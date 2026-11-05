Quelle aide pour les transporteurs? Le gouvernement détaille les mesures pour le pouvoir d’achat

Juste après la réunion du conseil de gouvernement qu’a présidée ce jeudi 5 novembre Mme Fatima-Ezzahra El Mansouri, le porte-parole Samir Belfkih, accompagné du ministre du Transport et de la logistique, Abdessamad Kayouh, a détaillé les mesures liées à l’augmentation des aides sociales à partir du 1er Janvier 2027: 100 DH de plus pour les citoyens les plus vulnérables, hausse du minima des pensions de retraites de 1.000 à 1.700 DH, et ajustement des pensions des veuves à 100% par rapport à celles des conjoints décédées.

Samir Belfkih a en outre cité la décision de créer six centres régionaux ayant pour mission d’assurer le rôle de l’intermédiation entre les producteurs agricoles et les consommateurs, pour favoriser la baisse des prix des produits alimentaires. «Cette initiative des six centres, dont le cadre juridique sera tracé en 2027, vise à lutter contre les Frakchiyas», a-t-il martelé en soulignant que les importations de bétail (ovins et bovins) «restent ouvertes à toutes les personnes à condition qu’elles respectent le cahier des charges, car les opérations d’importations continuent de bénéficier de l’exonération des taxes douanières».

De son coté, le ministre des Transports, Abdessamad Kayouh, a indiqué que la récente subvention de soutien aux transporteurs a été relevée par rapport aux précédentes en raison du coût élevé du baril de pétrole sur le marché mondial. «Cette tranche de subvention a enregistré une hausse remarquable de 60 % par rapport au montant alloué lors de la première vague de soutien», a déclaré M. Kayouh. Il a toutefois botté en touche quand il a été interrogé sur la question du relèvement unilatéral des prix des courses des taxis. Le porte-parole du gouvernement a néanmoins reconnu que la hausse des prix des courses n’est pas à l’ordre du jour, puisque que ces catégories perçoivent des subventions publiques.

Lors de la conférence conjointe, Abdessamad Kayouh a communiqué les montants de la dernière subvention attribuée aux transporteurs (pour la quinzaine du 1ᵉʳ au 15 novembre) :

Autocars de transport interurbain: 5.600 DH

Bus de transport urbain: 4.960 DH

Tracteurs routiers: 4.800 DH

Camions de transport de marchandises : de 2.080 DH (charge utile de 3,5 T) à 3.360 DH (charge utile de 19 T).

Taxis: 1.760 DH pour les grands taxis et 1.280 DH pour les petits taxis.

Transport mixte: (monde rural): 1.440 DH.

Transport touristique: entre 800 DH et 2.240 DH selon la catégorie.

Véhicules de dépannage et transport de personnel: entre 800 DH et 960 DH.