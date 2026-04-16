Economie

Transport routier: une nouvelle aide revalorisée de 25% annoncée par le gouvernement

Camions de transport routier

Le gouvernement annonce une nouvelle tranche d’aide en faveur des professionnels du transport routier, avec une hausse de 25% du montant alloué. Cette mesure vise à compenser l’impact de la hausse des prix des carburants sur la période du 16 au 30 avril 2026.

Par Le360 (avec MAP)
Le 16/04/2026 à 21h24

Le ministère du Transport et de la Logistique a annoncé que le gouvernement a décidé de lancer une nouvelle tranche d’aide au profit des professionnels du transport routier, avec une revalorisation de 25% de son montant.

Cette nouvelle mesure, qui intervient dans un contexte marqué par la hausse des prix des carburants, constitue un appui supplémentaire, d’un montant supérieur à celui accordé lors de la tranche précédente, et correspondant à la consommation du carburant au cours de la période allant du 16 au 30 avril 2026, indique le ministère dans un communiqué.

Lire aussi : Officiel. Le gouvernement lance une aide exceptionnelle pour les professionnels du transport

L’opération d’inscription pour bénéficier de ce soutien supplémentaire au titre de la nouvelle tranche sera ouverte à partir du mercredi 22 avril 2026, via la même plateforme électronique, conclut le communiqué.

Par Le360 (avec MAP)
Le 16/04/2026 à 21h24
#transport#Maroc#aide#soutien#pouvoir d'achat

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