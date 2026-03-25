Bouknadel: un avion léger atterrit en urgence, sans faire de blessé

Un avion léger a atterri en urgence ce mercredi 25 mars 2026 dans un champ à Bouknadel.

La région de Zerdal, dans la commune de Bouknadel, a été ce mercredi 25 mars le théâtre d’un incident aérien sans gravité. Contraint par une panne technique soudaine, le pilote d’un avion léger a dû poser son appareil en urgence au cœur d’un terrain agricole, non loin de l’aéroport de Rabat-Salé.

Selon des sources locales, le pilote a privilégié un champ vide de toute présence humaine pour effectuer cette manœuvre délicate. Un choix qui s’est avéré décisif pour éviter tout drame, alors que les circonstances exactes ayant conduit à cet atterrissage d’urgence restent, pour l’heure, inconnues.

L’opération s’est déroulée sans faire aucune victime. Les passagers de l’avion ont pu s’extraire sans difficulté, indemnes, tandis qu’aucun dégât matériel notable n’a été signalé sur les lieux. Très vite, les autorités locales et les éléments de la protection civile ont afflué sur place. Le périmètre a été sécurisé et un dispositif de précaution mis en place, le temps d’effectuer les premières constatations et d’écarter tout risque éventuel.

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À ce stade, les causes exactes de cet atterrissage d’urgence demeurent inconnues. Une enquête technique a été ouverte afin de déterminer les circonstances précises de l’incident et d’identifier l’origine de la défaillance ayant contraint le pilote à cette manœuvre d’urgence.