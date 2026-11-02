Gasoil: le gouvernement reconduit son aide aux transporteurs

Des poids-lourds alignés à proximité de l'entrée du port de Casablanca, dans le cadre du mouvement de grève décidé par les transporteurs le 19 février 2025. (Le360)

Le ministère du Transport et de la Logistique a annoncé le lancement, à partir du mardi 10 novembre 2026, des demandes relatives à cette nouvelle tranche. Les professionnels concernés pourront effectuer leur inscription via la plateforme électronique dédiée «Mouakaba».

Cette décision intervient dans un contexte de nouvelle hausse des prix à la pompe. Depuis le 1er novembre, le gasoil a enregistré une augmentation pouvant atteindre 1 dirham par litre dans certaines stations-service, portant son prix à près de 17 dirhams. À l’inverse, l’essence sans plomb a connu une baisse comprise entre 10 et 30 centimes, selon les distributeurs.

Cette évolution des prix intervient alors que les professionnels du transport restent particulièrement exposés aux fluctuations du marché des carburants, qui constituent une part importante de leurs coûts d’exploitation. La reconduction de cette aide vise ainsi à atténuer les répercussions de ces hausses sur l’activité du secteur.