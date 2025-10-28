Economie

Lancement d’une nouvelle liaison maritime régulière de conteneurs entre Cadix et Casablanca

Un navire de la compagnie TAILWIND Shipping Lines.

Le port de Cadix a accueilli la première escale d’un nouveau service régulier de transport de conteneurs reliant la darse andalouse au port de Casablanca, a annoncé l’Autorité portuaire de la Baie de Cadix.

Par Le360 (avec MAP)
Le 28/10/2025 à 19h27

Cette nouvelle ligne maritime, opérée par la compagnie TAILWIND Shipping Lines, s’inscrit dans le cadre du Dolphin-Express Service (DEX). Elle établit une rotation incluant Moerdijk (Pays-Bas), Anvers (Belgique), Setúbal (Portugal), Cadix (Espagne), Casablanca (Maroc) et Barcelone, avant de poursuivre vers plusieurs ports asiatiques à partir de cette dernière escale, précise la même source.

La première escale, assurée par le navire PANDA 004, a été marquée par la remise d’une plaque commémorative par l’Autorité portuaire, consacrant le lancement officiel du service, qui sera prochainement renforcé par les navires PANDA 003 et PANDA 005, ajoute le communiqué.

Lire aussi : Fret maritime: après la desserte de Dakar, le projet de liaison Agadir-Cadix se précise

Selon l’Autorité portuaire, la mise en service de cette ligne répond à une forte demande des opérateurs économiques et des transporteurs andalous, qui y voient une opportunité stratégique pour renforcer les échanges commerciaux avec le Maroc.

Ce nouveau service marque ainsi la reprise du trafic maritime de marchandises entre l’Andalousie et le Royaume du Maroc, ouvrant la voie à de nouvelles perspectives d’échanges entre les deux rives, ainsi qu’à une diversification des routes logistiques et un accroissement des flux d’importation et d’exportation, souligne la même source.

#Maroc#Espagne#Transport maritime

