c’est ça, le véritable leadership», a-t-il assuré.

Israel Election 2026: What does Gadi Eisenkot’s Yashar stand for? A look at the party’s positions on national security, the economy, haredi military service, and its path to replacing Netanyahu.

✍️ @ShirPeretsJposthttps://t.co/yWfLjCV0yw — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) October 25, 2026

Imputant à Benjamin Netanyahu des responsabilités dans les défaillances sécuritaires ayant permis l’attaque du Hamas le 7 octobre 2023, M. Eisenkot s’est engagé à créer une commission d’enquête indépendante sur ces événements.

«J’ai le sentiment qu’il est un pilier pour nous (...) C’est quelqu’un en qui je peux avoir confiance», confie à l’AFP Yael Shkedi, créatrice de bijoux de 66 ans.

«Au milieu de tout ce chaos, ce qui compte vraiment pour moi, c’est ce sentiment d’avoir quelqu’un capable, d’une manière ou d’une autre, de rassembler tout le monde, un peu comme une figure paternelle.»

«Nous avons besoin de quelqu’un aux valeurs duquel nous pouvons réellement croire», affirme Chen Sharon, réserviste travaillant dans les hautes technologies.

Soutien de Trump à Netanyahu

Benjamin Netanyahu a reçu le soutien renouvelé du président américain. «Lorsque vous irez voter, n’oubliez pas que Bibi a été un Premier ministre guerrier exceptionnel», a écrit Donald Trump sur son réseau social, citant en exemple la guerre engagée par Israël et les États-Unis contre l’Iran.

Benjamin Netanyahu says toppling the Iranian regime is the only way to end the threat. 🇮🇷 🇮🇱



He spoke at an election rally in Dimona. He said he has given that directive to the army, the Mossad and all security branches. He says he discussed the goal with President Trump, most… pic.twitter.com/DuDTH9e4q1 — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) October 22, 2026

Sur la chaîne privée 14, qui lui est favorable, le Premier ministre a, lui, de nouveau accusé ses adversaires de vouloir créer un État palestinien, «ce qui serait une catastrophe pour Israël».

Benjamin Netanyahu a centré sa campagne sur la sécurité, affirmant pouvoir en être le seul garant.

Tout au long de la campagne, des affiches à son effigie ont été placardées à travers le pays, portant le slogan: «Soit la droite, soit la Palestine».

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Il a aussi brandi la menace iranienne, revendiquant les résultats de la guerre lancée en février contre Téhéran aux côtés de Donald Trump, qui a publiquement soutenu sa candidature.

«Nous avons accompli 90% du travail, il en reste 10%. Qui va s’en charger? Eisenkot et les Frères musulmans? Non. Moi seul peux le faire», a-t-il lancé.

Plus tôt dimanche, il avait publié une image générée par intelligence artificielle montrant un champignon atomique engloutissant ce qui semble être Tel-Aviv, accompagnée d’un texte présentant l’Iran comme une menace existentielle éclipsant tous les autres enjeux électoraux.

תקראו את הדברים החשובים של יובל בלומברג:



מדינת ישראל נמצאת בסכנה קיומית אמיתית ומוחשית. אם האיראנים ישיגו גרעין, שום דבר כבר לא ישנה יותר. הכל כל כך טפל אל מול הסכנה הקיומית של איראן והציר השיעי.



הסערות המבוימות והמומצאות חדשות לבקרים נועדו להסיט את תשומת הלב מהדבר האחד שהוא… pic.twitter.com/v6L73s0bFO — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 25, 2026

Gadi Eisenkot, qui s’oppose lui aussi à la création d’un État palestinien, mais promet de réprimer les violences de colons israéliens contre les Palestiniens en Cisjordanie occupée, accuse son rival d’instrumentaliser la menace iranienne.

«Vous avez une fois de plus échoué de manière spectaculaire et flagrante à atteindre les objectifs de guerre que vous vous étiez vous-même fixés», lui a-t-il reproché samedi sur X.

Gadi Eisenkot, Benjamin Netanyahu’s rival in Israel’s upcoming election, held his final campaign rally, declaring: “Netanyahu must go home.”



Eisenkot has positioned himself as a moderate alternative to Netanyahu in Israel’s first national election since the October 7 attacks. pic.twitter.com/xOcS0SD3ll — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 26, 2026

Yaïr Lapid, figure de l’opposition ayant promis de s’allier à M. Eisenkot, s’est également indigné de la mise en scène atomique du Premier ministre. «Cet homme a perdu les pédales. Nous devons impérativement le renvoyer chez lui.»