L’Arabie saoudite intercepte six missiles houthis, les combats s’intensifient au Yémen

De la fumée après une frappe aérienne sur Sanaa, la capitale du Yémen tenue par les Houthis, le 24 août 2025. AFP or licensors

Les défenses aériennes ont abattu six missiles visant les régions de Taïf et de Yanbu, sur la mer Rouge, a indiqué la coalition mise en place par Riyad en 2015 pour soutenir le gouvernement yéménite face aux Houthis.

«Les escalades et violations de la milice terroriste houthie feront l’objet d’une réponse ferme», a averti sur X son porte-parole, Turki al-Maliki.

التحالف :



اعتراض وتدمير عدد (6) صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية. — المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (@CJFCSpox) September 24, 2026

La défense civile saoudienne avait émis plus tôt des alertes «signalant un danger potentiel» dans plusieurs régions du royaume, notamment à La Mecque, la ville la plus sacrée de l’islam.

Ces avertissements, qui concernaient également les régions de Taïf, Jeddah, Tabouk et Yanbu, ont été levés quelques minutes plus tard.

Les Houthis ont ensuite affirmé avoir lancé une attaque impliquant des missiles balistiques et des drones contre des centres de commandement et des dépôts d’armes dans le sud de l’Arabie saoudite.

Selon le groupe, des personnels yéménites, soudanais et saoudiens ont été tués et blessés dans l’attaque.

Les combattants pro-iraniens ont aussi revendiqué, dans la soirée, des attaques contre des installations du géant pétrolier Aramco à Yanbu et un site non identifié à Riyad.

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En déplacement aux États-Unis dans le cadre de l’Assemblée générale des Nations unies, le président iranien, Massoud Pezeshkian, a assuré que les Houthis étaient «responsables de leurs propres actes» et «ne (recevaient) pas de directives» de l’Iran, dans une interview accordée à la chaîne américaine Fox News.

«Nous avons des contacts avec eux», a toutefois poursuivi le président, selon une traduction en anglais de ses propos en farsi.

"It's America that must choose."



Iranian President Masoud Pezeshkian tells @BretBaier that Iranians "do not wish to fight" and claims the regime wants peace, not death.



Throughout the interview, Baier challenged Pezeshkian on ways the IRGC's actions have contradicted diplomatic… pic.twitter.com/3bqRJaTNWc — Fox News (@FoxNews) September 24, 2026

Le président français, Emmanuel Macron, a pour sa part annoncé, lors d’un entretien télévisé à Paris, l’envoi de «moyens militaires» pour «protéger» le terminal pétrolier de Yanbu, maillon stratégique du réseau saoudien d’installations énergétiques, affirmant qu’il s’agissait d’œuvrer à la détente des marchés pétroliers.

Au moins 150 morts en 24 heures

Les Houthis, qui contrôlent notamment la capitale Sanaa, ont mené plusieurs attaques contre leur voisin depuis la reprise des hostilités au Yémen en juillet, après des années d’accalmie.

Le conflit s’est intensifié en septembre, lorsque les combattants antigouvernementaux se sont emparés du littoral yéménite sur la mer Rouge, consolidant leur contrôle sur le détroit stratégique de Bab el-Mandeb, qui relie l’Europe à l’Asie via le canal de Suez.

Ce passage est devenu encore plus important pour l’Arabie saoudite depuis que l’Iran perturbe fortement le trafic dans le détroit d’Ormuz, de l’autre côté de la péninsule arabique, en raison de la guerre au Moyen-Orient.

Saudi Arabia, Pakistan and Turkey plan urgent military meeting as Grand Mufti calls on troops to fight Houthis https://t.co/7rptdbMH27 pic.twitter.com/8Yhv4u2Ayh — The National (@TheNationalNews) September 25, 2026

La semaine dernière, Riyad avait accusé les Houthis d’avoir visé La Mecque avec un drone, qui a été abattu, ce que le mouvement a nié.

La capitale du royaume a également été ciblée samedi, pour la première fois depuis des années.

En parallèle, les Houthis continuent de se battre au Yémen contre les forces gouvernementales appuyées par l’aviation saoudienne, notamment pour prendre le contrôle des collines surplombant le détroit de Bab el-Mandeb.

Les affrontements ont fait au moins 150 morts ces dernières 24 heures, ont indiqué à l’AFP des sources militaires dans les deux camps.

Selon un décompte de l’AFP, au moins 98 membres des forces gouvernementales ont été tués, la plupart dans des attaques de missiles et de drones visant notamment des soldats stationnés du côté saoudien de la frontière.

Dans les rangs des Houthis, au moins 52 combattants ont été tués, selon deux sources militaires.

Les combats depuis début septembre ont également fait des dizaines de morts parmi la population et déplacé plus de 130 000 personnes, selon l’ONU.