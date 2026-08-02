Pérou: 13 morts dans le crash d’un avion touristique près des lignes de Nazca

Des policiers et des équipes médico-légales travaillent sur les lieux de l'accident d'avion survenu dans le district de Vista Alegre à Nazca, au Pérou, le 1er août 2026. AFP or licensors

Sur le lieu de l’accident, pompiers et policiers s’affairaient autour des débris encore fumants du Cessna Caravan C-208 de la compagnie Aerodiana. Certaines parties de l’épave restaient en flammes, selon des images tournées sur place. L’appareil s’est écrasé dans le secteur de Pueblo Viejo, sur le territoire de la municipalité de Vista Alegre, à quelques kilomètres de la ville de Nazca.

Le petit avion avait décollé vers 12h10 de l’aérodrome de Pisco, situé à environ 240 kilomètres au sud de Lima, pour un vol touristique au-dessus des géoglyphes. Peu avant 13h00, l’équipage a signalé une situation d’urgence à la tour de contrôle de Nazca. Le contact radio a ensuite été perdu avant que l’appareil ne s’écrase et ne prenne feu.

«Les onze passagers et les deux membres d’équipage sont morts», a déclaré à la presse le commandant de police Jorge Andrade depuis le lieu de la catastrophe. «Compte tenu de l’ampleur de l’accident, il n’y a aucun survivant», a-t-il ajouté.

Le ministère péruvien des Transports a confirmé que les onze passagers étaient tous des touristes étrangers: sept ressortissants italiens, deux Allemands et deux Espagnols. Les victimes étaient âgées de 18 à 78 ans. Les deux autres personnes à bord étaient le pilote et la copilote péruviens.

Footage shows firefighters dousing the wreckage of a crashed tourist aircraft in southern Peru. Police said the plane was carrying 13 people when it went down while flying over the ancient archaeological site of the Nazca Lines. pic.twitter.com/qqIRZk2lgN — Al Jazeera English (@AJEnglish) August 2, 2026

Investie mardi à la tête du pays, la présidente Keiko Fujimori a déploré la catastrophe. Elle a indiqué que la suspension temporaire des activités de l’aérodrome concerné était à l’étude, dans l’attente des rapports des ministères et des services compétents.

Une «urgence en vol» avant la chute

La Commission d’enquête sur les accidents aériens a commencé à recueillir les éléments techniques disponibles sur le site. Les enquêteurs devront notamment examiner l’état de l’appareil, les communications avec les contrôleurs aériens, les conditions météorologiques et le déroulement du vol. À ce stade, aucune cause officielle n’a été établie.

La municipalité de Vista Alegre a indiqué dans un communiqué que, selon les premières informations fournies par les autorités, l’appareil avait connu «une situation d’urgence en vol». Un habitant de la région a raconté avoir vu le petit avion exploser au moment de l’impact.

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Le gouvernement péruvien a assuré qu’il apporterait «le soutien nécessaire aux ambassades des pays d’origine des touristes décédés». La catastrophe concerne directement trois pays européens, dont les services consulaires doivent accompagner les proches des victimes et participer aux procédures d’identification et de rapatriement.

Aerodiana propose habituellement des vols d’une durée de 30 minutes à une heure au-dessus des lignes de Nazca. La compagnie a annoncé qu’elle évaluerait la reprise de son programme de vols en fonction des directives des autorités compétentes.

Tourist plane crashes in Peru, killing 13 https://t.co/u20H2A34P4 — BBC News (World) (@BBCWorld) August 1, 2026

Un site admiré depuis le ciel

Inscrites au patrimoine mondial de l’Unesco, les lignes et géoglyphes de Nazca et de Palpa ont été tracés dans le désert entre 500 avant notre ère et 500 de notre ère. Ils représentent des lignes géométriques, des plantes, des animaux et des êtres stylisés, parfois sur plusieurs centaines de mètres.

Ces figures ne se révèlent pleinement que depuis les airs ou depuis des tours d’observation, ce qui a favorisé le développement de nombreux vols touristiques.

Tourist plane crash leaves 13 dead in Peru https://t.co/dKGdhVmAZI — Sky News (@SkyNews) August 1, 2026

Leur fonction exacte continue de faire débat. Certaines interprétations les associent à des pratiques rituelles ou à la gestion de l’eau, tandis que d’autres y ont vu des repères astronomiques. Le site attire environ 100.000 visiteurs chaque année.

Le secteur a déjà connu plusieurs accidents mortels. En février 2022, sept personnes, dont cinq touristes étrangers, avaient péri dans le crash d’un avion effectuant un survol du site. En octobre 2010, quatre touristes britanniques et deux membres d’équipage péruviens avaient également trouvé la mort dans la chute d’un appareil après une excursion au-dessus des géoglyphes.