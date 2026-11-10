Transport routier: plus de 11 milliards de dirhams d’aides depuis 2022, les parlementaires questionnent leur impact

Le soutien public accordé aux professionnels du transport routier a dépassé 11 milliards de dirhams depuis son lancement en mars 2022, dont près de 2,5 milliards de dirhams au titre de la seule année 2026. C’est ce qu’a indiqué lundi 9 novembre le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh, lors de la séance hebdomadaire des questions orales à la Chambre des représentants.

Présentant le bilan du dispositif arrêté au 19 octobre 2026, le ministre a détaillé la répartition des aides entre les différentes catégories de transporteurs. Le transport routier de marchandises pour compte d’autrui arrive largement en tête des secteurs bénéficiaires, avec près de 6,9 milliards de dirhams, soit 62% du montant total du soutien.

Les petits et grands taxis ont, pour leur part, capté 26% des aides distribuées. Les autobus du transport public urbain et le transport du personnel représentent chacun 3% des montants versés.

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Cette ventilation met en évidence le poids du transport de marchandises dans le dispositif, mais aussi la part importante consacrée aux taxis, un secteur dont le fonctionnement et les mécanismes de rémunération ont été au cœur des interventions des parlementaires.

Au cours des échanges, plusieurs parlementaires ont estimé que le bilan financier ne suffisait pas à évaluer l’efficacité du dispositif. Pour eux, la question centrale porte davantage sur l’identité des bénéficiaires effectifs et sur les retombées concrètes de ces aides pour les citoyens.

Ils ont notamment interpellé le ministre sur l’évolution des prix du transport et sur la répercussion éventuelle du soutien public sur les tarifs appliqués aux usagers. L’objectif initial du dispositif étant notamment de limiter la transmission de la hausse des carburants aux prix des marchandises et aux coûts du transport, son impact sur le pouvoir d’achat reste au centre du débat.

Les députés ont également attiré l’attention sur le poids de la rente dans le système de transport, particulièrement dans le secteur des taxis. Une problématique qui renvoie à la répartition des avantages économiques entre les différents intervenants et à la manière dont les aides publiques profitent réellement aux professionnels exerçant l’activité.

Ajustements du mécanisme de soutien

En réponse, Abdessamad Kayouh a notamment évoqué les ajustements récemment apportés au mécanisme de soutien. Le gouvernement a décidé de passer d’un versement mensuel à une périodicité de quinze jours, afin de mieux tenir compte des variations des prix des carburants, révisés deux fois par mois.

Le ministre avait annoncé, jeudi 5 novembre, une nouvelle enveloppe d’environ 400 millions de dirhams pour la période du 1er au 15 novembre 2026. Cette tranche devrait bénéficier à près de 200.000 véhicules. Les demandes de soutien pour cette période peuvent être déposées depuis le mardi 10 novembre sur la plateforme officielle Mouakaba.

Comme le rappelle le ministre dans ses réponses aux députés, les montants accordés varient selon la nature de l’activité et, pour le transport de marchandises, selon la capacité des véhicules. Il détaille à cette occasion les nouveaux montants du soutien.

Ainsi, les autocars assurant les liaisons interurbaines bénéficient ainsi de 5.600 dirhams par véhicule, contre 4.960 dirhams pour les autobus du transport urbain. Les tracteurs routiers affectés au transport de marchandises perçoivent, quant à eux, 4.800 dirhams.

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Pour le transport de marchandises pour compte d’autrui, le soutien s’établit à 2.080 dirhams pour les camions de plus de 3,5 tonnes et de moins de 14 tonnes, à 2.720 dirhams pour la catégorie intermédiaire et à 3.360 dirhams pour les véhicules de plus de 19 tonnes.

Les petits taxis reçoivent 1.280 dirhams et les grands taxis 1.760 dirhams. Les véhicules de transport mixte en milieu rural bénéficient de 1.440 dirhams. Le transport touristique est également couvert, avec des montants de 2.240, 1.220 et 800 dirhams selon la catégorie des véhicules.

Le dispositif englobe aussi le transport de personnel pour compte d’autrui, les véhicules de dépannage et le transport scolaire assuré pour le compte de tiers.

En ce qui concerne les difficultés rencontrées par certains professionnels pour accéder au dispositif, Abdessamad Kayouh a indiqué que son département avait traité près de 5.500 réclamations émanant de transporteurs qui n’avaient pas réussi à accéder à la plateforme de soutien mise en place par le gouvernement.