Vol Flydubai: Israël dénonce une «tentative d’attaque», salue le courage du pilote

Cette photo fournie par le ministère israélien des Affaires étrangères le 30 septembre 2026 montre le pilote indien Smit Machchhar, commandant de bord du vol FZ 1073 de la compagnie flydubai. (Photo du ministère israélien des Affaires étrangères / AFP)

Il a dans le même temps salué sur Fox News «un incroyable acte d’héroïsme - de la part (d’un passager), de celle du pilote indien, des personnes qui les ont aidés. Ils ont empêché un désastre qui aurait pu être d’ampleur mondiale».

Si la compagnie émiratie a appelé à «s’abstenir de toute spéculation prématurée», les autorités israéliennes ont parlé de «tentative d’attaque terroriste jihadiste», visant notamment les Émirats arabes unis et les accords d’Abraham qui ont vu la normalisation des relations entre les deux pays en 2020.

Netanyahu a déclaré qu’il était «trop ​​tôt pour dire» qui était derrière cette attaque.

Les 174 passagers majoritairement israéliens, qui ont suivi à Dubaï, sont tous sains et saufs et ont pu prendre un autre avion qui a atterri à Israël.

Aux journalistes, ils ont décrit une violente altercation dans le cockpit, une subite perte d’altitude, et puis la neutralisation du suspect dans des conditions cauchemardesques.

Le pilote, «grièvement blessé» selon Netanyahu, a été hospitalisé dans la ville saoudienne de Tabuk, où l’appareil s’est posé en urgence. Il se trouve «dans un état stable», précisé sur X l’ambassade d’Inde en Arabie saoudite, qui l’a identifié comme Smit Machchhar.

Le Premier ministre indien Narendra Modi a qualifié le pilote de «HEROS» sur les réseaux sociaux.

Captain Smit Machchhar has shown the world the highest form of courage.



Without fearing for his own life, he fought valiantly and prevented another 9/11 like attack from happening.



140 crore Indians salute Captain Smit and are praying for his well-being. pic.twitter.com/YGTA9CFCAg — Narendra Modi (@narendramodi) October 1, 2026

Le président américain Donald Trump a déclaré à la presse avoir échangé mercredi avec Netanyahu, restant flou sur la nature de l’incident en indiquant que «le copilote était peut-être un terroriste ou un cinglé».

«Terrifiant»

Le Premier ministre israélien s’est dit «en contact constant» avec les autorités saoudiennes, qui interrogent actuellement le copilote incriminé.

Ni la compagnie aérienne, ni Ryad n’ont jusque-là corroboré les allégations potentielles.

Les raisons de l’altercation entre les deux pilotes sont à ce stade «inconnues», a déclaré flydubai dans un communiqué, ajoutant que «l’appareil avait été sécurisé avec succès par l’équipage».

Benjamin Netanyahu a félicité un plombier israélien, expliquant qu’on lui avait raconté qu’il «avait réussi à entrer dans le cockpit» puis avait «attrapé (l’assaillant) par derrière, tiré en arrière, s’était assis sur le siège du pilote, avait tiré le manche vers l’arrière» tandis que d’autres passagers maîtrisaient l’agresseur.

La compagnie aérienne a annoncé une suspension de ses vols vers et depuis Israël, le temps de l’enquête.

«L’avion était vraiment sur le point de s’écraser et c’est uniquement grâce (...) à tous ceux qui ont maîtrisé le copilote» que le pire a été évité, a décrit la passagère Miriam Shira Ohayon depuis Tabuk.

Um voo da companhia aérea FlyDubai com destino a Tel Aviv teve que fazer uma escala na Arábia Saudita depois que um dos pilotos "tentou matar o outro com uma faca", afirmou à AFP a mãe de uma passageira israelense.



"Minha filha me ligou (...) e disse que estava na Arábia… pic.twitter.com/VkPsLsgAcC — Diario de Pernambuco (@DiarioPE) September 30, 2026

«Plonger à toute vitesse»

«On a entendu des cris dans l’avion. Après ils ont ouvert le cockpit et on a vu du sang, et que quelqu’un avait poignardé le pilote avec un couteau», selon le témoignage d’une passagère par la télévision israélienne.

D’après les données du site Flightradar24, l’appareil a brusquement perdu de l’altitude lors du vol, passant de près de 34.000 pieds à 05H21 GMT à moins de 17.000 pieds une minute plus tard, soit une chute de quelque 5.000 mètres.

Flydubai flight #FZ1073, a Boeing 737 MAX 8, registration number A6-FKF, flying from Dubai to Tel Aviv, diverted to Tabuk, Saudi Arabia, following an onboard security incident.

Timeline (UTC):

03:05 — Take off from Dubai

05:21 — Altitude fluctuations begin

05:22 — Aircraft drops… pic.twitter.com/xFS6138BIA — Flightradar24 (@flightradar24) September 30, 2026

Dans une vidéo tournée dans l’avion, un passager se filme la tête ensanglantée et appelle à l’aide.

«À tous ceux qui peuvent m’entendre, nous avons besoin d’aide. Nous sommes sur le point d’atterrir à Tabuk, apparemment en Arabie saoudite. Une zone inconnue».

Aucun vol direct n’est habituellement autorisé entre Israël et l’Arabie saoudite, qui n’entretiennent pas de relations diplomatiques, même si le royaume autorise depuis 2022 les avions en provenance ou à destination d’Israël à traverser son espace aérien.