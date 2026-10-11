Arabie saoudite: au moins 12 morts et 309 blessés dans une attaque contre l’aéroport de Ryad, Washington envisage une riposte

Des combattants affiliés au gouvernement yéménite soutenu par l'Arabie saoudite aux prises avec les autorités houthies dans la province d'Al-Jawf, le 15 septembre 2026. AFP or licensors

Quatre Saoudiens et huit étrangers, dont un Américain, figurent parmi les morts, a précisé l’Autorité de l’aviation civile dans un communiqué.

«Ce qui s’est passé en Arabie saoudite n’est pas acceptable», a réagi le président américain Donald Trump samedi soir, indiquant qu’il allait s’entretenir avec le prince héritier Mohammed ben Salmane, dirigeant de facto du royaume.

Il s’agit de l’attaque la plus meurtrière dans le royaume depuis août 2015, quand un attentat-suicide du groupe jihadiste État islamique (EI) avait fait 15 morts dans une mosquée au quartier général des forces spéciales à Abha, dans le sud du royaume.

«L’attaque qui a visé samedi l’aéroport international King Khalid à Ryad (...) a fait 12 morts, dont quatre ressortissants saoudiens, deux Bangladais, un Américain, un Égyptien, un Jordanien, un Syrien, un Palestinien et un Soudanais», a indiqué dimanche l’autorité saoudienne de l’aviation civile sur X.

#Statement | Follow-up on the attack targeting King Khalid International Airport in Riyadh.#GACA pic.twitter.com/aTPAb8ImDx — هيئة الطيران المدني (@ksagaca) October 10, 2026

«L’attaque a également fait 309 blessés», dont certains grièvement, a-t-elle ajouté.

«J’ai vu des blessés. Tout le monde courait», a relaté à l’AFP un passager qui attendait un vol tout près du terminal touché par le missile.

La coalition militaire menée par l’Arabie saoudite en soutien au gouvernement internationalement reconnu du Yémen a accusé les combattants pro-iraniens houthis, dénonçant «un crime de guerre» auquel elle répondra «avec fermeté».

pic.twitter.com/q5otUrilQm — المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (@CJFCSpox) October 10, 2026

Les opérations ont été suspendues à l’aéroport et le ministère de l’Éducation a ordonné que les écoles de Ryad enseignent à distance pendant une semaine.

«Grave escalade»

La coalition avait également annoncé dans la soirée la chute d’un projectile près de l’aéroport de Dammam, dans l’est du royaume. Cet aéroport est, avec celui de Jeddah (ouest), une alternative à l’aéroport de Ryad, fermé depuis samedi. Un autre projectile a été intercepté au sud-est de Ryad.

Dans la capitale, les médecins ont été appelés d’urgence à se rendre dans les hôpitaux pour soigner les blessés. Plusieurs ambassades ont recommandé à leur personnel d’éviter l’aéroport pendant une semaine, selon un diplomate occidental.

Lire aussi : La coalition menée par Ryad mène une «opération à grande échelle» contre les Houthis

L’attaque «constitue une grave escalade», a affirmé samedi l’émissaire de l’ONU pour le Yémen, Hans Grundberg, en accusant les Houthis.

Le Premier ministre du Pakistan, Shehbaz Sharif, a aussi fermement condamné une attaque «visant des civils et des infrastructures essentielles» et une «menace pour la paix». Son pays est signataire du pacte de défense de La Mecque avec la Turquie et l’Arabie saoudite.

I strongly condemn the heinous attack by the Houthi militia on King Khalid International Airport in Riyadh. We extend our deepest condolences to the bereaved families and pray for the swift and full recovery of the injured.



Attacks targeting civilians and critical infrastructure… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) October 11, 2026

Les combattants pro-iraniens du Yémen avaient déjà revendiqué mercredi et jeudi des frappes contre l’aéroport. Trois Saoudiens, dont un pilote, avaient péri jeudi dans ces attaques. Mercredi, un Égyptien, un Algérien et un Soudanais avaient été tués.

L’ampleur et la fréquence des attaques visant Ryad ces derniers jours sont sans précédent depuis 2014 et le début de la guerre au Yémen opposant les Houthis aux forces gouvernementales yéménites, qui avaient reçu le soutien militaire d’une coalition conduite par l’Arabie saoudite à partir de 2015.

Ces frappes surviennent par ailleurs peu avant la tenue, en octobre dans le royaume, de la grande conférence annuelle sur l’investissement, qui attire des dirigeants étrangers et des figures majeures du monde des affaires.

L’Arabie saoudite, premier exportateur mondial de brut, reconnaît relativement rarement que des frappes ont touché des cibles civiles.

Frappes américaines «possibles»?

Selon des médias américains, le royaume a demandé plusieurs fois récemment aux États-Unis de l’aider à contrer les Houthis, qui ont lancé une offensive éclair en septembre au Yémen, où ils ont pris le littoral sur la mer Rouge et renforcé leur emprise sur le détroit stratégique de Bab el-Mandeb, déclenchant une contre-offensive des forces yéménites.

Interrogé plus tôt samedi par des journalistes

à la Maison Blanche pour savoir si Washington allait participer aux frappes contre les combattants pro-iraniens, le président américain a répondu: «C’est possible. Nous allons examiner la question. Nous venons tout juste d’apprendre cette récente attaque (à Ryad), nous prendrons donc une décision. Nous agissons très rapidement.»

"Have you decided whether to join the Saudi strikes on the Houthis?"@POTUS: "We may. We're going to look at it. We just found out about the recent attack, so we'll make a decision. We move very quickly." pic.twitter.com/8aUAneK2xB — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 10, 2026

Des sources militaires du camp gouvernemental au Yémen ont indiqué samedi à l’AFP que les forces yéménites avaient progressé face aux Houthis dans la zone du détroit de Bab el-Mandeb, mais sans parvenir à sécuriser cette voie maritime, qui a gagné en importance après que Téhéran a imposé des restrictions à la navigation dans celui d’Ormuz, de l’autre côté de la péninsule Arabique.

Selon ces sources et un responsable houthi, les combattants antigouvernementaux tiennent toujours l’île de Mayyoun, au cœur du passage maritime.

The United States strongly condemns the recent attacks on the Kingdom of Saudi Arabia by the terrorist Houthis, including today’s strike on King Khalid International Airport in Riyadh that took numerous innocent lives, including an American citizen.



These reprehensible attacks… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) October 10, 2026

«Nos forces maintiennent le contrôle de Bab el-Mandeb, de l’île de Mayyoun et des autres zones» du littoral ouest du pays, a déclaré à l’AFP Hizam al-Asad, un membre du bureau politique des Houthis.

Les affirmations des parties belligérantes sont impossibles à vérifier de manière indépendante, la situation évoluant rapidement et l’accès pour les journalistes étant difficile.