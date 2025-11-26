Transport maritime: le géant émirati DP World inaugure une liaison directe Maroc-Royaume-Uni-Europe

DP World, acteur mondial majeur de la chaîne logistique, a inauguré ce 26 novembre 2025 au port d’Agadir son premier service maritime «Atlas», une liaison directe reliant le Maroc au Royaume-Uni et à l’Europe.

Cette nouvelle route, dédiée au transport des produits frais, promet des délais de livraison plus courts, une fiabilité accrue et une empreinte carbone réduite pouvant atteindre 70%. Elle s’inscrit dans la stratégie du groupe visant à offrir une solution logistique intégrée alliant précision digitale, qualité et durabilité, indique DP World dans un communiqué.

Le navire ayant effectué le voyage inaugural rejoindra le terminal DP World London Gateway le dimanche 30 novembre avant de poursuivre vers Antwerp Gateway le lundi 1er décembre. Cette double escale desservira les marchés britannique et européen du Nord.

Selon DP World, ce service spécialisé marque une avancée majeure pour la chaîne d’exportation marocaine, notamment pour les fruits et légumes à haute valeur ajoutée. Conçue pour transformer les flux logistiques, cette ligne permettra de transporter jusqu’à 150.000 tonnes de produits frais par an, tout en réduisant les émissions jusqu’à 250 kg de CO₂ par tonne-kilomètre. Une performance rendue possible par le passage d’un transport routier de plus de 3.000 km à un acheminement maritime optimisé.

«Le lancement de notre premier service Atlas depuis Agadir représente une étape majeure pour la logistique durable», a souligné Claus Larner, vice-président des opérations de produits périssables au Maroc-DP World Europe.

Un service hebdomadaire

Chaque liaison hebdomadaire transportera tomates, myrtilles, poivrons et agrumes en provenance des principales régions agricoles du pays vers les réseaux de distribution britanniques et européens. Grâce aux navires d’Unifeeder, filiale de DP World, et à une flotte de 1.250 conteneurs réfrigérés high cube de 40 pieds, les produits conservent leur fraîcheur et leur qualité jusqu’à destination.

En complément, DP World a investi dans 1.000 conteneurs high cube de 40 pieds et 750 conteneurs secs de 20 pieds pour renforcer la capacité dédiée aux marchandises générales. La chaîne logistique bénéficie d’une visibilité complète grâce à une plateforme numérique permettant un suivi intégral du chargement, depuis la source jusqu’aux terminaux.

Le service Atlas s’intègre dans un circuit sud-nord partant de London Gateway, passant par Antwerp Gateway puis Casablanca, avant d’arriver à Agadir. Ce schéma assure une fluidité des opérations et une disponibilité constante des équipements logistiques.

Le Maroc expédie chaque année plus de 1,1 million de tonnes de fruits et légumes vers l’Europe occidentale, un chiffre en croissance d’au moins 10% par an. Atlas répond ainsi à l’évolution de la demande tout en consolidant le positionnement du Royaume comme fournisseur clé de produits frais.

Pour Mohammad Shihab, vice-président Exécutif de DP World North Africa, le lancement d’Atlas représente «un développement stratégique pour le secteur marocain des produits frais». Il souligne que ce nouveau service «valorise le rôle du Maroc en tant que fournisseur majeur de fruits et légumes vers l’Europe, soutient les agriculteurs locaux et favorise une croissance durable pour toute la filière».

Au-delà des avantages environnementaux et économiques, cette ligne maritime permet également de renforcer les engagements climatiques des exportateurs grâce à des solutions de transport plus propres.

Des opérations fluidifiées

Le service Atlas offre des fenêtres d’accostage fixes et une capacité réfrigérée dédiée, garantissant des arrivées à dates précises à Londres et Anvers. Les exportateurs bénéficient de créneaux d’inspection réservés, de branchements reefers et d’un accès prioritaire aux terminaux, ce qui réduit les temps d’attente et améliore l’efficacité globale.

Les importateurs, quant à eux, profiteront de procédures douanières simplifiées et d’une logistique intérieure optimisée à partir des installations de DP World. Cette approche intégrée vise à fluidifier la chaîne d’approvisionnement dans son ensemble et à garantir une meilleure maîtrise des délais, selon l’opérateur.

À noter que DP World est présent sur six continents avec plus de 115.600 collaborateurs. Ses activités couvrent les ports et terminaux, les services maritimes, la logistique et la technologie.