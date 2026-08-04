Transport routier: nouvelle tranche de soutien exceptionnel aux professionnels du 16 au 31 juillet

Le gouvernement poursuit le déploiement de son dispositif d’appui aux transporteurs routiers. Le ministère du Transport et de la Logistique a annoncé le lancement d’une nouvelle tranche de soutien exceptionnel direct au profit des professionnels du transport routier de personnes et de marchandises, couvrant la période allant du 16 au 31 juillet 2026.

Cette nouvelle tranche intervient suite à la décision du gouvernement de poursuivre l’octroi de ce soutien exceptionnel afin d’accompagner les fluctuations rapides des prix des carburants sur les marchés et son impact sur le marché national, a indiqué le ministère dans un communiqué.

L’inscription pour bénéficier de cette nouvelle tranche sera ouverte dès jeudi 6 août 2026 via la même plateforme numérique dédiée: https://mouakaba.transport.gov.ma, a précisé la même source.