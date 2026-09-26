Le roi Mohammed VI condamne fermement les attaques houthies et réaffirme le soutien du Maroc à l’Arabie saoudite

Voici le communiqué du Cabinet royal:

«Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a adressé deux messages au Serviteur des deux Lieux Saints de l’Islam, le Roi Salmane Ben Abdelaziz Al-Saoud, Souverain du Royaume d’Arabie Saoudite, et à SAR le Prince Mohammed Ben Salmane Ben Abdelaziz Al-Saoud, Prince Héritier du Royaume d’Arabie Saoudite, Président du Conseil des ministres, à la suite des agressions répétées perpétrées par les milices terroristes houties.

Dans ces messages, SM le Roi affirme que «Fidèle aux liens de la religion et de l’histoire et à la communauté du destin, ainsi qu’aux liens de fraternité solide qui nous unissent personnellement, ainsi que nos deux Familles et nos deux peuples frères, Je M’adresse à Vous en cette circonstance délicate que traverse votre cher pays, dont la responsabilité historique, les valeurs religieuses et les considérations stratégiques exigent que Nous soyons tous unis pour défendre le droit, la souveraineté, la sécurité et les sacralités de la nation».

Le Souverain a fait part de Sa grande inquiétude et préoccupation face aux agressions ignobles répétées perpétrées par les milices terroristes houthies contre le Royaume frère d’Arabie saoudite, et ayant visé des installations civiles et économiques, ainsi que des infrastructures vitales, en plus des villes et des zones résidentielles, réaffirmant que ce qui amplifie les sentiments de condamnation, c’est le fait que ces attaques ont dépassé le ciblage des installations et des civils, pour aller jusqu’à des tentatives désespérées abjectes et odieuses visant les Lieux les plus sacrés de la Terre et les plus saints dans le cœur de tout musulman: la Mecque et Médine.

Ces attaques ignobles et ces tentatives désespérées visant à porter atteinte à la sécurité, à la stabilité et au bien-être du vaillant peuple saoudien, ne constituent pas seulement une agression contre le Royaume frère d’Arabie saoudite, son peuple généreux et ses résidents, mais constituent également une agression flagrante contre les sentiments de plus d’un milliard et huit cents millions de musulmans aux quatre coins du monde, a affirmé le Souverain, ajoutant qu’il s’agit également d’une violation flagrante des valeurs et des principes de la Sainte religion islamique qui prône la paix, la tolérance et le caractère sacré du sang, de l’honneur et des sacralités.

Sa Majesté le Roi exprime, en Son nom et en celui de l’ensemble du peuple marocain, au Souverain et au Prince héritier du Royaume d’Arabie Saoudite, «Notre condamnation de ces actes criminels, dont les milices terroristes houthies et ceux qui les soutiennent, les financent et les arment portent l’entière responsabilité, car Nous les considérons tous responsables devant Dieu, l’Histoire et le droit international, et passibles des sanctions internationales qui doivent en découler».

Le Souverain souligne que «la sécurité et la stabilité du Royaume d’Arabie Saoudite, tout comme la sécurité du reste des pays du Conseil de Coopération du Golfe, est indissociable de la sécurité du Royaume du Maroc, et toute agression contre l’Arabie Saoudite est une agression contre le Maroc, parce que Nous considérons le soutien à Nos frères du Royaume d’Arabie Saoudite et des pays arabes frères du Golfe comme un soutien au droit et à la légitimité, et la défense de leurs intérêts supérieurs comme une défense de Nos intérêts stratégiques communs».

Sa Majesté le Roi affirme également que le Maroc se tient toujours aux côtés du Royaume d’Arabie Saoudite face aux dangers auxquels il est confronté suite aux actions des milices terroristes et séparatistes et des puissances régionales qui les soutiennent, lesquelles ciblent la sécurité de ses voisins et de son environnement régional avec une vision courte et destructrice visant à saborder la sécurité de toute la région, à porter atteinte à la stabilité dont jouissent ses pays et à menacer les voies maritimes vitales, qui revêtent une importance capitale aussi bien pour l’économie mondiale que pour la sécurité de la navigation maritime internationale.

Le Souverain poursuit: «En partageant avec vous cette évaluation stratégique, Nous réaffirmons que la poursuite de ces agressions constitue une violation flagrante du droit international et des résolutions onusiennes pertinentes, notamment la résolution 2216 (2015) exigeant le retrait des milices, la remise des armes et la cessation des violences, et la résolution 2722 (2024), qui leur demande de cesser immédiatement les attaques contre la navigation maritime. De même, le ciblage de zones civiles, d’infrastructures économiques et de lieux saints constitue une violation flagrante du droit international humanitaire et des conventions et usages internationaux, et ne saurait rester impunie».