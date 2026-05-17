Zone logistique d’Oulad Saleh: le chantier atteint 50% d’avancement

Les travaux de la zone logistique d’Oulad Saleh, dans la province de Nouaceur, se poursuivent à un rythme soutenu. Le projet, qui vise à renforcer l’offre foncière spécialisée, dans un contexte de forte demande en infrastructures logistiques modernes, notamment dans la périphérie sud de Casablanca, affiche désormais un taux d’avancement de 50%.

S’étalant sur une superficie de 70 hectares et mobilisant un investissement global de 550 millions de dirhams, la future zone logistique a pour ambition de doter la région d’un espace capable d’accompagner la transformation des chaînes de distribution et la montée en puissance des flux de marchandises.

Selon les données du projet, il devrait permettre de mettre sur le marché près de 500.000 m² de parcelles aménagées destinées aux activités logistiques et générer près de 1.500 emplois directs et permanents.

Vue du chantier de la zone logistique d'Oulad Saleh. (A.ET-Tahiry/Le360)

Le chantier, lancé le 22 juillet 2025 à Nouaceur et dont la livraison est prévue au troisième trimestre 2026, est porté par l’Agence marocaine de développement de la logistique en partenariat avec le Conseil de la région Casablanca-Settat.

Il s’inscrit dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement de la compétitivité logistique, ainsi que dans le cadre du Plan de développement régional (PDR) de Casablanca-Settat, visant à mieux structurer les infrastructures économiques de la région.

La zone logistique d’Oulad Saleh est conçue comme un espace de massification et de mutualisation des flux, une première du genre au Maroc, avec des parcelles dites «XL» pouvant atteindre jusqu’à 6 hectares, destinées à accueillir des grandes plateformes logistiques. Les investissements privés attendus sont estimés à environ 2 milliards de dirhams.

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Située à l’extrémité sud du corridor logistico-industriel Zenata-Nouaceur, la zone logistique d’Oulad Saleh permettra ainsi d’amorcer la réduction du déficit en immobilier logistique en périphérie de Casablanca, selon les meneurs du projet. Elle offrira, notent-ils, une alternative pour la relocalisation d’actifs urbains, concourant ainsi à la compétitivité et au développement durable de la région de Casablanca-Settat, et contribuant à structurer et optimiser les flux de la distribution nationale.

Grâce à sa proximité avec l’aéroport international Mohammed V et les axes autoroutiers A1 et A3, le site est appelé à jouer un rôle central dans l’optimisation des flux de distribution nationale et internationale.