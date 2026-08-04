Economie

Transport routier: nouvelle tranche de soutien exceptionnel aux professionnels du 16 au 31 juillet

Un camion de transport de marchandises.

Le ministère du Transport et de la Logistique a annoncé le lancement d’une nouvelle tranche de soutien exceptionnel direct, couvrant la période du 16 au 31 juillet 2026. Les professionnels du transport de personnes et de marchandises pourront déposer leurs demandes à partir du 6 août via la plateforme dédiée.

Par Le360 (avec MAP)
Le 04/08/2026 à 18h51

Le gouvernement poursuit le déploiement de son dispositif d’appui aux transporteurs routiers. Le ministère du Transport et de la Logistique a annoncé le lancement d’une nouvelle tranche de soutien exceptionnel direct au profit des professionnels du transport routier de personnes et de marchandises, couvrant la période allant du 16 au 31 juillet 2026.

Cette nouvelle tranche intervient suite à la décision du gouvernement de poursuivre l’octroi de ce soutien exceptionnel afin d’accompagner les fluctuations rapides des prix des carburants sur les marchés et son impact sur le marché national, a indiqué le ministère dans un communiqué.

L’inscription pour bénéficier de cette nouvelle tranche sera ouverte dès jeudi 6 août 2026 via la même plateforme numérique dédiée: https://mouakaba.transport.gov.ma, a précisé la même source.

Par Le360 (avec MAP)
Le 04/08/2026 à 18h51
#transport#Transport routier#soutien#Soutien aux transporteurs#ministère du Transport et de la Logistique

LEs contenus liés

Economie

Transport routier: une nouvelle aide revalorisée de 25% annoncée par le gouvernement

Economie

Carburants: une hausse attendue le 15 mars, l’aide aux transporteurs de nouveau sur la table

Politique

Carburant: les professionnels de la pêche exigent le retour au plafonnement des prix

Economie

Carburants: un dirham de plus, sur fond de spéculation persistante et de concurrence en trompe-l’œil

Articles les plus lus

1
Rapport. La main du «Système» sur Sebta et Melilla: ces preuves qui démontrent un assaut téléguidé depuis l’Algérie
2
Sebta: les dessous de l’arrêt de justice espagnole qui a provoqué la crise migratoire
3
Comment la ruée vers Sebta a brisé l’illusion de l’Eldorado européen
4
Ceuta: autopsie d’une crise où chacun avait son complot
5
La haine anti-marocaine gagne dangereusement du terrain en Espagne
6
Honte et colère
7
Le chômage recule de 13% à 9,5% en six mois: progrès réel ou simple artefact méthodologique?
8
Terrorisme: l’étau américain se resserre davantage sur le Polisario
Revues de presse

Voir plus