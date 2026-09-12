Les Houthis du Yémen s’emparent du détroit stratégique de Bab el-Mandeb

Dans un développement salué par Téhéran, ces combattants, qui contrôlaient jusque-là une grande partie du nord du pays, dont la capitale Sanaa et Hodeida (ouest), ont avancé vers le sud en quelques jours à peine.

«Tout ce qui était sous notre contrôle sur la côte occidentale est tombé», a indiqué à l’AFP un responsable militaire du gouvernement yéménite reconnu par la communauté internationale et soutenu par Ryad.

L’Arabie saoudite voisine, premier exportateur mondial de brut, se retrouve prise en étau, alors que le détroit d’Ormuz, de l’autre côté de la péninsule, est verrouillé par Téhéran depuis le début de la guerre au Moyen-Orient.

Ses infrastructures pétrolières ont également été la cible cette semaine d’une vaste attaque de drones et de missiles des Houthis.

Et le royaume a dû fermer temporairement son oléoduc Est-Ouest, utilisé pour contourner Ormuz, après avoir été visé par des drones en provenance d’Irak selon Ryad, qui avait déjà accusé cet été des groupes armés liés à l’Iran d’avoir voulu frapper son territoire.

Les autorités irakiennes ont ensuite confirmé que l’attaque avait bien été lancée depuis leur territoire, dans la province de Missan (sud) à la frontière de l’Iran.

Signe de la fébrilité des marchés, après six mois d’une guerre régionale qui ébranle l’économie mondiale, les cours du pétrole ont franchi le seuil symbolique des 100 dollars, le baril de Brent, référence internationale, finissant la semaine à près de 105 dollars.

Mais les Houthis ont cherché à rassurer la communauté internationale: «La navigation est sûre pour toutes les compagnies à l’exception des navires saoudiens, qui ont déjà été interdits d’accès», a déclaré le porte-parole militaire du mouvement, Yahya Saree.

Houthi spokesman Yahya Saree said maritime navigation in the Red Sea is safe, except for Saudi ships. He vowed to escalate military action against Saudi forces until the blockade on Yemen ends.



The statement came amid reports of Houthi advances around the Bab el-Mandeb Strait. pic.twitter.com/glKDPp5vPN — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) September 11, 2026

«Victoire éclatante»

Les pétroliers et navires commerciaux empruntent le détroit de Bab el-Mandeb pour rallier la mer Rouge puis le canal de Suez et la Méditerranée, et en sens inverse vers l’océan Indien.

En cas de blocage, la seule alternative, beaucoup plus longue et coûteuse, est de contourner l’Afrique par le sud et le cap de Bonne-Espérance.

Les Houthis, qui avaient entamé leur offensive la semaine dernière, se sont emparés jeudi du port de Mokha et de l’île de Zugar, avant la conquête décisive de celle de Mayyoun (connue aussi sous le nom de Périm), située au coeur du détroit, et enfin des deux dernières îles du couloir maritime, la Grande et la Petite Hanish, d’après des sources gouvernementales.

Pour tenter de reprendre les territoires perdus, l’Arabie saoudite a mené des frappes sur l’aéroport de Mokha, selon la chaîne de télévision Almasira, affiliée aux Houthis.

#المسيرة_عاجل | المسيرة تعرض ضمن النشرة الرئيسة مظاهر عسكرة العدو السعودي لميناء المخا وتحويله إلى ثكنة عسكرية وقاعدة لإدارة عملياته العدوانية — المسيرة - عاجل (@Almasirahbrk) September 11, 2026

Les forces armées gouvernementales ont également annoncé des raids, appelant les civils à éviter certaines routes.

Un conseiller du guide suprême iranien Mojtaba Khamenei a qualifié vendredi de «victoire éclatante» la dernière percée des Houthis.

Un conseiller de Mojtaba Khamenei a qualifié ce vendredi de «victoire éclatante» l’avancée des rebelles yéménites soutenus par Téhéran, après leur prise d’une île clé dans le détroit de Bab el-Mandeb. →https://t.co/kTOYl7UnnY pic.twitter.com/qAT7mjrG5L — Le Figaro (@Le_Figaro) September 11, 2026

Abdulhamid Dhaifallah, un de leurs partisans qui vit à Sanaa, a lui aussi salué des «succès majeurs, qui ont permis de libérer les îles de la mer Rouge dans l’espace de 72 heures». «Ils se préparaient à ce front depuis quatre ans», a-t-il souligné.

«Précipice»

Après des années d’accalmie, le Yémen a replongé dans la guerre en juillet, entraîné dans le conflit régional qui a éclaté fin février par l’offensive américaine-israélienne contre l’Iran.

Les Houthis avaient annoncé dans la foulée un blocus maritime de l’Arabie saoudite, visant les navires pétroliers.

Les affrontements au Yémen depuis la semaine dernière ont fait des centaines de morts dans les deux camps, principalement des combattants, et jeté sur les routes près de 46.000 personnes, selon l’Organisation internationale pour les migrations.

«Je pense que les Saoudiens ont tout essayé pour éviter cette guerre, mais je ne pense pas qu’ils offrent encore le choix à ce stade», a commenté Farea Al-Muslimi, chercheur associé au sein du centre de réflexion Chatham House.

Selon le média américain Axios, citant des responsables américains, le président américain Donald Trump a refusé d’ordonner des frappes contre les Houthis, comme lui avait demandé Ryad.