Le 3 novembre, les démocrates ont remporté les élections de mi-mandat. Ils disposeront de la majorité à la Chambre des représentants (259 sièges) comme au Sénat (56 sièges), soit un gain respectif de 45 et de 9 élus. Le président Trump, qui s’appuyait jusqu’ici sur une majorité dans les deux chambres, devra composer, à partir du 3 janvier, avec un Congrès démocrate dont l’attitude s’annonce placée sous le signe de l’opposition, voire de l’hostilité.

Mais le président américain conserve un pouvoir de taille: le droit de veto, qui lui permet de s’opposer aux textes adoptés par les parlementaires. Le Congrès peut certes passer outre, mais les conditions pour y parvenir sont particulièrement exigeantes. Donald Trump dispose là d’un levier essentiel pour continuer à peser sur la politique législative et budgétaire américaine. Dans quelles conditions peut-il opposer son veto aux textes adoptés par le Congrès, en matière législative comme budgétaire?

L’article I, section 7, clause 2, de la Constitution des États-Unis prévoit que les textes législatifs adoptés par la Chambre des représentants et le Sénat doivent être soumis au président. Celui-ci peut soit les approuver en les signant dans les dix jours suivant leur transmission, dimanches non compris, soit les renvoyer pour réexamen, dans le même délai, en précisant ses objections. Il s’agit donc d’un pouvoir de veto explicite.

Le président peut également choisir de ne rien faire pendant ces dix jours. Le texte devient alors une loi sans la signature présidentielle, à moins que le Congrès ne soit plus en session à l’expiration du délai. Dans cette dernière hypothèse, le texte n’acquiert pas force de loi, ce qui permet au président d’exercer une sorte de veto implicite, appelé veto de poche (pocket veto).

Les cas dans lesquels le Congrès peut être considéré comme n’étant plus en session, ouvrant ainsi la voie à un veto de poche, sont toutefois extrêmement restreints aujourd’hui. Au regard du calendrier contemporain du Congrès, seuls les derniers jours de décembre de la dernière année du mandat des parlementaires ont été interprétés comme correspondant à cette hypothèse. Le Congrès sortant cessera ainsi de siéger le 3 janvier prochain, date à laquelle celui issu des élections du 3 novembre prendra le relais. Le reste du temps, les suspensions de session, notamment pendant les vacances parlementaires, ne sont pas considérées comme permettant le recours au veto de poche.

Un veto en bloc, que les deux tiers peuvent surmonter

L’article I, section 7, clause 3, étend cette exigence de présentation au président aux résolutions conjointes. Ces textes, adoptés dans les mêmes termes par les deux chambres, ont bien une valeur juridique. Ils se distinguent des textes législatifs au sens propre principalement par leur objet, puisqu’ils concernent des situations particulières. De telles résolutions servent, par exemple, à déclarer formellement la guerre ou à annuler des réglementations adoptées par des agences fédérales. Elles sont aussi utilisées dans la procédure d’amendement de la Constitution fédérale, mais échappent alors à l’obligation de présentation au président.

Ces deux Presentment Clauses organisent un véritable droit de veto présidentiel. À côté de ces dispositifs, une loi fédérale de 1996, le Line Item Veto Act, reconnaissait au président la faculté de s’opposer à certaines mesures figurant dans des textes budgétaires. Elle visait à octroyer au chef de l’État un pouvoir dont disposent la plupart des gouverneurs des États. Ce texte a cependant été jugé inconstitutionnel par la Cour suprême dans son arrêt Clinton v. City of New York de 1998. Le président ne peut donc s’opposer à un texte que dans son intégralité, pas plus qu’il ne peut abroger ou modifier un texte du Congrès entré en vigueur. C’est bien d’une faculté d’empêcher qu’il dispose.

«Le veto de poche est, de ce point de vue, plus puissant que le veto classique, même si son usage est circonscrit à des périodes très limitées» — Mustapha Sehimi

Le Congrès a-t-il les moyens de passer outre ce veto et, dans l’affirmative, à quelles conditions? Si le président oppose explicitement son veto à un texte adopté par les deux chambres en le renvoyant avec ses objections, celles-ci peuvent le surmonter à la majorité des deux tiers.

Concrètement, le texte est renvoyé à la chambre dans laquelle il a été introduit, qui doit examiner les objections présidentielles. Si elle décide de l’adopter à nouveau, elle ne peut le faire qu’à la majorité des deux tiers des membres présents, ces derniers devant représenter au moins la majorité de ses membres. Si ce seuil n’est pas atteint, la procédure s’arrête sans que la seconde chambre soit saisie. Dans le cas contraire, le texte lui est transmis pour qu’elle procède de la même manière. Il faut y réunir, là aussi, une majorité des deux tiers des présents pour que le texte acquière force de loi.

Si le président use de son veto de poche, en s’abstenant de signer un texte alors que le Congrès ne siège plus à l’expiration du délai de dix jours, celui-ci se trouve empêché de réexaminer le texte qu’il a adopté. Pour que les mesures en question soient intégrées au droit fédéral, le Congrès, dans sa nouvelle composition, devra reprendre l’ensemble de la procédure, c’est-à-dire déposer, discuter, puis voter à nouveau le texte avant de le présenter au président. Le veto de poche ne peut donc pas être surmonté par les chambres. Il est, de ce point de vue, plus puissant que le veto classique, même si son usage est circonscrit à des périodes très limitées.

Une arme qui pèse avant même de servir

Dans quelle mesure le droit de veto permet-il au président américain de conserver une influence déterminante sur l’action législative? L’histoire donne quelques indications. En novembre 2026, on dénombre 2.599 vetos présidentiels depuis la création des États-Unis, dont 112 seulement, soit environ 4%, ont été surmontés par le Congrès.

Deux autres éléments méritent d’être relevés quant à la capacité du président à influencer la production législative. D’une part, la seule menace d’un veto suffit parfois à modifier le contenu des textes discutés par le Congrès. Elle peut prendre la forme d’une déclaration informelle, destinée notamment à mobiliser l’opinion publique, ou d’un Statement of Administration Policy (SAP), document écrit par lequel le président expose formellement sa position sur un texte en discussion.

D’autre part, au-delà de la question du veto, le président, lorsqu’il signe les textes adoptés par le Congrès, donne parfois des indications très précises sur l’interprétation qu’il attend des organes chargés de les appliquer, dans ce que l’on appelle un signing statement. La faculté d’empêcher se double alors d’une redoutable faculté de statuer.