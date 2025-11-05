Au moins sept morts dans l’accident d’un avion-cargo aux États-Unis

Cette photo, fournie par Levi Dean, montre de la fumée et des flammes s'élevant du site du crash d'un avion cargo UPS près de l'aéroport international de Louisville, dans le Kentucky, le 4 novembre 2025. AFP or licensors

Au moins sept personnes ont trouvé la mort et au moins 11 autres personnes ont été blessées après l’accident mardi d’un avion-cargo qui s’est écrasé peu après son décollage de Louisville, dans le centre-est des États-Unis, selon le gouverneur du Kentucky, qui s’attend à un bilan plus lourd.

Le vol UPS 2976, qui devait rejoindre Hawaï, «s’est écrasé vers 17H15 heure locale» (22H15 GMT), a déclaré le régulateur américain de l’aviation, la FAA, identifiant l’appareil comme un McDonnell Douglas MD-11.

L’avion avait «trois membres d’équipage à son bord», a déclaré dans un communiqué séparé le transporteur UPS, dont le siège de la division aérienne est installé à Louisville.

UPS Flight 2976 crashed around 5:15 p.m. local time on Tuesday, Nov. 4, after departing from Louisville Muhammad Ali International Airport in Kentucky. The McDonnell Douglas MD-11 was headed to Daniel K. Inouye International Airport in Honolulu. The FAA and NTSB will investigate.… — The FAA ✈️ (@FAANews) November 4, 2025

«Les nouvelles de Louisville sont difficiles ce soir, le bilan atteint désormais sept décès, et ce chiffre va sans doute augmenter», a écrit le gouverneur Andy Beshear sur X.

L’appareil aurait percuté «de manière assez directe» une installation de recyclage de pétrole, a précisé le gouverneur.

Une vidéo amateur partagée par la chaîne locale WLKY montre le moteur gauche de l’avion en feu tandis que l’appareil rase le sol en tentant de décoller de la piste, avant visiblement d’exploser plus loin, provoquant un large panache de fumée noire.

L’appareil a terminé sa course à près de 5 km de l’aéroport, selon la police.

Des images aériennes de télévisions locales montraient aussi, peu après le crash, un large brasier s’étalant sur plusieurs centaines de mètres de long dans une zone de hangars et de parkings, avec les gyrophares des équipes de secours à proximité.

The news out of Louisville is tough tonight as the death toll has now reached at least 7, with that number expected to rise. First responders are onsite and working hard to extinguish the fire and continue the investigation. 1/3 — Governor Andy Beshear (@GovAndyBeshear) November 5, 2025

Les responsables de l’aéroport international Muhammad-Ali de Louisville ont annoncé que tous les vols prévus au départ mardi soir avaient été annulés, et UPS a déclaré avoir suspendu les opérations de tri des colis sur place.

Louisville sert de principal hub aérien américain pour UPS, selon une fiche d’information de l’entreprise.

Paralysie budgétaire

Les enquêteurs de l’Agence américaine de sécurité des transports (NTSB) doivent arriver mercredi sur place.

L’accident de mardi intervient au moment où les conséquences de la paralysie budgétaire, due à un désaccord entre républicains et démocrates au Congrès, se font particulièrement ressentir dans le domaine du transport aérien.

Depuis plusieurs semaines, des pénuries de contrôleurs aériens - qui travaillent depuis le 1er octobre sans être payés - entraînent retards et annulations de vols à travers le pays.

Si la paralysie budgétaire se prolonge au-delà de cette semaine, l’espace aérien américain pourrait même être partiellement fermé, a mis en garde mardi le ministre des Transports, Sean Duffy.

More than half—64.8%—of yesterday’s flight delays were due to staffing in air traffic control towers.



That’s a RECORD for this shutdown. @SenSchumer and @RepJeffries must end their hostage take over of our government and our skies.



Democrats, come to the table. Reopen the… pic.twitter.com/SePhDviCqj — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) November 1, 2025

UPS Airlines, la division aérienne du groupe américain de messagerie et de livraison de colis, opérait début septembre une flotte d’environ 500 avions de transport de marchandises, dont 27 MD-11, l’appareil impliqué dans l’accident de mardi.

Le dernier accident aérien majeur aux Etats-Unis s’est produit le 29 janvier dernier à proximité de l’aéroport Ronald-Reagan de Washington, quand un hélicoptère militaire est entré en collision avec un avion de ligne sur le point d’atterrir, tuant 67 personne au total.