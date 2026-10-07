L’Arabie saoudite annonce l’interception de missiles des Houthis du Yémen

Cette capture d'écran, tirée d'une vidéo publiée le 6 octobre 2026 par les «Brigades des Géants du Sud» (pro-gouvernementales), montre un combattant tirant depuis une tourelle montée à l'arrière d'un pick-up militarisé (« technical ») lors d'affrontements avec les Houthis près du détroit de Bab el-Mandeb, dans la province de Taëz. (Photo du centre de presse des Brigades des Géants du Yémen/AFP)

Dans ce conflit qui s’est déclenché en juillet après plusieurs années d’accalmie, les combattants pro-iraniens ont mené une percée éclair début septembre, s’emparant du littoral yéménite sur la mer Rouge et renforçant leur contrôle sur le détroit stratégique de Bab el-Mandeb.

Les Houthis disent procéder à des tirs de drones, de missiles balistiques et de croisière, et ont prévenu les compagnies aériennes que l’espace aérien saoudien n’était «pas sûr». Une explosion a retenti mardi dans le nord de la capitale saoudienne, ont indiqué des habitants à l’AFP.

Survol de l’Arabie saoudite : les Houthis avertissent les compagnies, l’EASA appelle à la vigilance dlvr.​it/TVnwlY https://t.co/oOYyCYc7xo — Air Journal (@airjournal) October 6, 2026

«Victoires sur plusieurs fronts»

«Un missile balistique tiré par la milice terroriste houthie visant la ville de Khamis Mushait (sud-ouest) a été intercepté et détruit», a indiqué mardi sur X Turki Al-Maliki, le porte-parole de la coalition menée par l’Arabie saoudite, alliée depuis 2015 du gouvernement yéménite.

Saudi air defenses intercepted and destroyed a Houthi ballistic missile north of Riyadh, Coalition to Support Yemen’s Legitimacy said. Coalition spokesperson Maj. Gen. Turki Al-Maliki said the missile launch platform was being tracked over Sanaa & would be destroyed. #SamaaTV https://t.co/QqbOOXqqwC — SAMAA TV (@SAMAATV) October 7, 2026

Tôt mercredi, la coalition a «intercepté et détruit» un autre missile houthi, «au nord de Ryad», a-t-il ajouté. «Nous sommes en train de détecter la plateforme de lancement grâce au système de renseignement et de surveillance de la Coalition déployée dans le ciel au-dessus de Sanaa, et nous la détruirons».

Egalement mercredi, l’agence du gouvernement yéménite, SABA, a fait état d’attaques de drones explosifs et de deux missiles balistiques houthis contre l’aéroport d’Aden, ville du sud-ouest où siège le gouvernement internationalement reconnu.

#عاجل | السلطة المحلية بعدن: استهداف مطار عدن بالصواريخ الباليستية لن يؤثر على أمن العاصمة، والأجهزة الأمنية في أعلى درجات الجاهزية #south24 https://t.co/phnh9IoFbO — South24 | عربي (@South24_net) October 7, 2026

Les Houthis avaient affirmé lundi avoir frappé l’aéroport international de Ryad, la capitale saoudienne.

L’Autorité générale saoudienne de l’aviation civile est restée silencieuse sur la situation à Ryad, alors que la capitale est confrontée quasi quotidiennement à des fermetures temporaires de son espace aérien, selon les données du site Flightradar24.

Elle a cependant fait état de frappes sur d’autres aéroports dans le sud du royaume, signalant trois blessés légers et des dégâts matériels.

Lundi, les combattants houthis avaient également ciblé une raffinerie d’Aramco sur la mer Rouge, perturbant la production pétrolière de l’Arabie saoudite, premier exportateur mondial de brut.

Des témoins avaient également indiqué avoir vu des flammes sur la base militaire saoudienne de Khamis Mushait.

Les forces du gouvernement yéménite, reconnues internationalement, ont lancé ces derniers jours une contre-offensive avec l’appui aérien de l’Arabie saoudite voisine. Elles affirment avoir mené plus de 1.000 frappes et reprises des zones stratégiques sur la côte de la mer Rouge.

Elles ont revendiqué «des victoires sur plusieurs fronts», assurant avoir «repoussé les Houthis hors de la zone de Bab el-Mandeb» et de la ville de Mokha, capturée par le camp adverse le mois dernier.

Elles ont également fait état d’avancées dans le sud du gouvernorat de Marib, dans le centre du Yémen, et ont indiqué avoir lancé une offensive sur la capitale Sanaa, aux mains des Houthis depuis plus de dix ans.

Des déclarations démenties par le porte-parole militaire des Houthis, Yahya Saree.

Turquie et Pakistan en renfort

Il a notamment assuré que les combattants pro-iraniens avaient repoussé les forces gouvernementales qui tentaient d’avancer vers le secteur d’Al-Waziya, une position stratégique pour sécuriser le détroit de Bab el-Mandeb.

Les Houthis ont cependant annoncé la mort de six membres d’une même famille dans une frappe saoudienne sur un village, dans le nord du Yémen.

Des sources militaires des deux bords n’ont, elles, pas fait état d’évolutions majeures sur le terrain. L’AFP n’était pas en mesure de confirmer dans l’immédiat l’état des positions, dans des zones difficiles d’accès aux journalistes.

Plusieurs sources ont néanmoins fait état d’une intensification des hostilités, les deux camps ayant recensé 270 morts ces dernières 24 heures.

Peinant à repousser les attaques des Houthis, Ryad et ses alliés ont réclamé à plusieurs reprises un soutien international ces dernières semaines, notamment des États-Unis, sans succès jusqu’ici.

La Turquie, le Pakistan et l’Arabie saoudite se sont mis d’accord en revanche pour passer «immédiatement à la mise en pratique» d’un accord de défense, signé en août à La Mecque.

Ils ont annoncé lundi leur intention de «fournir les forces et moyens militaires convenus, et les déployer rapidement dans le royaume».

➡️ Après une réunion à Riyad, les trois pays se sont mis d'accord pour passer "immédiatement à la mise en pratique de l'accord de défense mutuelle", signé en août à La Mecque, et "de prendre les mesures nécessaires pour fournir les forces et moyens militaires convenus, et les déployer rapidement dans le royaume", détaille le communiqué. — Agence France-Presse (@afpfr) October 5, 2026

Cette annonce «suggère un déploiement de caractère défensif», visant à aider Ryad à intercepter les missiles et drones houthis, a commenté Hamish Kinnear, du cabinet Verisk Maplecroft.

Car Ankara et Islamabad sont «peu enclins à se laisser entraîner dans une guerre contre l’Iran et soucieux de conserver leur rôle de médiateurs entre Washington et Téhéran», souligne-t-il.