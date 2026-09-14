Les Houthis font état d’une cinquantaine de frappes saoudiennes au Yémen

Un membre des forces gouvernementales yéménites soutenues par l'Arabie saoudite — incluant l'Armée nationale et les forces de l'axe de Taëz — occupe un poste de tir monté à l'arrière d'un pick-up à un point de contrôle sur la ligne de front de Kadha, à l'ouest de Taëz (ouest du Yémen), le 13 septembre 2026. AFP or licensors

Les Houthis, qui avaient annoncé en juillet un blocus maritime contre Ryad et visé ses pétroliers, avaient lancé mardi une attaque d’ampleur contre l’Arabie saoudite, alliée du gouvernement yéménite.

Les autorités saoudiennes avaient alors fait état de dizaines de blessés et de l’arrêt temporaire de plusieurs installations pétrolières.

Le mouvement houthi a également infligé ces derniers jours d’importants revers aux forces gouvernementales yéménites, s’emparant au terme d’une offensive éclair du port historique de Mokha et du reste de la côte yéménite de la mer Rouge.

Il a ainsi renforcé son emprise sur le détroit stratégique de Bab el-Mandeb, passage clé du trafic maritime en mer Rouge.

«L’ennemi saoudien criminel a mené 58 frappes aériennes au cours des dernières 24 heures, visant les provinces de Taëz, Lahj, al-Jawf, Hajjah, al-Bayda et Saada, à l’aide d’avions F-15 ayant décollé de la base aérienne de Khamis Mushait», a indiqué sur Telegram le porte-parole des Houthis, Yahya Saree.

متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع: شن العدو السعودي المجرم 58 غارة جوية خلال الـ24 ساعة الماضية استهدفت محافظات تعز ولحج والجوف وحجة والبيضاء وصعدة وذلك من خلال طائرات "F15" أقلعت من القاعدة الجوية بخميس مشيط.#التصعيد_بالتصعيد#وكالة_سبأ pic.twitter.com/3rjmwlo5gc — سبأ (@alsyasiah) September 13, 2026

Ces provinces sont situées pour la plupart dans le nord, comme Saada, le fief des combattants pro-iraniens, et dans l’ouest du pays.

La chaîne Almasirah affiliée aux Houthis a aussi signalé des «tirs d’artillerie» à Saada.

86.000 déplacés

Ces frappes se sont jusqu’ici concentrées principalement sur les lignes de front, en appui aux forces gouvernementales yéménites, sans viser le coeur du pouvoir houthi, notamment la capitale Sanaa, largement bombardée par la coalition dirigée par l’Arabie saoudite entre 2015 et la trêve de 2022.

Ryad n’a pas confirmé les frappes au Yémen et communique par ailleurs peu sur celles menées par les Houthis contre le royaume.

Il émet cependant quasi quotidiennement de brèves alertes face à un risque d’attaques dans des régions du sud, près du Yémen.

Dimanche, les alertes, qui concernaient la ville d’Abha et la région proche de Khamis Mushait, ont été levées rapidement, selon la Défense civile.

تم إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ في مدينة أبها للتحذير من خطر، اتبع الآتي: pic.twitter.com/qwH57TLEQf — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) September 14, 2026

Plus tôt dimanche, les Houthis avaient revendiqué avoir visé une base militaire.

Samedi soir, la Défense civile saoudienne avait fait état de deux blessés à la suite de la chute d’un projectile tiré par les Houthis dans la région de Jizan, également frontalière.

Les combats de ces dernières semaines dans l’ouest du Yémen ont fait des centaines de morts et ont déplacé près de 86.000 personnes selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM).

Cet organisme a aussi affirmé que plus de 2.000 de ces déplacés avaient fui le pays par bateau depuis jeudi soir, vers Djibouti.

Entre 2014 et 2022, une guerre a opposé les Houthis aux forces progouvernementales, soutenues par Ryad, faisant des centaines de milliers de morts et plongeant le Yémen, pays le plus pauvre de la péninsule arabique, dans une crise humanitaire majeure.

Les hostilités ont repris en juillet, lorsque les Houthis ont défié le contrôle de Ryad sur l’espace aérien yéménite en autorisant un avion iranien à atterrir au Yémen.

Le gouvernement reconnu par la communauté internationale avait riposté en frappant l’aéroport, une attaque que les Houthis imputent à son allié saoudien.

Le Yémen est le dernier pays en date à avoir été entraîné dans le conflit régional déclenché par l’offensive américano-israélienne contre l’Iran fin février.

Selon le média américain Axios, citant des responsables américains, le président américain Donald Trump a refusé d’ordonner des frappes contre les Houthis, comme le lui avait demandé Ryad.