Transport routier: une nouvelle aide revalorisée de 25% annoncée par le gouvernement

Le ministère du Transport et de la Logistique a annoncé que le gouvernement a décidé de lancer une nouvelle tranche d’aide au profit des professionnels du transport routier, avec une revalorisation de 25% de son montant.

Cette nouvelle mesure, qui intervient dans un contexte marqué par la hausse des prix des carburants, constitue un appui supplémentaire, d’un montant supérieur à celui accordé lors de la tranche précédente, et correspondant à la consommation du carburant au cours de la période allant du 16 au 30 avril 2026, indique le ministère dans un communiqué.

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L’opération d’inscription pour bénéficier de ce soutien supplémentaire au titre de la nouvelle tranche sera ouverte à partir du mercredi 22 avril 2026, via la même plateforme électronique, conclut le communiqué.