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La coalition menée par Ryad mène une «opération à grande échelle» contre les Houthis

Un panache de fumée s'élève lors d'une frappe aérienne attribuée à la coalition dirigée par l'Arabie saoudite sur Sanaa, la capitale yéménite contrôlée par les Houthis, le 9 octobre 2026.. AFP or licensors

136 cibles militaires de la milice chiite pro-iranienne ont été détruites, selon le porte-parole de la coalition Turki al-Maliki. Un appui aérien constant est fourni à l’armée du Yémen. Cette semaine, six personnes ont été tuées dans des frappes revendiquées par les Houthis contre des aéroports saoudiens.

Par Le360 (avec AFP)
Le 10/10/2026 à 08h45

La coalition dirigée par l’Arabie saoudite a annoncé samedi mener une «opération à grande échelle» contre les Houthis, un média affilié à ces combattants pro-iraniens faisant état d’attaques dans le nord-ouest du Yémen. «Nous menons des opérations à grande échelle visant les effectifs et les capacités» des Houthis, a annoncé sur X le porte-parole de la coalition Turki al-Maliki. Il a précisé que «136 cibles militaires» houthies avaient été détruites.

La coalition «s’emploie à démanteler et détruire le réseau de missiles balistiques» des Houthis et «fournit un appui aérien 24 heures par jour aux forces armées du Yémen», a-t-il ajouté. La chaîne Al-Massirah, affiliée aux Houthis, a fait état «d’attaques de missile saoudiennes» dans la province de Saada, dans le nord-ouest du Yémen.

Les hostilités entre les combattants pro-iraniens et l’Arabie saoudite, qui soutient le gouvernement yéménite, se sont intensifiées en septembre après la prise par les Houthis du littoral bordant la mer Rouge à l’issue d’une offensive éclair. Au total cette semaine, six personnes ont été tuées dans des frappes revendiquées par les Houthis contre des aéroports saoudiens.

Parallèlement aux frappes en Arabie saoudite, les combats se poursuivent au Yémen, avec plus de 400 morts depuis le lancement lundi de l’opération «Aube du Yémen» par les forces gouvernementales, avec l’appui des avions de combat de Ryad. Une source militaire du camp gouvernemental a indiqué précédemment qu’une «vaste opération» était en cours vendredi pour reprendre le détroit stratégique de Bab el-Mandeb, reliant l’Asie à l’Europe via le canal de Suez, aux combattants pro-iraniens.

Par Le360 (avec AFP)
Le 10/10/2026 à 08h45
#Yémen#Arabie Saoudite#Guerre#Moyen-Orient#Bab el-Mandeb#Houthis

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